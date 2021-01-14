Tết Tân Sửu 2021 đang đến gần, bên cạnh việc mua sắm, chuẩn bị các món ăn ngon, trang hoàng nhà cửa thì việc tìm hiểu và chuẩn bị những câu đối chúc tết là việc bạn rất nên làm để dành tặng cho người thân, bạn bè trong năm mới. Cùng tham khảo những câu đối chúc tết 2021 hay và ý nghĩa qua bài viết sau đây.

Những câu đối tết thường là những câu văn biền ngẫu đối nhau cả về âm và vần, nội dung thường liên quan đến ngày tết, sức khỏe , may mắn, thành công, tài lộc, hạnh phúc…

Vào mỗi dịp năm mới thì các câu đối ngày tết đã trở thành quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam. Từ thời xa xưa, câu đối tết đã được dán ở trước cửa nhà hay tại những cây cột bằng gỗ to hoặc trên ban thờ trong dịp đầu xuân năm mới, vì đây là những chỗ trang trọng, dễ quan sát và dễ đọc. Những câu đối này là những lời chúc tốt lành, may mắn mà gia chủ dành cho các vị khách hàng trong những ngày đầu xuân, năm mới.

Những câu đối chúc xuân ngày tết thường có nét chữ đẹp, to, như “rồng bay phượng múa” thường được viết bằng mực tàu đen trên nền giấy trắng. Trên phông cảnh của câu đối tết còn in chìm các hoạt tiết như: hoa đào, hoa mai… để làm nổi bật được không khí ngày tết.

Mỗi một câu đối tốt có một ý nghĩa riêng nhưng đều có ý nghĩa tốt đẹp, mang đến nhiều điều may mắn, thành công, hạnh phúc cho mọi người trong năm mới.

Ngoài ra, những câu đối tết hay và ý nghĩa còn thể hiện được khát vọng, động lực của con người trong năm mới, mong muốn trong năm mới sẽ luôn cố gắng, nỗ lực để có được những điều tốt đẹp nhiều hơn so với năm cũ như: thi đỗ, sự nghiệp thăng tiến, có thêm tài lộc, hạnh phúc trong tình yêu…

Người xưa còn thường treo câu đối trong ngày tết với quan niệm để xua đuổi tà mà, bài trừ thiên tai, bất hạnh trong năm mới. Mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa để thuận tiện cho công việc làm ăn.

Câu đối còn có ý nghĩa xua đuổi tà ma, bài trừ thiên tai, bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Những câu đối chúc tết 2021 hay, ý nghĩa

Những câu đối tết hay, được người xưa truyền miệng và ghi lại trong tài liệu, sách vở thì vẫn không hề mất đi những giá trị, ý nghĩa trong ngày tết 2021:

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

Câu đối tết quen thuộc cho năm mới 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu đối thường xuyên xuất hiện trong các ngày tết, nêu lên được việc chuẩn bị những món ăn ngon, vật dụng không thể thiếu trong ngày tết. Bánh chưng xanh là món ăn không thể thiếu trong những bữa cơm sum vầy ngày tết, và để món ăn thơm ngon, đỡ ngán thì dưa hành là món ăn kèm không thể tuyệt vời hơn.

Câu đối đỏ là biểu tượng đặc trưng cho ngày tết, với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp trong gia đình cũng như các vị khách ghé thăm gia đình trong ngày tết.

Bên cạnh đó là những câu đối với ý nghĩa chúc những điều tốt lành đến mọi người trong năm 2021 như:

Xuân an khang đức tài như ý

Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

Câu đối chúc mọi người vạn sự tốt lành trong năm mới 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Một câu đối với tổng hợp của những lời chúc tốt lành dành cho mọi người trong năm mới như: chúc mọi người có tài đức vẹn toàn, sang năm mới sẽ ngày càng phát triển và có một sức khỏe thật tốt.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà

Vài lời cung chúc tân niên mới

Vạn sự an khang vạn sự lành

Câu đối chúc tết với mong muốn trong năm mới, mọi người, mọi nhà sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp hơn năm cũ. Mong mọi sự sẽ được suôn sẻ và tốt lành trong năm mới 2021.

Bên cạnh đó bạn có thể lựa chọn những câu đối dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến ông bà, cha mẹ:

Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc

Đời vui sức khỏe Tết an khang

Câu đối chúc tết ông bà, cha mẹ trong dịp tết 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Đối với ông bà, cha mẹ thì không gì có thể quý hơn là có sức khỏe tốt. Vì vậy, câu đối đã gửi gắm được những lời chúc sức khỏe tốt lành nhất mà con cháu dành tặng cho ông bà, cha mẹ trong dịp năm mới 2021.

Với những đơn vị kinh doanh thì khách hàng là những người quan trọng nhất, vì vậy bạn nên có những câu đối hay, ý nghĩa dành tặng khách hàng trong năm 2021 như:

An khang thịnh vượng

Mã đáo thành công

Thông qua câu đối là những lời mà đơn vị của bạn muốn gửi ngăm đến khách hàng, chúc cho khách hàng sang năm mới luôn gặp được nhiều may mắn, làm việc gì cũng thành công, suôn sẻ.

Cao quý nào bằng nghề nhà giáo

Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người

Câu đối tri ân thầy cô giáo trong dịp tết 2021 - Ảnh minh họa: Internet

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Đây là câu đối tri ân cho thầy cô giáo trong dịp xuân 2021, những người đã, đang chở từng “chuyến đò tri thức” để đưa bạn và mọi người đến những chân trời tươi sáng

Như vậy bạn đọc đã được tìm hiểu những câu đối chúc tết 2021 hay và ý nghĩa dành tặng cho người thân, bạn bè, thầy cô trong năm mới. Hãy cùng sưu tầm những câu đối hay để thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất mà bạn muốn dành tặng mọi người trong dịp tết Tân Sửu 2021 này nhé.