Nữ công nhân ở TP.HCM bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm trên đường đi làm

Đời sống 31/10/2023 06:30

Trên quốc lộ 22, huyện Củ Chi (TP.HCM), xe đầu kéo container lao qua làn đường hỗn hợp tông một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng ngày 30/10, xe đầu kéo container mang biển số 51C-346.87 chạy trên quốc lộ 22, hướng TPHCM đi Tây Ninh.

Khi cách giao lộ quốc lộ 22 - Liêu Bình Hương khoảng 100m, tại xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi), phương tiện này bất ngờ húc văng 10m dải phân cách bê tông rồi lao qua làn đường hỗn hợp, cán một xe máy do người phụ nữ cầm lái chạy cùng chiều. Cú tông khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Công an huyện Củ Chi và Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng PC08) đã đến xử lý hiện trường. Nạn nhân được xác định là bà N.T.H. (38 tuổi).

Một nhân chứng cho biết, nạn nhân đang trên đường từ nhà đến công ty ở huyện Củ Chi làm việc thì không may gặp nạn.

Nữ công nhân ở TP.HCM bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm trên đường đi làm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, một sự việc tương tự cũng xảy vào tối ngày 30/10, Công an TP.Bảo Lộc và lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh viên bị xe tải cán tử vong sau khi ngã xe máy trên Quốc lộ 20 trong chiều cùng ngày.

Cụ thể, khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Lê Ngọc Th  (23 tuổi, ngụ tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) điều khiển xe máy chở theo 1 người bạn đi trên Quốc lộ 20 theo hướng TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến ngã 3 giao nhau giữa đường tránh phía Nam thuộc địa phận xã Lộc Nga (TP. Bảo Lộc) thì sập vào gờ giáp nối đang thi công dang dở rồi ngã ra đường.

Ngay lúc này, xe tải mang biển số 49C – 148... (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người và xe máy khiến anh Th tử vong tại chỗ. Người bạn đi cùng xe máy của anh Th may mắn thoát nạn.

Nữ công nhân ở TP.HCM bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm trên đường đi làm - Ảnh 2
Chiếc xe máy cùng nạn nhân bị xe tải tông sau khi ngã ra đường - Ảnh: Báo Dân Việt

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TP.Bảo Lộc và lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh Th đang là sinh viên một trường cao đẳng tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Anh Th cùng bạn  từ nhà tại huyện Cát Tiên đi đến TP.Đà Lạt để trở lại trường học thì gặp nạn.

Kinh hoàng con trai truy sát cả gia đình ở Bình Định: Cha và anh ruột tử vong, mẹ nguy kịch

Kinh hoàng con trai truy sát cả gia đình ở Bình Định: Cha và anh ruột tử vong, mẹ nguy kịch

Công an tỉnh Bình Định và Công an thị xã An Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 25 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 46 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 