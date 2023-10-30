Bé gái 3 tuổi bị hai con chó becgie tấn công: Vết thương ở vùng mặt, tai, khâu khoảng 16 mũi

Đời sống 30/10/2023 16:05

Bé L.K.A.D (3 tuổi) bị 2 con chó becgie nhà hàng xóm tấn công gây thương tích; đồng thời xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 30/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bé L.K.A.D (3 tuổi), nạn nhân bị hai con chó Becgie cắn bị thương, đồng thời tiến hành mời gia đình có chó tấn công người lên làm việc để làm rõ, xử lý theo quy định.

Bé gái 3 tuổi bị hai con chó becgie tấn công: Vết thương ở vùng mặt, tai, khâu khoảng 16 mũi - Ảnh 1
Bé A.D bị hai con chó becgie nhà hàng xóm cắn bị thương - Ảnh: Vietnam+

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 28/10, chị L.T.H, ở khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, dẫn hai con nhỏ là bé A.D., và một bé nhỏ 1 tuổi đi dạo trên đường Hồ Xuân Hương, gần nhà.

Khi đi ngang cổng hàng xóm cách khoảng 50 mét, bất ngờ hai con chó Becgie màu đen, mỗi con nặng khoảng hơn 20kg từ trong nhà lao ra, tấn công, cắn vào mặt bé A.D.

Bé gái 3 tuổi bị hai con chó becgie tấn công: Vết thương ở vùng mặt, tai, khâu khoảng 16 mũi - Ảnh 2Bé gái 3 tuổi bị hai con chó becgie tấn công: Vết thương ở vùng mặt, tai, khâu khoảng 16 mũi - Ảnh 3
Hai con chó Becgie bị nhốt vào chuồng - Ảnh: Báo Bình Phước

Theo thông tin từ báo Bình Phước, khi thấy con bị chó dữ tấn công, chị H., la hét, đồng thời dùng xe đạp nhỏ của bé D., đánh đuổi hai con chó. Cùng lúc này, chủ nhà nuôi chó cũng chạy ra mới đuổi được hai con chó dữ vào nhà.

Bé D., sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu với các vết thương ở vùng mặt, tai.

Ngoài ra, chị L.T.H cho biết may mắn khi con bị chó dữ tấn công, chị có mặt ở đó và kịp thời giải nguy, nếu không hậu quả khó lường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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