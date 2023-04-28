Trước tòa, Thái khai trước ngày bé V.A bị đánh cuối cùng dẫn đến tử vong, bị cáo không biết việc Trang đánh cháu trước đó sẽ dẫn đến chết người.

Ông Thơm trình bày về nội dung kháng cáo, và cho rằng các bị cáo đã dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu của cháu bé… từ đó đề nghị tòa đổi tội danh đối với Thái sang tội giết người.

Thái cũng khai không rõ đánh bé mấy lần. Trang nhốt con vào chuồng chó vì để hù dọa con học cho tốt và bị cáo đồng ý để Trang làm việc này.

“Thời điểm đó bị cáo đi làm kiếm tiền nuôi con nên có vô tâm với con. Bị cáo thấy nếu đổi tội danh bị cáo sang tội giết người là không đúng”, Thái khai.

Đại diện VKS phát biểu quan điểm về vụ án, đề nghị bác kháng cáo của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Thái.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên phúc thẩm - Ảnh: Minh Thư

Theo đại diện VKS, việc bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo và HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Với Thái, VKS đánh giá cấp sơ thẩm đã tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Theo VKS, Phân viện kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM đã có văn bản từ chối giám định pháp y vào các ngày 7,10,11,12 tháng 12/2012, vì vậy, không có cơ sở để xem xét kháng cáo của đại diện bị hại.

Cũng theo VKS, các tổn thương trước ngày 22/12/2021 không gây ra cái chết của cháu V.A.

“Trích xuất camera và điện thoại của bị cáo Thái vào ngày 22/12/2021, thể hiện bị cáo Thái không tham gia hành hạ cháu V.A và đã can ngăn bị cáo Trang đánh cháu”, đại diện VKS nói.



Người nhà và luật sư bật khóc sau khi xem lại đoạn video bé V.A bị 'dì ghẻ' bạo hành - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trước đó, hội đồng xét xử quyết định chiếu lại một đoạn camera để HĐXX, VKS, luật sư đánh giá ý thức của bị cáo. Theo nội dung clip, Trang cầm cây ngắn không đánh V.A. được thì bị cáo Thái giúp bằng cách rút cây dài ra để Trang đánh. Cả hai bị cáo chửi bới cháu V.A. trong khi cháu khóc lóc van xin. Đáp lại, bị cáo Thái vẫn trả lời "không hiểu vì sao lúc đó làm như vậy".

Bị cáo Thái nói rằng do dịch bệnh và giảm thu nhập nên bị cáo bị áp lực về tiền bạc, và "nhận thức sai lầm". Nhưng HĐXX phản đối lời khai "nhận thức sai lầm" của Thái, vì cho rằng Thái học thức rất cao, từng đi du học nước ngoài. "Tài liệu thể hiện lương bị cáo mỗi tháng 50 triệu đồng nên bị cáo nói áp lực tiền bạc là ngụy biện", chủ tọa phiên tòa nói.