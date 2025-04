Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5/4, tại Km784 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hải Trường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/4, hai vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình và Quảng Trị, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông qua hiện trường.

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A khiến 3 người bị thương - Ảnh: Báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Xe ô tô khách biển kiểm soát 37H-080.40 do tài xế Nguyễn Văn C. (sinh năm 1983, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam; trên xe có một tài xế phụ là Hoàng Anh T. (sinh năm 1976, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), 3 phụ xe và 38 hành khách.

Khi đến địa điểm trên, xe khách đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 74F1-391.80 do anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1995, trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn tại cầu Gianh, tỉnh Quảng Bình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, hậu quả vụ tai nạn khiến 3 hành khách trên xe khách bị thương (trong đó có người bị gãy chân). Tại hiện trường, chiếc xe khách lật chắn ngang một phần đường, đầu xe bị hư hại nặng.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ khởi tố Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục: Phát hiện kẹo Kera chứa hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu làm thuốc xổ Cơ quan điều tra đã xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung thường được gọi là kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất là hàng giả. Quá trình điều tra phát hiện sản phẩm này còn chứa hơn hơn 33% là chất Sorbitol - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-voi-xe-may-o-to-khach-cho-hon-40-nguoi-lat-ngang-quoc-lo-khien-3-nguoi-bi-thuong-726578.html