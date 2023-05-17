Phát hiện lượng lớn ma túy ngụy trang trong lon bia, hộp thực phẩm, kem dưỡng da

Đời sống 17/05/2023 14:29

Ngày 17/5, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian qua phát hiện nhiều vụ vận các chất ma tuý qua đường hàng không với thủ đoạn cất giấu rất tinh vi, trà trộn trong các lọ kem dưỡng da, lọ thực phẩm hay các thùng bia.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đầu tháng 5, qua công tác soi chiếu của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan và Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ gần 20 kg ma túy (gồm hơn 14,6 kg ma túy tổng hợp MDMA; gần 5,3 kg ketamin). Số tang vật được các đối tượng nguy trang dưới vỏ bọc của các lon bia.

Phát hiện lượng lớn ma túy ngụy trang trong lon bia, hộp thực phẩm, kem dưỡng da - Ảnh 1
Lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, ngày 10/5, lực lượng liên ngành khi kiểm tra lô hàng xuất khẩu đi Nhật Bản, đã phát hiện hơn 1,37 kg ketamin. Toàn bộ số tang vật được cất giấu tinh vi dưới đáy các hộp kem dưỡng da.

Phát hiện lượng lớn ma túy ngụy trang trong lon bia, hộp thực phẩm, kem dưỡng da - Ảnh 2
Ma túy cất giấu trong các lọ kem dưỡng da - Ảnh: Báo Người lao động

Tiếp đến, ngày 11/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài soi chiếu lô hàng từ Cộng hòa Czech về Việt Nam đã phát hiện 8 kg ma túy tổng hợp. Toàn bộ số tang vật được cất giấu trong các hộp sốt mayonnaise và trà trộn với các loại hàng hóa khác. Trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan.

Phát hiện lượng lớn ma túy ngụy trang trong lon bia, hộp thực phẩm, kem dưỡng da - Ảnh 3
Hơn 8 kg ma túy MDMA được cất giấu trong các hộp sốt mayonnaise và trà trộn với các loại hàng hóa khác - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Hiện các vụ việc trên được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, trước tình hình mua bán, vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo các công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ cũng như rà soát xác định trọng điểm, cảnh báo dấu hiệu nghi.

Đồng thời, Tổng cụ Hải quan cho biết, các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy thường trao đổi với nhau qua mạng xã hội WhatsApp, Instagram, sử dụng "nick name" che dấu thông tin cá nhân. Cùng với đó, chia quá trình vận chuyển hàng hóa thành nhiều công đoạn qua nhiều hãng vận chuyển nhằm theo dõi, cắt đuôi khi có bất thường; thuê người nhận không biết nội dung hàng như grab, taxi công nghệ…

Hà Nội: Bé trai 5 tuổi ngộ độc ma túy sau khi ăn bánh hàng xóm cho

Hà Nội: Bé trai 5 tuổi ngộ độc ma túy sau khi ăn bánh hàng xóm cho

Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết cháu bé 5 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phụ thuộc máy thở, bóp bóng. Bệnh nhân hôn mê sâu, cấu véo khó đáp ứng, đồng tử giãn hết

Xem thêm
Từ khóa:   ma tuy ngụy trang trong kem dưỡng da lon bia

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới