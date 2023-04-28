Mẹ ruột bé gái 8 tuổi, nhiều luật sư và nhân chứng cũng xin vắng mặt tại phiên xét xử phúc thẩm

Tin nóng 28/04/2023 08:46

Mẹ bị hại xin vắng mặt. Ngoài ra còn có các nhân chứng vắng mặt không lý do.

Sáng nay (28/4), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) hành hạ bé V.A tử vong.

Phiên tòa được mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư Nguyễn Ánh Thơm (bảo vệ cho bị hại) yêu cầu cấp phúc thẩm thay đổi tội danh đối với Thái, xem xét lại thẩm quyền giải quyết vụ án của tòa Gia đình và người chưa thành niên. Đồng thời, tòa còn xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, do mức án tử hình là "quá nặng". Tuy nhiên, bất ngờ hôm 20/4, từ trại tạm giam, Trang viết đơn xin rút kháng cáo vì "thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân".Mẹ ruột bé gái 8 tuổi, nhiều luật sư và nhân chứng cũng xin vắng mặt tại phiên xét xử phúc thẩm - Ảnh 1Mẹ ruột bé gái 8 tuổi, nhiều luật sư và nhân chứng cũng xin vắng mặt tại phiên xét xử phúc thẩm - Ảnh 2

Mẹ ruột bé gái 8 tuổi, nhiều luật sư và nhân chứng cũng xin vắng mặt tại phiên xét xử phúc thẩm - Ảnh 3
Nguyễn Kim Trung Thái cúi gằm mặt trước phiên xét xử, bên cạnh là 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Minh Thư

Ghi nhận tại toà án, thư ký thông báo luật sư Phạm Thị Ngọt bảo vệ cho bị cáo Thái có đơn xin xét xử vắng mặt.

Cạnh đó, luật sư Phạm Công Hùng và luật sư Khưu Mỹ Vinh bảo vệ cho bị hại cũng có đơn xin vắng mặt.

Mẹ bị hại xin vắng mặt. Ngoài ra còn có các nhân chứng vắng mặt không lý do.

Trước sự vắng mặt của luật sư, Thái không có ý kiến gì.

HĐXX cho rằng những người vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên tiếp tục làm việc.

Mẹ ruột bé gái 8 tuổi, nhiều luật sư và nhân chứng cũng xin vắng mặt tại phiên xét xử phúc thẩm - Ảnh 4
Mẹ ruột bé gái 8 tuổi, nhiều luật sư và nhân chứng cũng xin vắng mặt tại phiên xét xử phúc thẩm - Ảnh 5
Nhiều người dân có mặt từ sớm để theo dõi vụ xét xử - Ảnh: báo Tiền Phong

 

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, hồi tháng 11/2022, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trang án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Kim Trung Thái bị phạt 3 năm tù về tội hành hạ người khác và 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo từ phía bị hại yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với bị cáo Thái theo hướng Thái là đồng phạm với Trang về tội giết người.

Bất ngờ trước ngày mở phiên tòa, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên vì cho rằng cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Cập nhật tại phiên toà phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cúi gằm mặt trước giờ xét xử

Cập nhật tại phiên toà phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cúi gằm mặt trước giờ xét xử

Theo cáo trạng, bị cáo Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị đánh đập nhưng không can ngăn, còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

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