VKS đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái

Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo từ phía bị hại yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với bị cáo Thái theo hướng Thái là đồng phạm với Trang về tội giết người.

Vào sáng ngày 28/4, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái bị cảnh sát áp giải đến tòa phúc thẩm để xét xử liên quan vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong hồi năm 2021.

Trong phiên phúc thẩm lần này, tòa đã triệu tập năm người làm chứng và hai giám định viên tư pháp - pháp y, thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM.

Về phía Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bất ngờ trước ngày mở phiên tòa, bị cáo này đã có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên vì cho rằng cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại toà - Ảnh: Minh Thư

Cập nhật diễn biến hiện tại tại toà án, luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ cho bị hại) đề nghị đổi sang tội danh giết người với bố đẻ Nguyễn Kim Trung Thái. Sau khi xem clip Trang đánh cháu bé, ông Thơm trình bày về nội dung kháng cáo, và cho rằng các bị cáo đã dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu của cháu bé…

Trước đề nghị này, đại diện VKS phát biểu quan điểm về vụ án, đề nghị bác kháng cáo của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Thái.

Theo đại diện VKS, việc bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo và HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Với Thái, VKS đánh giá cấp sơ thẩm đã tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Theo VKS, Phân viện kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM đã có văn bản từ chối giám định pháp y vào các ngày 7,10,11,12 tháng 12.2012, vì vậy, không có cơ sở để xem xét kháng cáo của đại diện bị hại.

Cũng theo VKS, các tổn thương trước ngày 22/12/2021 không gây ra cái chết của cháu V.A.

“Trích xuất camera và điện thoại của bị cáo Thái vào ngày 22/12/2021, thể hiện bị cáo Thái không tham gia hành hạ cháu V.A và đã can ngăn bị cáo Trang đánh cháu”, đại diện VKS nói.

Đại diện VKS phát biểu quan điểm về vụ án, đề nghị bác kháng cáo của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Thái - Ảnh: Minh Thư

Trước đó, Thái cũng khai nhận tại toà rằng bị cáo không biết việc Trang đánh cháu trước đó sẽ dẫn đến chết người.

“Thời điểm đó bị cáo đi làm kiếm tiền nuôi con nên có vô tâm với con. Bị cáo thấy nếu đổi tội danh bị cáo sang tội giết người là không đúng”, Thái khai.

Thái cũng khai không rõ đánh bé mấy lần. Trang nhốt con vào chuồng chó vì để hù dọa con học cho tốt và bị cáo đồng ý để Trang làm việc này.