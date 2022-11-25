Nhiều người bật khóc khi nghe lời khai của cặp tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi: "Không dùng tay thì dùng chân đạp vào đầu, người, bộ phận sinh dục... vừa đánh vừa sỉ nhục bé"

Tin nóng 25/11/2022 14:24

Trang nắm tóc, dùng tay túm tóc đánh liên tiếp, đập đầu bé V.A. vào bàn cho đến khi bé ngã xuống nền nhà. Hôm đó, nữ bị cáo còn dùng tay đánh vào mặt nạn nhân. Sau đó, Thái phát hiện con gái bị chảy máu ở đầu nên đưa đến bệnh viện.

Theo thông tin từ Zing, sáng 25/11, TAND TP.HCM thẩm vấn Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về việc bạo hành khiến cháu V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong 1 năm trước.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn về việc bạo hành khiến bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng bị cáo không nhớ cụ thể các hành vi.

Trang khai sống chung với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái ở quận Bình Thạnh từ cuối năm 2020. Thái đồng ý để Trang chăm sóc, kèm con riêng là V.A. học tại nhà.

Nhiều người bật khóc khi nghe lời khai của cặp tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi: 'Không dùng tay thì dùng chân đạp vào đầu, người, bộ phận sinh dục... vừa đánh vừa sỉ nhục bé' - Ảnh 1
Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa sáng 25/11. Ảnh: Zing

Bật khóc khi khai về việc hành hạ bé V.A., Trang cho biết ngày 7/12/2021, bị cáo bắt bé quỳ gối, dơ tay lên cao để đánh. Lúc này, Thái ngồi trên giường, cùng Trang chửi mắng và bắt bé gái quỳ gối học đến 18h mới được đứng dậy.

"Tối 10/11/2021, bị cáo cùng Thái dùng cây kim loại đánh vào đầu bé. Bị cáo dùng tay bóp cổ bé, dùng roi đánh chó đánh nạn nhân", Trang khai.

Ngày 20/11/2021, Trang nắm tóc, dùng tay túm tóc đánh liên tiếp, đập đầu bé V.A. vào bàn cho đến khi bé ngã xuống nền nhà. Hôm đó, nữ bị cáo còn dùng tay đánh vào mặt nạn nhân. Sau đó, Thái phát hiện con gái bị chảy máu ở đầu nên đưa đến bệnh viện.

Tại tòa, Nguyễn Võ Quỳnh Trang còn khai đã dùng cây nối của máy hút bụi đánh con riêng của người tình. Sau đó, Trang và Thái đi ra ngoài. Họ bắt bé V.A. quỳ và theo dõi qua camera. Khi về đến nhà, Trang và Thái tiếp tục bắt bé cởi quần áo, đánh bằng gậy kim loại.

"Khi mỏi tay này, bị cáo đổi tay khác đánh tiếp. Khi bị đau tay, bị cáo mang bao tay vào đánh liên tục mặc dù bé có nhiều vết thương tụ máu. Khi bé né tránh thì bị cáo dùng dây rút nhựa trói lại đánh tiếp. Khi bé ngã xuống nền nhà thì dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào mông, lưng. Khi nào không dùng tay thì dùng chân đạp vào đầu, người, bộ phận sinh dục. Vừa đánh vừa sỉ nhục bé", Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai.

Qua camera, Thái thấy Trang đánh con gái nên gọi điện về bảo dừng tay. Tuy nhiên, Trang tiếp tục đánh nạn nhân đến 18h khiến cháu bé bất tỉnh. "Khi đưa V.A. vào bệnh viện khoảng 30-45 phút thì bé tử vong", Trang khai và thừa nhận gây ra cái chết của nạn nhân. Khi chủ toạ hỏi lý do đánh đập bé V.A., Trang nói "không lý giải được hành vi tàn nhẫn của mình".

Nhiều người bật khóc khi nghe lời khai của cặp tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi: 'Không dùng tay thì dùng chân đạp vào đầu, người, bộ phận sinh dục... vừa đánh vừa sỉ nhục bé' - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái lúc chuẩn bị được đưa vào phòng xét xử. Ảnh: Zing

10h30, Thái khai ngày 7/12/2021, bị cáo chứng kiến Trang đánh V.A. Về hành vi dùng cây kim loại đánh con, Thái phân trần chỉ gõ vào đầu chứ không đánh. "Đó là cây dựng lều Trang mua cho cháu chơi, còn dùng roi đánh cháu là roi đánh chó", cha nạn nhân khai.

Ngày 11/12/2021, khi thấy đầu con gái chảy máu, bị cáo hỏi thì V.A. nói con bị ngã trong nhà vệ sinh. Thấy vậy, Thái đưa con đi cấp cứu.

Đến ngày 22/12/2021, Thái đang họp ở công ty thì Trang nhắn tin nói bé V.A. chưa học xong. Sau đó, bị cáo đi ra ngoài, mở camera xem thì thấy Trang đánh con. Thái đã gọi điện về bảo Trang không đánh nữa.

Đến 18h, bị cáo về nhà thấy bé V.A. đã bất tỉnh, bị ói, không thở được nên đưa đi cấp cứu. "Bị cáo xóa camera vì thấy cháu ói rất nhiều từ nhà vệ sinh ra phòng khách. Sau đó, bị cáo đưa bé vào bệnh viện, thấy tình trạng của bé như vậy, tinh thần bị cáo không ổn định, khó thở nên xóa", Thái khai và cho biết lúc đó bị cáo rất mệt, xóa là do bấn loạn, không phải vì sợ liên lụy.

Tuy nhiên, chủ tọa truy vấn: "Bấn loạn là bấn loạn vì sức khỏe con mình, chứ bấn loạn sao không lo cho con mà đi xóa dữ liệu camera. Bị cáo nên nhớ bị cáo không còn cơ hội nào sửa sai đối với bé V.A. Tại sao không lo cho sức khỏe của con, mà lại lo xóa camera?"

Trả lời chủ toạ, Thái khai lúc đó không nghĩ gì cụ thể, khi đến cơ quan điều tra, bị cáo nghĩ về hành động của mình.

"Bấn loạn sao làm được hành vi đó. Đó là che giấu, bao che chứ không phải bấn loạn. Bị cáo có trình độ đại học, đã đi học nước ngoài về mà lại hành xử như vậy", HĐXX chất vấn.

Cúi mặt xuống, giọng lí nhí, Nguyễn Trung Kim Thái liên tục nói "bị cáo biết bị cao sai rồi".

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