Xét xử vụ 'dì ghẻ’ sát hại con riêng người tình: Nguyễn Kim Trung Thái nói về hành động xoá dữ liệu camera

Tin nóng 25/11/2022 18:09

Cùng thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi bị cáo Trang nói không giải thích được hành vi tàn nhẫn của bản thân đối với bé A thì bị cáo Thái trả lời Tòa rằng ‘chỉ biết sai khi làm việc với cơ quan điều tra’ và khai lý do xóa dữ liệu camera.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 25-11, Toà Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh bị cha và "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong.

Từ sáng sớm, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi; quê TP HCM) bị áp giải đến toà. Phiên xử thu hút người dân đến theo dõi.

Xét xử vụ 'dì ghẻ’ sát hại con riêng người tình: Nguyễn Kim Trung Thái nói về hành động xoá dữ liệu camera - Ảnh 1
HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bị truy tố về tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”; Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) xét xử về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm”.

Tại toà, giám định viên cho biết kết quả giám định pháp y thể hiện bé V.A chết do những tổn thương vào ngày 22-12-2021. Những vết thương trước đó là yếu tố làm sức khoẻ của V.A yếu hơn và có khả năng bị sốc, dễ dẫn đến tử vong hơn.

Xét xử vụ 'dì ghẻ’ sát hại con riêng người tình: Nguyễn Kim Trung Thái nói về hành động xoá dữ liệu camera - Ảnh 2
Người dân theo dõi phiên tòa qua màn hình truyền từ phòng xử.

Tại phần xét hỏi các bị cáo, trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, cùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo thông tin báo Tiền Phong, trả lời thẩm vấn của đại diện VKSND TP HCM, Thái khai hành vi xoá camera trong lúc con đang được cấp cứu tại bệnh viện trong ngày 22-12-2021 nhằm bỏ bớt những hình ảnh mà bị cáo và Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đánh. Bị cáo Thái trả lời HĐXX là bị cáo không nghĩ việc xóa dữ liệu vì liên lụy, mà do thời điểm đó bị cáo bấn loạn.

Xét xử vụ 'dì ghẻ’ sát hại con riêng người tình: Nguyễn Kim Trung Thái nói về hành động xoá dữ liệu camera - Ảnh 3
Hai bị cáo Thái,  (hàng đầu) tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

Khi bị cáo Thái xác nhận với HĐXX là con bị cáo là cháu A. là đứa trẻ ngoan, thì chủ tọa hỏi: Vì sao bé A. ngoan mà bị cáo Trang ứng xử như vậy và bị cáo Trang từng khai bé A. không nghe lời. Bị cáo Thái không trả lời câu hỏi này của HĐXX.

Đáng lưu ý là bị cáo Thái trả lời HĐXX rằng, khi làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo bình tĩnh lại thì mới biết mình sai.

HĐXX cho rằng những lời khai của bị cáo Thái càng chứng tỏ hơn thái độ, tình cảm của bị cáo đối với con như thế nào. Bị cáo cho rằng thời điểm con đang cấp cứu, bị cáo bấn loạn nhưng không lo gì cho tính mạng của con, thay vào đó, bị cáo ngồi xoá camera để che giấu hành vi phạm tội.

Về những lần chứng kiến Trang đánh con, tham gia đánh con như cáo trạng đã nêu, Thái cho rằng mình không đánh con nhiều mà chỉ vài lần.

Bị cáo nói buồn và đau lòng vì những lần chứng kiến Trang đánh con. Thái nhắc đi nhắc lại rằng do bản thân nhu nhược, không quyết liệt can ngăn nên mới có hậu quả như hôm nay.

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