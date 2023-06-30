Điều tra kẻ cầm đầu cưỡng đoạt tài sản của người phụ nữ đang mang thai

Đời sống 30/06/2023 16:21

Sáng 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã thông tin mới về bị can Phạm Thị Thu Hương (SN 1978, Bình Thuận) có hành vi cưỡng đoạt xe máy của phụ nữ mang thai.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Thu Hương (sinh năm 1978, ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận). Đây là việc thay đổi biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" thành "bắt bị can tạm giam" 4 tháng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 2, điều 170 Bộ Luật Hình sự. Các Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

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CQĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thu Hương - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Điều tra bước đầu, chị Mỹ (ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) có mượn số tiền 200 triệu đồng của Phạm Thị Thu Hương, nhưng do làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả nợ.  Hương đã nhiều lần gọi điện đòi nợ nhưng chị Mỹ không nghe máy, nên vào ngày 25/10/2020, Hương cùng một số đối tượng khác đến nhà chị Mỹ để đòi tiền nhưng không gặp.

Tại đây, Hương thấy chị Trịnh Thị Mỹ Huyền là em dâu của chị Mỹ (đang mang thai) đứng gần chiếc xe máy hiệu SH mode (xe của chị Huyền), Hương đã chỉ đạo các đối tượng đi cùng chiếm đoạt chiếc xe máy trên. Sau đó, xe máy này được nhóm của Hương đẩy về nhà Hương.

Ngay khi vụ việc xảy ra, chị Huyền đã đến cơ quan Công an để trình báo.

Điều tra kẻ cầm đầu cưỡng đoạt tài sản của người phụ nữ đang mang thai - Ảnh 2
Phạm Thị Thu Hương ghi vào biên bản sau khi nghe tống đạt các Quyết định và Lệnh - Ảnh: Báo Lao động

Theo nguồn tin từ báo Lao động, kết quả định giá tài sản chiếc xe là 56 triệu đồng. Sau khi áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú", tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của Hương là cầm đầu, khởi xướng, tội phạm rất nguy hiểm nên Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam và được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Phạm Thị Thu Hương bị bắt tạm giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".            

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