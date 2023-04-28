Phiên tòa được mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư Nguyễn Ánh Thơm (bảo vệ cho bị hại) yêu cầu cấp phúc thẩm thay đổi tội danh đối với Thái, xem xét lại thẩm quyền giải quyết vụ án của tòa Gia đình và người chưa thành niên. Đồng thời, tòa còn xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, do mức án tử hình là "quá nặng". Tuy nhiên, bất ngờ hôm 20/4, từ trại tạm giam, Trang viết đơn xin rút kháng cáo vì "thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân".

Theo hồ sơ, từ tháng 9/2020, sau khi ly hôn, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A và sống như vợ chồng với Trang tại chung cư ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Quá trình điều tra cho thấy, cha mẹ Thái không đồng ý cho kết hôn với Trang và Thái cũng không muốn có con với Trang.

Trong phiên phúc thẩm lần này, tòa triệu tập nhân chứng và 2 giám định viên tham gia phiên tòa.

Bé V.A là học sinh lớp 3, do dịch bệnh Covid-19, nên bé được học trực tuyến tại nhà. Từ ngày 7 - 22/12/2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Bé V.A bị đánh trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó…

Bị cáo Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị đánh đập nhưng không can ngăn, còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A. Bé liên tục bị đánh vào vùng trọng yếu của cơ thể dẫn đến tử vong.



Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Hồi tháng 11/2022, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trang án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Kim Trung Thái bị phạt 3 năm tù về tội hành hạ người khác và 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến vụ việc bạo hành bé VA (8 tuổi) dẫn đến tử vong đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo từ phía bị hại yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với bị cáo Thái theo hướng Thái là đồng phạm với Trang về tội giết người.

An ninh siết chặt trước phiên tòa.

Người dân có mặt từ sớm để theo dõi phiên tòa.

Về phía Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bất ngờ trước ngày mở phiên tòa, bị cáo này đã có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên vì cho rằng cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Trong phiên phúc thẩm lần này, tòa đã triệu tập năm người làm chứng và hai giám định viên tư pháp - pháp y, thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM.