Những câu đối chúc tết 2021 hay và ý nghĩa 

Đời sống 14/01/2021 10:42

Cùng tìm hiểu những câu đối chúc tết 2021 hay và ý nghĩa để gửi tặng những điều may mắn, hạnh phúc đến người thân và bạn bè trong dịp năm mới.

Nội dung bài viết

Tết Tân Sửu 2021 đang đến gần, bên cạnh việc mua sắm, chuẩn bị các món ăn ngon, trang hoàng nhà cửa thì việc tìm hiểu và chuẩn bị những câu đối chúc tết là việc bạn rất nên làm để dành tặng cho người thân, bạn bè trong năm mới. Cùng tham khảo những câu đối chúc tết 2021 hay và ý nghĩa qua bài viết sau đây.

Cau doi chuc tet 2021
Câu đối chúc tết 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa của các câu đối tết

Vào mỗi dịp năm mới thì các câu đối ngày tết đã trở thành quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam. Từ thời xa xưa, câu đối tết đã được dán ở trước cửa nhà hay tại những cây cột bằng gỗ to hoặc trên ban thờ trong dịp đầu xuân năm mới, vì đây là những chỗ trang trọng, dễ quan sát và dễ đọc. Những câu đối này là những lời chúc tốt lành, may mắn mà gia chủ dành cho các vị khách hàng trong những ngày đầu xuân, năm mới.

Cau doi chuc tet 2021 1
Câu đối tết là những lời chúc tốt lành, may mắn trong năm mới gia chủ dành tặng cho mọi người đến chúc tết - Ảnh minh họa: Internet

Những câu đối tết thường là những câu văn biền ngẫu đối nhau cả về âm và vần, nội dung thường liên quan đến ngày tết, sức khỏe, may mắn, thành công, tài lộc, hạnh phúc…

Những câu đối chúc xuân ngày tết thường có nét chữ đẹp, to, như “rồng bay phượng múa” thường được viết bằng mực tàu đen trên nền giấy trắng. Trên phông cảnh của câu đối tết còn in chìm các hoạt tiết như: hoa đào, hoa mai… để làm nổi bật được không khí ngày tết.

Mỗi một câu đối tốt có một ý nghĩa riêng nhưng đều có ý nghĩa tốt đẹp, mang đến nhiều điều may mắn, thành công, hạnh phúc cho mọi người trong năm mới.

Ngoài ra, những câu đối tết hay và ý nghĩa còn thể hiện được khát vọng, động lực của con người trong năm mới, mong muốn trong năm mới sẽ luôn cố gắng, nỗ lực để có được những điều tốt đẹp nhiều hơn so với năm cũ như: thi đỗ, sự nghiệp thăng tiến, có thêm tài lộc, hạnh phúc trong tình yêu…

Người xưa còn thường treo câu đối trong ngày tết với quan niệm để xua đuổi tà mà, bài trừ thiên tai, bất hạnh trong năm mới. Mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa để thuận tiện cho công việc làm ăn.

Cau doi chuc tet 2021 2
Câu đối còn có ý nghĩa xua đuổi tà ma, bài trừ thiên tai, bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Những câu đối chúc tết 2021 hay, ý nghĩa

Những câu đối tết hay, được người xưa truyền miệng và ghi lại trong tài liệu, sách vở thì vẫn không hề mất đi những giá trị, ý nghĩa trong ngày tết 2021:

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

Cau doi chuc tet 2021 3
Câu đối tết quen thuộc cho năm mới 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu đối thường xuyên xuất hiện trong các ngày tết, nêu lên được việc chuẩn bị những món ăn ngon, vật dụng không thể thiếu trong ngày tết. Bánh chưng xanh là món ăn không thể thiếu trong những bữa cơm sum vầy ngày tết, và để món ăn thơm ngon, đỡ ngán thì dưa hành là món ăn kèm không thể tuyệt vời hơn.

Câu đối đỏ là biểu tượng đặc trưng cho ngày tết, với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp trong gia đình cũng như các vị khách ghé thăm gia đình trong ngày tết.

Bên cạnh đó là những câu đối với ý nghĩa chúc những điều tốt lành đến mọi người trong năm 2021 như: 

Xuân an khang đức tài như ý

Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

Cau doi chuc tet 2021 4
Câu đối chúc mọi người vạn sự tốt lành trong năm mới 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Một câu đối với tổng hợp của những lời chúc tốt lành dành cho mọi người trong năm mới như: chúc mọi người có tài đức vẹn toàn, sang năm mới sẽ ngày càng phát triển và có một sức khỏe thật tốt.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà

Vài lời cung chúc tân niên mới

Vạn sự an khang vạn sự lành

Câu đối chúc tết với mong muốn trong năm mới, mọi người, mọi nhà sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp hơn năm cũ. Mong mọi sự sẽ được suôn sẻ và tốt lành trong năm mới 2021. 

Bên cạnh đó bạn có thể lựa chọn những câu đối dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến ông bà, cha mẹ: 

Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc

Đời vui sức khỏe Tết an khang

Cau doi chuc tet 2021 5
Câu đối chúc tết ông bà, cha mẹ trong dịp tết 2021 - Ảnh minh họa: Internet 

Đối với ông bà, cha mẹ thì không gì có thể quý hơn là có sức khỏe tốt. Vì vậy, câu đối đã gửi gắm được những lời chúc sức khỏe tốt lành nhất mà con cháu dành tặng cho ông bà, cha mẹ trong dịp năm mới 2021.

Với những đơn vị kinh doanh thì khách hàng là những người quan trọng nhất, vì vậy bạn nên có những câu đối hay, ý nghĩa dành tặng khách hàng trong năm 2021 như: 

An khang thịnh vượng

Mã đáo thành công

Thông qua câu đối là những lời mà đơn vị của bạn muốn gửi ngăm đến khách hàng, chúc cho khách hàng sang năm mới luôn gặp được nhiều may mắn, làm việc gì cũng thành công, suôn sẻ. 

Cao quý nào bằng nghề nhà giáo

Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người

Cau doi chuc tet 2021 6
Câu đối tri ân thầy cô giáo trong dịp tết 2021 - Ảnh minh họa: Internet

>>> Xem thêm:

- Hướng dẫn cách làm hoa mai handmade tuyệt đẹp tại nhà, đơn giản dễ làm

- Cách làm hoa đào bằng giấy chưng Tết cực đẹp

Đây là câu đối tri ân cho thầy cô giáo trong dịp xuân 2021, những người đã, đang chở từng “chuyến đò tri thức” để đưa bạn và mọi người đến những chân trời tươi sáng

Như vậy bạn đọc đã được tìm hiểu những câu đối chúc tết 2021 hay và ý nghĩa dành tặng cho người thân, bạn bè, thầy cô trong năm mới. Hãy cùng sưu tầm những câu đối hay để thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất mà bạn muốn dành tặng mọi người trong dịp tết Tân Sửu 2021 này nhé.

Mùng 1 tết nên mặc gì để cả năm may mắn, bình an

Mùng 1 tết nên mặc gì để cả năm may mắn, bình an

Mùng 1 tết nên mặc gì để có 1 năm may mắn, bình an là thắc mắc của rất nhiều người vào mỗi dịp tết đến, xuân về.

Xem thêm
Từ khóa:   câu đối tết hay và ý nghĩa những câu đối tết hay câu đối chúc xuân ngày tết

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít