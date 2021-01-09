Các món ăn ngày Tết miền Bắc đặc trưng mà bạn không thể bỏ qua

Một trong những điều thú vị nhất vào dịp Tết đó là ẩm thực. Đây là thời điểm mà nhiều món ăn đặc trưng của các vùng miền được dâng lên ông bà, tổ tiên để cầu mong bình an cho năm mới. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về các món ăn ngày Tết miền Bắc .

Chắc chắn đây là món ăn phải xuất hiện trong ngày Tết miền Bắc. Món ăn này là biểu tượng của ngày Tết cổ truyền. Chiếc bánh là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa, tinh thần cùng hương vị thơm ngon đặc trưng. Bánh chưng, bánh dày gắn liền với sự tích thời vua Hùng, là kết tinh của trời đất, xuất hiện trong mâm cỗ thờ để tỏ lòng biết ơn với tạo hóa đã mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho người dân. Chiếc bánh như vật kết nối mọi người trong gia đình, thật không gì hạnh phúc bằng khi nồi bánh chưng được nấu vào đêm giao thừa cùng con cháu quanh quần bên nhau.

Khi nhắc đến các món ăn đặc trưng ngày Tết miền Bắc xuất hiện trong các mâm cỗ, dùng để dâng lên trời đất, ông bà tổ tiên thì không thể không nhắc đến các món sau:

Chiếc bánh chưng là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa, tinh thần cùng hương vị thơm ngon đặc trưng - Ảnh minh họa: Internet

Gà luộc

Gà luộc là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo truyền thống lâu đời của người Việt ta, gà luộc sẽ được cúng vào đêm giao thừa và các ngày Tết. Quan niệm xưa cho rằng việc dâng gà luộc lên trời đất, ông bà tổ tiên sẽ giúp khởi đầu năm mới được thuận lợi và may mắn. Cách thức thực hiện món ăn này cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần luộc gà sạch sẽ, cắt thành các miếng vừa ăn, xếp lên đĩa là đã có thể cúng được rồi. Việc chế biến đơn giản này giúp gà luộc dễ ăn kèm với các món ăn khác mà không bị ngán, hay đơn giản chỉ cần một chén muối tiêu chanh là đã có thể thưởng thức hương vị đặc trưng ngày Tết rồi.

Theo truyền thống lâu đời của người Việt ta thì gà luộc sẽ được cúng vào đêm giao thừa và các ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Dưa hành

Đây là loại thực phẩm xuất hiện khá nhiều trong các câu đối ngày Tết, đóng vai trò là món ăn kèm của bánh chưng, thể hiện quan niệm ngũ hành tương khắc. Ngoài ra, dưa hành còn được ăn kèm với thịt kho tàu, thịt đông, thịt luộc… nhờ hương vị chua, cay dịu dễ kết hợp với nhiều món ăn, giúp các bữa cơm ngày Tết đỡ ngán vì dầu mỡ.

Nộm miền Bắc

Món nộm cũng là món ăn đặc sệt hương vị Tết Bắc, được chế biến từ nhiều loại rau củ như: su hào, hoa chuối, cà rốt, rau muống…Từ đó tạo nên một món ngon có vị chua ngọt dễ ăn, cùng với đó là màu sắc bắt mắt càng kích thích vị giác hơn nữa.

Xôi gấc

Đây là món ăn được chuẩn bị vô cùng công phu cho dịp Tết. Sự công phụ thể hiện ở tất cả các khâu, từ khâu lựa chọn gấc sao cho đỏ, thơm ngon, đến khâu đồ xôi, đơm xôi, cho đến cách bày trí lên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian thì màu đỏ tươi của xôi gấc tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Ngoài ra, xôi gấc cũng mang giá trị dinh dưỡng rất cao khi cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, tốt cho tim mạch, người thị lực kém, nâng cao sức đề kháng…

Những món ăn ngày Tết miền Bắc thường được dùng để đãi khách

Miến xào thập cẩm

Miến xào thập cẩm là món ăn vô cùng thích hợp để đãi các vị khách đến thăm nhà bạn vào dịp Tết. Món này là sự kết hợp của nhiều cảm giác khi ăn như: mềm dẻo, dai từ sợi miến, giòn ngọt từ rau củ xào… Hơn nữa, nhờ sự kết hợp của nhiều nguyên liệu mà món ăn đảm bảo cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, đồng thời tạo nên vị ngon khó cưỡng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng món ăn này chỉ thực sự ngon khi ăn nóng, để hấp dẫn hơn bạn có thể kết hợp thêm một chút tiêu để tăng hương vị.

Miến xào thập cẩm là sự kết hợp của nhiều cảm giác khi ăn như: mềm dẻo, dai từ sợi miến, giòn ngọt từ rau củ xào - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò kho

Món ăn này luôn hiện hữu trong các mâm cỗ sum vầy ngày Tết ở miền Bắc. Thịt bò kho miền Bắc là đối trọng của thịt kho tàu trứ danh của miền Nam. Thông thường thì món này được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khoảng 29 Tết để kịp cúng gia tiên vào trưa 30, sau đó sẽ dùng dần trong các bữa cơm trong những ngày Tết.

Canh măng

Canh măng là một trong những đặc sản ngày Tết của miền Bắc. Đây là món ăn mang hương vị ngọt bùi của măng cùng vị béo, ngậy của móng giò hoặc gà. Măng sẽ được ngâm nước qua đêm, được luộc qua nhiều nước. Cuối cùng là nấu cùng với giò móng hoặc cánh, cổ, chân gà…

Canh măng mang hương vị ngọt bùi của măng cùng vị béo, ngậy của móng giò hoặc gà - Ảnh minh họa: Internet

Nem rán

Nem rán là món ăn dễ thực hiện nhưng vô cùng thơm ngon, rất thích hợp để đãi khác bởi vị giòn, ngon ngọt của nó. Khi chế biến món này ngoài việc chú ý đến việc làm sao cho nem được giòn ngon thì điều quan trọng không kém là khâu pha chế nước chấm, thứ quyết định nên hương vị của món ăn.

Canh chua

Các món canh chua cá basa, canh chua cá dọc mùng, canh hến nấu chua… luôn mang hương vị đặc trưng của miền Bắc và rất thích hợp để tiếp đãi bạn bè vào dịp Tết. Món ăn là sự kết hợp giữa vị chua, cay, ngọt đến từ thơm, ớt, cá và các loại rau. Chắc chắn chanh chua sẽ làm ấm lòng các vị khách nhà bạn.

Canh chua miền Bắc là sự kết hợp giữa vị chua, cay, ngọt đến từ thơm, ớt, cá và các loại rau - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn ngày Tết miền Bắc kể trên là các món không thể thiếu trong mâm cỗ hay các buổi cúng kiến, bày tỏ lòng biết ơn với trời đất. Chính các món ngon này đã góp một phần không nhỏ vào việc tạo nên điều đặc biệt cho ngày tết Bắc. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề trên có thể giúp ích cho các bạn.