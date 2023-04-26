Nhóm đối tượng này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Theo thông tin tư Báo Đại Đoàn Kết, các đối tượng bị bắt giữ gồm Lên Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi), Lê Văn Hoàng (32 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Lên Văn Hoàng khai nhận do nợ nần bài bạc nên rủ nhau đi cho vay nặng lãi, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Các đối tượng tại Cơ quan công an - Ảnh: Báo Nhân Dân

Dẫn tin từ Báo Nhân Dân, theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 2/2023, 3 đối tượng trên rủ nhau vào tỉnh Đắk Lắk và nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao để có tiền tiêu xài.

Tại đây, 3 đối tượng đã lập các trang Facebook có tên là “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” rồi đăng thông tin cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng…

Khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tùy thân của người vay. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000 đồng đến 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.

Vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

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