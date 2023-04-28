Sáng nay (28/4), xét xử phúc thẩm vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM

Tin nóng 28/04/2023 07:44

Phiên xét xử được mở theo đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cháu bé. Theo đó, luật sư đề nghị toà án huỷ án sơ thẩm, xem xét thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, quê TP.HCM; cha cháu bé) thành "Giết người".

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng nay (28/4), TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án bé gái 8 tuổi (quận Bình Thạnh, TP HCM) bị cha và "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong.

Phiên xét xử được mở theo đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cháu bé. Theo đó, luật sư đề nghị toà án huỷ án sơ thẩm, xem xét thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, quê TP HCM; cha cháu bé) thành "Giết người".

Tháng 11/2022, Toà Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai; "dì ghẻ") về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi; quê TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác" và 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

 

Sáng nay (28/4), xét xử phúc thẩm vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên, sau đó, bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.

Như vậy, tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử chỉ xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé gái 8 tuổi N.T.V.A.).

Hội đồng xét xử gồm: ông Hoàng Minh Thịnh - thẩm phán chủ tọa phiên tòa; ông Nguyễn Văn Hùng và ông Trần Xuân Minh - thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM.

Sáng nay (28/4), xét xử phúc thẩm vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM - Ảnh 2
Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa sơ thẩm - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái có 2 luật sư bào chữa. Đại diện của bị hại, chị N.T.H. (mẹ bé gái 8 tuổi) có đơn xin xét xử vắng mặt. Người bảo vệ quyền và lợi ích của cháu V.A. là luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Ngoài ra, tòa còn triệu tập 5 người làm chứng và 2 giám định viên pháp y Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM

Một thành viên hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết dù Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút kháng cáo nhưng hội đồng xét xử vẫn triệu tập Trang đến tòa để làm rõ một số nội dung trong vụ án.

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Dự kiến ngày 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

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