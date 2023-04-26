Đắk Lắk: Cho vay lãi 'cắt cổ' 600%/năm, 3 đối tượng bị bắt giữ hình sự

Xã hội 26/04/2023 10:17

Nhóm đối tượng này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Theo thông tin tư Báo Đại Đoàn Kết, các đối tượng bị bắt giữ gồm Lên Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi), Lê Văn Hoàng (32 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Lên Văn Hoàng khai nhận do nợ nần bài bạc nên rủ nhau đi cho vay nặng lãi, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Đắk Lắk: Cho vay lãi 'cắt cổ' 600%/năm, 3 đối tượng bị bắt giữ hình sự - Ảnh 1
Các đối tượng tại Cơ quan công an - Ảnh: Báo Nhân Dân

Dẫn tin từ Báo Nhân Dân, theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 2/2023, 3 đối tượng trên rủ nhau vào tỉnh Đắk Lắk và nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao để có tiền tiêu xài.

Tại đây, 3 đối tượng đã lập các trang Facebook có tên là “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” rồi đăng thông tin cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng…

Khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tùy thân của người vay. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000 đồng đến 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.

Vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang có cơ hội thoát án tử hình sau khi rút đơn kháng cáo?

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang có cơ hội thoát án tử hình sau khi rút đơn kháng cáo?

Những ngày vừa qua , tòa án cấp cao tại TPHCM vừa nhận được đơn xin rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi, quê Gia Lai) được gửi từ trại giam T30 (Công an TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h Cho vay tiền lãi xuất cao

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 43 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 44 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 45 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 48 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 52 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 53 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 55 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 57 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt