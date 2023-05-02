Một giáo sư danh dự khoảng 70 tuổi ẩu đả với sinh viên tại nhà ăn, sinh viên bị ngã nhập viện với vết thương ở đầu.

Một sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul bị ngã và bị thương ở đầu khi tranh luận với một giáo sư danh dự ở độ tuổi 70.

Sinh viên bị thương ở đầu ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong khi giáo sư bị cảnh sát bắt giữ, thẩm vấn và bị tạm giam.

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Vào ngày 29/4, Newspim đã đưa tin về một cuộc xung đột vật lý giữa giáo sư và sinh viên tại nhà ăn sinh viên của Đại học Quốc gia Seoul. Theo báo cáo, một giáo sư và một sinh viên đã đánh nhau về vấn đề đứng xếp hàng tại quán ăn tự phục vụ.

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Giáo sư danh dự của Đại học Quốc gia Seoul nói rằng sinh viên khi xếp hàng tại căng tin đã xô đẩy ông trước.

Trong lúc xô đẩy, học sinh này bị ngã, bị thương nhẹ ở đầu và được đưa đến bệnh viện. May mắn thay, tính mạng không bị ảnh hưởng.

Vị giáo sư đẩy sinh viên, đã bị tạm giữ tại Sở cảnh sát Gwanak với tội danh hành hung. Cảnh sát có kế hoạch điều tra chi tiết vụ việc và có hành động tiếp theo.

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Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên giáo sư có hành sử đánh sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul.

Vào năm 2011, một giáo sư khác của Đại học Quốc gia Seoul đã nhiều lần đánh vào đầu hai sinh viên không tham gia trại lễ hội âm nhạc bằng một cuốn sách dày và một nắm đấm.

Vị giáo sư đó đã bị sa thải, và sau một vụ kiện, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng việc sa thải giáo sư này là chính đáng.

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