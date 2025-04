Gia đình phía bên nội cho 2 con của bà Ty Na (vợ chồng bà Ty Na có 4 người con, 2 cháu đã mất) một mảnh đất trị giá trên thị trường hơn 700 triệu nhưng cuối năm 2024, bà Ty Na cũng dụ dỗ, đem bán rẻ được hơn 400 triệu đồng ăn tiêu hết.



Khởi tố, bắt giam người mẹ ở Quảng Nam nghi giết con trai để trục lợi bảo hiểm - Ảnh: Báo Lao Động

Năm 2021, sau khi cháu Hiếu mất, bà Ty Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỉ đồng. Có tiền trong tay, bà Ty Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của bà Ty Na. Trong đó, cháu Hoàng được bà Tâm đưa về nhà bên phía nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học.

Lâu lâu, bà Ty Na về nhà thì mới kêu cháu Hoàng về nhà ngủ một đêm rồi bà Ty Na lại đi vắng. Cuối năm 2022, bà Ty Na đến đón con về, nói "về ở với mẹ để cô út đi lấy chồng" (thời điểm đó bà Tâm chuẩn bị cưới chồng).

Sau khoảng 1 tuần kể từ khi bà Ty Na đón cháu Hoàng về nhà (đó cũng là thời gian dài nhất mà bà Ty Na ở nhà với con), vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023 thì cháu Hoàng mất.

Khi nghe bà Ty Na gọi điện báo tin, bà Tâm chạy sang thì thi thể cháu Hoàng đã được bồng vào nhà. Bà Ty Na nói rằng cháu Hoàng bị ngã vào xô nước trong nhà vệ sinh. Theo bà Tâm, xô nước này là loại 120 lít, nó thấp hơn cháu Hoàng thời điểm đó.

Người con trai đầu của bà Ty Na kể lại với bà Tâm rằng, trước đó bão vào nên mất điện, cúp nước, gia đình đi mua xô nước này về múc nước giếng nhà hàng xóm chứa để sử dụng. Xô nước này để ở trong nhà nhưng không rõ ai đưa xuống để trong nhà vệ sinh.

Nhận thấy cái chết của cháu Hoàng quá bất thường và trùng hợp với cái chết của cháu Hiếu trước đó, vào sáng hôm sau ngày cháu Hoàng mất, bà Tâm đã đến công an huyện Thăng Bình trình báo. Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng sau đó thông báo cháu Hoàng chết do ngạt nước. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống nên gia đình không có yêu cầu công an điều tra lại sự việc.

Tô Thị Ty Na tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 5/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (44 tuổi, trú tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về tội "Giết người", theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2.1.2023, cháu Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2017), con trai ruột của bà Na, được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh tại nhà riêng. Ban đầu, nguyên nhân cái chết được kết luận là do ngạt nước sau khi ngã vào xô nước, tương tự với cái chết của người em út trước đó vào năm 2021.

Tuy nhiên, điểm trùng hợp bất thường trong cả hai vụ việc – hai đứa trẻ lần lượt tử vong trong những tình huống tương tự chỉ cách nhau chưa đầy hai năm – đã khiến người cô ruột của các nạn nhân không thể ngồi yên. Nghi ngờ đây không đơn thuần là tai nạn, bà đã gửi đơn kiến nghị đến Công an huyện Thăng Bình, yêu cầu điều tra lại vụ việc.

Dù ban đầu hồ sơ bị đình chỉ với kết luận "tai nạn ngạt nước", nhưng theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, vụ án được đưa vào diện rà soát các vụ tạm đình chỉ theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hiện trường, tài liệu và điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Tô Thị Ty Na.

Kết quả điều tra cho thấy bị can Na đã có hành vi cố ý giết con trai ruột nhằm mục đích trục lợi số tiền bảo hiểm lên đến hàng tỉ đồng.