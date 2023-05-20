Ra quân kiểm tra, tiêu hủy quà ăn vặt không rõ nguồn gốc cho học sinh, trẻ em

Trước tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày càng nhiều, Nghệ An đồng loạt ra quân kiểm tra, thu giữ và tiêu hủy nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc trước cổng trường học.

Theo nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, ngày 20/5/2023, địa phương và công an xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thành lập nhiều đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cổng trường trên địa bàn trong vòng 1 tuần.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cổng trường - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Qua quá trình tầm soát ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc và xuất xứ. Nhiều cơ sở mua bán đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan về nguồn gốc của các thực phẩm này.

Hiện tại, đoàn đã tiến hành lập biên bản thu giữ các loại thực phẩm này. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được lực lượng chức năng phối hợp với các trường tiểu học tiến hành tiêu hủy. Đồng thời, chính quyền còn thực hiện hoạt động tuyên truyền nhằm giúp các em học sinh, phụ huynh hiểu rõ và tránh xa các loại thực phẩm nguy hại, không rõ nguồn gốc này.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, trước đó không lâu, vào ngày 9/5/2023, đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tổ chức kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các điểm trường tiểu học, THCS.

Tổ chức tiêu hủy thực phẩm không rõ nguồn gốc trước sự chứng kiến của các em học sinh - Ảnh: báo Vietnamnet

Sau quá trình kiểm tra, chính quyền đã phát hiện nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc và tổ chức tiêu hủy trước sự chứng kiến của các em học sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ra-quan-kiem-tra-tieu-huy-qua-an-vat-khong-ro-nguon-goc-cho-hoc-sinh-tre-em-584067.html