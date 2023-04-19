Thu giữ lô hàng lớn sản phẩm ăn liền không rõ nguồn gốc Lào Cai về Hà Nội bán cho học sinh

Ngày 18/4, lực lượng liên ngành vừa kiểm tra, thu giữ hơn 6.000 sản phẩm là xúc xích và cánh gà ăn liền không rõ xuất xứ được vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội để bán cho học sinh, sinh viên

Theo thông tin từ báo Công thương, khoảng 3h ngày 18/4, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp với Đội CSGT số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện xe tải BKS: 24H-018.78 đang lưu thông tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Đại Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tất cả mặt hàng thực phẩm ăn liền đều in chữ Trung Quốc, không có tem phụ tiếng Việt, thậm chí không có hạn sử dụng - Ảnh: Báo Công thương Lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 20 thùng các tông, bên ngoài in chữ Trung Quốc, xác định là thực phẩm ăn liền. Lái xe Trương Văn Minh, sinh năm 1999, trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến lô hàng. Sau đó, CA đã bắt giữ đối tượng và hàng hóa.

Quá trình điều tra, lực lượng liên ngành xác định, toàn bộ số hàng trên là của Bàn Văn Dương (SN 2000, trú xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó, thuê xe tải, vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội, bán lẻ cho các cửa hàng tạp hóa, ki ốt bán đồ ăn vặt tại các khu vực có trường học, đông học sinh, sinh viên. Qua kiểm đếm, bên trong 20 thùng các tông trên là 900 gói xúc xích và 5.400 gói cánh gà ăn liền; tổng giá trị số hàng khoảng 40.000.000 đồng. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng cho biết chỉ thấy xộc lên mùi phụ gia thực phẩm mà không biết đó là gia vị tẩm ướp gì vì không có bất kỳ một thông tin tiếng Việt nào -

Ảnh: Báo Công thương Tất cả số thực phẩm ăn liền này, đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trên mỗi sản phẩm, đều in chữ Trung Quốc, nhưng tuyệt đối không có tem nhãn phụ tiếng Việt, thậm chí không có hạn sử dụng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước đó, báo Lào Cai thông tin, ngày 13/4, Cục Quản lý thị trường Lào Cai phối hợp cùng Công an tỉnh đã kiểm tra và thu giữ lô hàng gần 13.000 sản phẩm thực phẩm ăn nhanh không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn. Chủ lô hàng kể trên là bà Trần Thị Huyền, sinh năm 1992, trú phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng trên và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng thu giữ lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh: Báo Lào Cai

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