Chân dung bị can đang tại ngoại vác dao đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của trẻ con đi đường

Đời sống 08/06/2023 10:02

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (23 tuổi) đang được tại ngoại để điều tra hành vi dí dao vào trẻ con, cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 13h ngày 13/5, Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, ngụ xã Thuận Thới, H.Trà Ôn, T. Vĩnh Long) đi bộ trên tuyến đường giao thông nông thôn thuộc ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới thì gặp em P.Q.D (17 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn) chạy xe máy BS 84FC - 6651 ở chiều ngược lại.

Chân dung bị can đang tại ngoại vác dao đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của trẻ con đi đường - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Văn Bình tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh niên

Lúc này, Bình chặn đầu xe em D., yêu cầu cho đi nhờ nhưng D. không đồng ý. Bất ngờ, Bình cầm dao đe dọa khiến em D. hoảng sợ bỏ chạy, để lại xe còn nổ máy. Sau khi Bình lấy xe của em D., chạy về hướng QL54 đến đoạn thuộc xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Chân dung bị can đang tại ngoại vác dao đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của trẻ con đi đường - Ảnh 2
Chân dung bị can đang tại ngoại vác dao đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của trẻ con đi đường - Ảnh 3
Tang vật và hung khí được công an thu giữ - Ảnh: Báo Thanh niên

Bình là bị can trong vụ trộm cắp tài sản, bị Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra. Trong thời gian được tại ngoại, Bình tiếp tục đi cướp xe máy.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình, để điều tra về hành vi cướp tài sản. 

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Giao thông, rạng sáng ngày 23/3, Công an huyện Ba Vì nhận tin báo bị cướp của chị Đ.T.T. (25 tuổi) về việc khi đang điều khiển xe máy trên TL414 ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì thì bị 2 đối tượng đi xe máy không có biển số áp sát và dùng kiếm chém vào đầu xe máy để đe dọa.

Chân dung bị can đang tại ngoại vác dao đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của trẻ con đi đường - Ảnh 4
Đối tượng N.T.C. (14 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi) - Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 30/3, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa bắt giữ N.T.C. (14 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Điều đáng nói, N.T.C. mới 14 tuổi nhưng đã có 1 tiền sự hành vi cố ý gây thương tích, còn Nguyễn Quốc Bảo hiện đang nhiễm HIV.

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Sáng 8/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa phát đi thông tin ban đầu về vụ cướp tài sản tại tiệm vàng Đức Nam, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương.

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Từ khóa:   vác dao tại ngoại cướp tài sản của trẻ con

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