Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo từ phía bị hại yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với bị cáo Thái theo hướng Thái là đồng phạm với Trang về tội giết người.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến vụ việc bạo hành bé VA (8 tuổi) dẫn đến tử vong đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Trong phiên phúc thẩm lần này, tòa đã triệu tập năm người làm chứng và hai giám định viên tư pháp - pháp y, thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM.

Về phía Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bất ngờ trước ngày mở phiên tòa, bị cáo này đã có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên vì cho rằng cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Nhiều lực lượng CSCĐ, công an đến để bảo vệ an ninh phiên toà - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công Lý, trước đó, tháng 11/2022, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử đối với hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi) đến tử vong.

HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "hành hạ người khác", 5 năm tù về tội "che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.



Rất nhiều Cảnh sát cơ động được huy động tới - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trang đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện cho bị hại là luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng có kháng cáo, đề nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái từ “Hành hạ người khác” sang tội “Giết người”.

Tuy nhiên trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình vì cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.

Phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái vẫn được mở theo kế hoạch. Bị cáo Trang vẫn bị triệu tập đến phiên tòa vì là người trực tiếp liên quan đến vụ án.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong phiên sơ thẩm - Ảnh: báo Tuổi trẻ

HĐXX phúc thẩm gồm ba Thẩm phán, do Thẩm phán Hoàng Minh Thịnh làm Chủ tọa.

Tòa cũng đã triệu tập 5 người làm chứng gồm người giúp việc, hàng xóm, bảo vệ chung cư, giáo viên và hai giám định viên tư pháp - pháp y, thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM đến phiên tòa phúc thẩm.