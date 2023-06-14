Thế chấp ảnh khỏa thân để vay tiền, nhiều cô gái bị cưỡng đoạt tài sản

Đời sống 14/06/2023 17:19

Thấy các cô gái trẻ có nhu cầu vay tiền trên mạng xã hội, một thanh niên đã lừa các cô gái “thế chấp” bằng ảnh khỏa thân. Khi không trả đúng hạn, đối tượng này dùng hình ảnh nhạy cảm đăng lên mạng uy hiếp, đòi nợ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 14/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Đức Anh (SN 2002, trú phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) về hành vi "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, đầu tháng 5/2023, trên Facebook đăng hình ảnh khỏa thân của một cô gái kèm nội dung cho rằng người này chuyên lừa đảo, mượn tiền không trả.

Từ thông tin trên, Công an xác định người bị đăng ảnh là chị D.L (SN 2000, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Chị D.L cho biết, giữa tháng 4/2023, biết mình cần vay tiền, một người đã cho chị vay 3 triệu đồng.

Đáng nói, điều kiện vay là chị D.L phải tự chụp hình, quay phim hình ảnh khỏa thân của mình và gửi cho đối tượng.

Bên cạnh đó, tổng số gốc và lãi chị D.L phải trả là 4,8 triệu đồng và trả dần trong vòng 16 ngày, mỗi ngày 300.000 đồng (tương đương 100%/tháng). Nếu trả chậm một ngày, bên vay phải chịu phạt số tiền 300.000 đồng.

Tuy nhiên, chị D.L chỉ nhận được 1,89 triệu đồng. Đối tượng thông báo đã thu tiền phí giới thiệu khách hàng 450.000 đồng và thu trước số tiền gốc và lãi 2 ngày 600.000 đồng.

Thế chấp ảnh khỏa thân để vay tiền, nhiều cô gái bị cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1
Nguyễn Đức Anh bị cơ quan công an tạm giữ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dẫn nguồn thông tin từ VTC News, đến ngày 30/4, chị D.L chuyển trả vào tài khoản mạng tên Nguyễn Đức Anh 6 lần với tổng số tiền là 4,95 triệu đồng (gồm cả tiền gốc, lãi và tiền phạt do có những ngày trả chậm) và tất toán khoản vay theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục sử dụng hình ảnh, video khỏa thân của chị D.L để uy hiếp tinh thần, buộc phải chuyển thêm tiền. Chị L. không đồng ý thì bị tung hình ảnh lên mạng xã hội. Quá lo sợ, tháng 5/2023 chị phải chuyển thêm 3,45 triệu đồng.

Qua điều tra, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Liên Chiểu xác định, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Đức Anh.

Anh khai nhận, ngoài chị D.L còn có nhiều nạn nhân là cô gái có nhu cầu vay tiền bị đối tượng khống chế, đăng ảnh làm nhục, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đề ai là nghị các nạn nhân của Anh, liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận để cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác điều tra.

 

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