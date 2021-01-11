Cách trồng hoa vạn thọ đúng Tết đón Xuân

Trong mỗi dịp đón Xuân, việc trồng hoa cúc vạn thọ được rất nhiều người quan tâm. Nhiều người lựa chọn cúc vạn thọ để trồng trong nhà. Tuy nhiên vì không nắm vững được kỹ thuật trồng hoa nên khó có thể sở hữu được những chậu hoa đẹp đón Tết. Trong bài viết dưới đây, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn quý bạn đọc cách trồng hoa vạn thọ đúng Tết cũng như một số ký thuật để có được chất lượng tốt nhất!

Bạn có thể trồng cúc vạn thọ quanh năm nhưng vụ chính là Tết nguyên đán, thời gian từ lúc gieo đến khi nở hoa đẹp là 65-70 ngày. Với cúc vạn thọ lùn, thời gian trồng trễ nhất là 5/11 âm lịch, còn cúc vạn thọ cao thì trễ nhất là 25/10 âm lịch.

Thứ nhất, hoa vạn thọ là loài hoa dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với khí hậu nhiều vùng miền. Đặc biệt, nó còn có sức sống mãnh liệt trong điều kiện khí hậu giá rét. Ngày xưa, các loại hoa mai, cúc, hồng khá phổ biến thì ngày nay, hoa cúc vạn thọ lại thu hút nhiều người nhờ màu sắc đẹp mắt của nó.

Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao hoa cúc vạn thọ lại được ưa chuộng và được nhiều người chọn trồng vào dịp Tết? Đó là do ý nghĩa của loài hoa này:

Vụ chính để trồng hoa cúc vạn thọ là dịp Tết nguyên đán - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thời gian gấp hơn, bạn có thể mua cây giống, loại có nhiều nụ bộp (to, mập), thân cây cứng cáp, không bị dập nát, bộ rễ còn nguyên vẹn, nếu rễ bị đứt thì cây trồng chỉ vài tuần là tàn. Để biết được rễ bị tổn thương hay không, bạn có thể rửa sạch đất rồi quan sát.

Cách trồng hoa vạn thọ đúng Tết

Cách trồng hoa vạn thọ nở đúng Tết và cách chăm sóc cây là điều mà ai cũng quan tâm. Hoa cúc vạn thọ là giống hoa có tác dụng xua đuổi côn trùng, lá được dùng để chữa bệnh nấc cụt, và mục đích chính là làm cây cảnh, trang trí sân vườn.

Ngoài ra, loài hoa này có thể dùng để dâng lễ cúng hoặc trưng bày trong nhà mỗi dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, để có hoa cúc vạn thọ nở đúng dịp Tết, bạn cần nắm được các kỹ thuật dưới đây:

Kỹ thuật chọn giống

Có 2 giống cúc vạn thọ chính cho bạn lựa chọn là vạn thọ cao và vạn thọ lùn. Hoa cúc vạn thọ có đặc tính là thích nghi tốt, chiều cao từ 40-45cm, thời gian gieo hạt cho tới lúc hoa nở hoàn toàn là từ 60-65 ngày.

Kỹ thuật chọn giống cúc vạn thọ - Ảnh minh họa: Internet

Giống cúc vạn thọ cao rất phù hợp để trồng trong những dịp Tết nguyên đán. Chiều cao của cây trưởng thành là từ 65-70cm, thời gian từ lúc gieo hạt cho tới lúc hoa nở hoàn toàn là từ 65-70 ngày.

Chuẩn bị đất trồng

Để trồng được cúc vạn thọ đạt chất lượng tốt, đất gieo hạt phải nhuyễn, tới xốp, có khả năng thoát nước cao và sinh trưởng tốt, đất sạch, không bị nhiễm sâu bệnh.

Chuẩn bị đất trồng cúc vạn thọ - Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp đất trồng cây cúc vạn thọ gồm 3 thành phần chính: Tro trấu (cần được xả nhiều lần với nước để giảm bớt độ mặn), đất cát (hoặc đất gò mối, xơ dừa) và phân chuồng ủ. Tỷ lệ trộn hỗn hợp trên là 10:4:1.

Ươm cây con

Dùng chậu nhựa có kích thước khoảng 6cm x 8cm để ươm giống, làm bầu cây. Bầu cây được đặt cách mặt đầu từ 20-25cm. Giàn đỡ bầu cây cần có các kẽ hở để thoát nước tốt.

Sau khi đã chuẩn bị xong bầu cây, hãy gieo hạt vào bầu rồi tưới nước cho ấm. Hạt sẽ nảy mầm toàn bộ sau 3-5 ngày. Trong thời gian này, bạn cần che nắng cho cây con, có thể dùng lưới đen.

Ươm cây con cúc vạn thọ - Ảnh minh họa: Internet

5 ngày sau, bạn có thể bắt đầu nhấc giàn che để cây con sinh trưởng tốt, sáng nhấc màn che ra đến 10h lại đậy lại. Sau 10 ngày, nhấc toàn bộ giàn che ra để giúp cây con sinh trưởng tốt nhất. Trong thời gian này, các bạn cần chú ý khi tưới cây cần tưới nhẹ, hạt nước nhỏ để tránh làm cây con bị xây xát.

Kỹ thuật xử lý để Hoa vạn thọ ra hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán

Nếu thấy hoa có khả năng nở sớm hơn dự định, cần nhanh chóng hãm tốc độ nở hoa bằng cách tưới thêm phân urê theo tỷ lệ 10gr/ 10 lít nước. Tưới cây theo tần suất 2 lần/ngày (sáng và chiều) để kéo dài thời gian phát triển của cây. Nên thực hiện công việc này khi cây được 50 ngày tuổi.

Nếu thấy hoa có khả năng nở muộn hơn dự định, cần ngưng tưới nước từ 1-2 ngày để cây bị thiếu nước, lá vừa héo rũ thì lại tưới nước vừa đủ ướt đất trong chậu nhựa. Những ngày tiếp theo, tiến hành tưới nước đậm pha với bánh dầu, theo tỷ lệ 6 lít nước bánh dầu với 400 lít nước, giúp cây chuyển sang phát triển sinh thực. Bạn cũng có thể dùng phân bón Nitrat Kali để kích thích cho cây sớm ra hoa.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc cách trồng hoa vạn thọ đúng Tết để thu được hoa nở đúng thời điểm mà bạn mong muốn cũng như đẹp nhất để đón Xuân. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn!