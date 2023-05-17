Ngày 17/5, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian qua phát hiện nhiều vụ vận các chất ma tuý qua đường hàng không với thủ đoạn cất giấu rất tinh vi, trà trộn trong các lọ kem dưỡng da, lọ thực phẩm hay các thùng bia.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đầu tháng 5, qua công tác soi chiếu của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan và Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ gần 20 kg ma túy (gồm hơn 14,6 kg ma túy tổng hợp MDMA; gần 5,3 kg ketamin). Số tang vật được các đối tượng nguy trang dưới vỏ bọc của các lon bia. Lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam - Ảnh: Báo Công an nhân dân Trước đó, ngày 10/5, lực lượng liên ngành khi kiểm tra lô hàng xuất khẩu đi Nhật Bản, đã phát hiện hơn 1,37 kg ketamin. Toàn bộ số tang vật được cất giấu tinh vi dưới đáy các hộp kem dưỡng da.

Ma túy cất giấu trong các lọ kem dưỡng da - Ảnh: Báo Người lao động Tiếp đến, ngày 11/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài soi chiếu lô hàng từ Cộng hòa Czech về Việt Nam đã phát hiện 8 kg ma túy tổng hợp. Toàn bộ số tang vật được cất giấu trong các hộp sốt mayonnaise và trà trộn với các loại hàng hóa khác. Trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan. Hơn 8 kg ma túy MDMA được cất giấu trong các hộp sốt mayonnaise và trà trộn với các loại hàng hóa khác - Ảnh: Báo Công an nhân dân Hiện các vụ việc trên được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, trước tình hình mua bán, vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo các công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ cũng như rà soát xác định trọng điểm, cảnh báo dấu hiệu nghi. Đồng thời, Tổng cụ Hải quan cho biết, các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy thường trao đổi với nhau qua mạng xã hội WhatsApp, Instagram, sử dụng "nick name" che dấu thông tin cá nhân. Cùng với đó, chia quá trình vận chuyển hàng hóa thành nhiều công đoạn qua nhiều hãng vận chuyển nhằm theo dõi, cắt đuôi khi có bất thường; thuê người nhận không biết nội dung hàng như grab, taxi công nghệ…

Hà Nội: Bé trai 5 tuổi ngộ độc ma túy sau khi ăn bánh hàng xóm cho Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết cháu bé 5 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phụ thuộc máy thở, bóp bóng. Bệnh nhân hôn mê sâu, cấu véo khó đáp ứng, đồng tử giãn hết

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-luong-lon-ma-tuy-nguy-trang-trong-lon-bia-hop-thuc-pham-kem-duong-da-582998.html