Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xe tải với xe máy khiến bé gái học lớp 3 tử vong trên đường ĐT 741.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 30/10, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến bé gái lớp 3 tử vong trên đường ĐT.741.

Vụ va chạm khiến bé gái lớp 3 tử vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trưa cùng ngày, người phụ nữ điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Bình Dương chở theo 2 con nhỏ lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ Bình Phước về TP.Thủ Dầu Một.

Qua điều tra ban đầu, khi xe máy lưu thông đến đoạn qua phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát) thì xảy ra tai nạn với xe tải khiến 3 mẹ con ngã ra đường. Bé gái lớp 3 bị thương nặng tử vong tại hiện trường, người phụ nữ và con trai bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bé T.T.A.D (SN 2015). Theo lời người thân, bé gái được mẹ đón từ trường về nhà thì gặp tai nạn.

Sau khi xảy tai nạn, tài xế điều khiển xe tải không dừng lại mà chạy khỏi hiện trường. Chiều cùng ngày, đại diện Công an thị xã Bến Cát cho biết, qua hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được xe tải có liên quan đến vụ tai nạn.

Bàng hoàng phát hiện chủ cửa hàng vật liệu xây dựng chết cháy trong nhà kho Người đàn ông là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở Bình Dương được gia đình phát hiện chết cháy trong kho chứa gạch của cửa hàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-cho-2-con-thi-va-cham-xe-tai-be-gai-lop-3-tu-vong-tai-xe-tron-khoi-hien-truong-627488.html