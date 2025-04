Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi giết người.

Kết quả điều tra xác định khoảng 22h ngày 2/1/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) - con ruột của đối tượng Na, tử vong ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu H., mục đích để trục lợi bảo hiểm.