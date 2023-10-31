Khi cách giao lộ quốc lộ 22 - Liêu Bình Hương khoảng 100m, tại xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi), phương tiện này bất ngờ húc văng 10m dải phân cách bê tông rồi lao qua làn đường hỗn hợp, cán một xe máy do người phụ nữ cầm lái chạy cùng chiều. Cú tông khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng ngày 30/10, xe đầu kéo container mang biển số 51C-346.87 chạy trên quốc lộ 22, hướng TPHCM đi Tây Ninh.

Một nhân chứng cho biết, nạn nhân đang trên đường từ nhà đến công ty ở huyện Củ Chi làm việc thì không may gặp nạn.

Công an huyện Củ Chi và Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng PC08) đã đến xử lý hiện trường. Nạn nhân được xác định là bà N.T.H. (38 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, một sự việc tương tự cũng xảy vào tối ngày 30/10, Công an TP.Bảo Lộc và lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh viên bị xe tải cán tử vong sau khi ngã xe máy trên Quốc lộ 20 trong chiều cùng ngày.

Cụ thể, khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Lê Ngọc Th (23 tuổi, ngụ tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) điều khiển xe máy chở theo 1 người bạn đi trên Quốc lộ 20 theo hướng TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến ngã 3 giao nhau giữa đường tránh phía Nam thuộc địa phận xã Lộc Nga (TP. Bảo Lộc) thì sập vào gờ giáp nối đang thi công dang dở rồi ngã ra đường.

Ngay lúc này, xe tải mang biển số 49C – 148... (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người và xe máy khiến anh Th tử vong tại chỗ. Người bạn đi cùng xe máy của anh Th may mắn thoát nạn.

Chiếc xe máy cùng nạn nhân bị xe tải tông sau khi ngã ra đường - Ảnh: Báo Dân Việt

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TP.Bảo Lộc và lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh Th đang là sinh viên một trường cao đẳng tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Anh Th cùng bạn từ nhà tại huyện Cát Tiên đi đến TP.Đà Lạt để trở lại trường học thì gặp nạn.