Công an tỉnh Bình Định và Công an thị xã An Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 9h30 sáng 30/10, trong lúc lên cơn tâm thần, Hồ Thanh C. (34 tuổi, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) dùng rựa đuổi chém những người trong gia đình.



Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Hậu quả, cha của C. là ông H.H.C. tử vong tại chỗ, anh trai là H.Q.N. (42 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu tại Trung tâm thị xã An Nhơn.

Người mẹ là bà T.T.D. (73 tuổi) bị chấn thương sọ não và đa vết thương do bị chém, hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền phong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, người mẹ ruột C. nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa vết thương do bị chém nhiều nhát. Hiện, bệnh viện đang nỗ lực phẫu thuật, điều trị.

Theo một số người dân sống ở gần khu vực, C. có tiền sử bệnh trầm cảm nặng lâu năm. Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài cha mẹ ruột và anh trai còn có chị gái của C., cũng bị tâm thần, đã may mắn chạy thoát.

Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ C. để điều tra vụ việc.

Mẹ chở 2 con thì va chạm xe tải: Bé gái lớp 3 tử vong, tài xế trốn khỏi hiện trường Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xe tải với xe máy khiến bé gái học lớp 3 tử vong trên đường ĐT 741.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-con-trai-truy-sat-ca-gia-inh-o-binh-inh-cha-va-anh-ruot-tu-vong-me-nguy-kich-627500.html