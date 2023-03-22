Bị tuyên án tử hình, ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết xin được giảm án

Tin nóng 22/03/2023 19:57

Dự kiến ngày 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, phiên phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, kháng cáo của đại diện bị hại đề nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái từ “Hành hạ người khác” sang tội “Giết người”.

Trước đó, tháng 11/2022, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình. 

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "hành hạ người khác", 5 năm tù về tội "che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Bị tuyên án tử hình, ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết xin được giảm án - Ảnh 1
Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Trước đó theo thông tin từ báo Người lao động, cáo trạng thể hiện, Trang sống chung như vợ chồng với Thái. Do tức giận việc gia đình Thái không cho Thái kết hôn với Trang và việc Thái không muốn có con chung với Trang nên trong thời gian bé A. học trực tuyến ở nhà từ ngày 7-12 đến 22-12-2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau.

Có những ngày Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu A. quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ bé A. nhưng không can ngăn.

Ngày 22-12-2021, Trang dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu của A. liên tục trong gần 4 giờ, dẫn đến việc bé gái tử vong vì phù phổi cấp, sốc chấn thương. Thái sau đó đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến chết: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến chết: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Cùng với đó, gia đình phía bị hại đã làm đơn kháng cáo, không đồng tình với tội danh và mức án 8 năm tù đã tuyên với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

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