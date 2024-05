Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam năm người để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Những người này gồm Nguyễn Quang Lợi (quê Bình Phước), Lê Duy (ngụ Bình Thạnh), Nguyễn Tiền Luân (ngụ quận 5), Lê Thị Phương Trâm (chủ nhà hàng, ngụ quận 1) và Phan Thị Kim Xuyến (trú quận 7, tuổi từ 23 đến 27).