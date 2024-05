Sau đó được người dân can ngăn nên Đức đã đi về nhà. Ngay sau đó, anh B.Đ.C (là người yêu đồng thời là quản lý quán cà phê của chị H) cùng chị H cầm dao sang đe dọa và lấy tượng đất ném vào cửa hàng của bà N.T.C.

Thấy vậy nhân viên của bà C đã gọi điện báo cho Đức. Lúc này Đức cầm dao mèo dài khoảng 50cm, mũi dao nhọn, điều khiển xe máy đi ra quán cà phê để tìm anh B.Đ.C.

Khi đến trước số nhà 169 phố Vệ Hồ thì Đức gặp anh C tay cầm dao nhọn đang đi cùng chị H, Đức dừng xe lao về phía anh C và anh C cũng lao về phía Đức định đánh nhau thì được người dân can ngăn và giằng lấy 2 con dao nên Đức và C chỉ vật lộn nhau trên đường. Sau đó, vì anh C yếu hơn nên đã bỏ chạy. Đức liền cầm dao mèo đuổi theo.

Thấy anh C bị vấp ngã ra đường, Đức đuổi đến, cầm dao chém vào phần sườn và đâm vào phần ngực của anh C hai nhát thì được người dân can ngăn. Anh C. vùng chạy về quán chị H và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Và Đời Sống, hậu quả anh C. bị thương tích nặng, tỷ lệ tổn hại sức khoẻ 99%, đang hôn mê, được điều trị tích cực.

Đến khoảng 22h10’ cùng ngày (1/5), nhận thức được hành vi của mình, Đức đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.