Chị T. cho biết, chị và anh K. đã có 4 năm tìm hiểu và yêu nhau trước khi kết hôn vào tháng 9/2023. Từ khi chị T. mang bầu, anh K. bắt đầu có những hành động bạo lực với chị. Nhưng vì con, chị đã tha thứ cho chồng nhiều lần. “Những lần anh ta đánh tôi đều là sau khi anh ta đi uống rượu về. Cứ uống rượu vào là anh ta trở thành một con người khác. Có những lần, tôi giận, bỏ nhà đi thì anh ta lại xin lỗi, hứa hẹn nhưng sau đó vẫn tái diễn”, chị T. tâm sự.

Sau khi bị đánh đập nhiều lần, chị T. chủ ý lắp camera để ghi lại hành động bạo lực của chồng. Sau lần bạo hành ngày 6/4, chị trình báo sự việc ra cơ quan công an. “Nhưng công an nói thương tích của tôi dưới 11% nên chồng tôi chỉ bị phạt hành chính. Công an có gọi anh ta lên làm việc nhưng anh ta không lên”.