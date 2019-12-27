Tổng họp 15+ cách làm mứt dừa thơm ngon ngọt bùi đón Tết

Các bạn có biết rằng ngoài dừa bánh tẻ ra thì dừa già cũng là nguyên liệu có thể tạo nên món mứt ngon ngọt đậm chất Tết? Dưới đây là cách làm mứt dừa thơm ngon hứa hẹn sẽ đem lại nhiều dư vị cho ngày Tết của gia đình bạn.

Bước 1: Dừa già sau khi mua về các bạn rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn. Dùng dao nạo nạo dừa thành từng sợi dài khoảng 20cm.

Cách làm mứt dừa già ngọt bùi đón Tết - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nạo dừa xong, bạn đem rửa dừa nhiều lần để loại bỏ hết dầu dừa, rửa đến khi nào nước trong là được. Bạn cũng có thể rửa dừa khô bằng nước ấm, rồi ngâm trong nước lạnh qua đêm, sau đó vớt dừa ra rửa lại 2-3 lần đến khi sạch hết dầu dừa rồi để ráo.

Bạn có thể đun sôi một nồi nước rồi cho dừa vào chần khoảng 1-2 phút để cho tinh dầu dừa ra. Sau đó bạn vớt dừa ra rổ để cho thật ráo nước.

Ngâm rửa để loại bỏ dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bạn cho toàn bộ dừa vào một tô to, sau đó trộn dừa với đường theo tỉ lệ 2:1. Trộn dừa đều tay cho đến khi dừa áo hết lớp đường. Sau đó, để qua đêm cho đường ngấm đều vào các miếng dừa. Cách để nhận biết dừa đã ngấm đường hay chưa là nhìn vào miếng dừa thấy màu trắng trong và đường tan hết.

Bước 3: Đặt một chảo rộng lên bếp, sau đó làm nóng chảo. Tiếp theo, đổ dừa (nhớ cho cả phần nước đường dưới đáy) vào chảo đảo đều. Lúc đầu, bạn để lửa lớn, đến khi mà nước đường đã cạn gần hết rồi thì bạn giảm lửa và để ở mức nhỏ nhất đồng thời lúc này bạn phải đảo cho thật đều tay để dừa khô đều.

Tiến hành sên mứt - Ảnh minh họa: Internet

Khi đường đã khô hết, kết tinh lại và bám quanh miếng dừa là món mứt đã được thực hiện xong, bạn tắt bếp. Cuối cùng, rắc chút bột vani vào đảo đều cho thơm. Sau đó đổ mứt dừa ra mâm cho nguội.

Mứt dừa thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số bạn thắc mắc cách làm mứt dừa không bị khô như thế nào? Để giải quyết tình trạng mứt dừa quá khô, ăn sẽ không được ngon, các bạn có thể ướp dừa cùng với đường và sữa đặc. Lưu ý là lượng dừa, đường và sữa đặc vẫn phải đảm bảo tỷ lệ 2:1.

Khi mứt dừa đã nguội rồi thì bạn có thể cho vào lọ thủy tinh có nắp đậy hoặc túi nilon buộc kín để bảo quản. Muốn giữ mứt dừa được lâu, bạn hãy cho mứt vào tủ lạnh để dùng dần.

Cách làm mứt dừa khô giòn

Nguyên liệu:

Dừa khô: từ 2 đến 3 quả

0,5 kg đường vàng

1 ống vani

Cách bước thực hiện:

Bước 1:

Nếu quả dừa khô khi mua về còn nguyên sọ dừa thì bạn hãy dùng dao gõ mạnh vào vỏ, sau đó chặt đôi quả dừa đổ nước dừa vào bát.

Sơ chế dừa - Ảnh minh họa: Internet

Để lấy được phần cùi dừa bạn có thể dùng mũi dao hoặc một chiếc tua vít để lách vào giữa phần cùi dừa và vỏ dừa. Bạn chú ý thao tác từ từ để tránh tình trạng cùi dừa bị vỡ vụn.

Tiếp đến, dùng dao sắc gọt đi lớp vỏ màu nâu cứng phía ngoài cùi dừa rồi đem ngâm dừa trong nước vôi trong hoặc nước phèn chua khoảng 1-2 tiếng tùy vào lượng dừa. Thao tác này sẽ giúp làm cùi dừa giòn hơn, khi sên mứt sẽ tạo nên màu cánh gián đẹp mắt.

Bởi vì cùi dừa khô tương đối cứng, do đó bạn nên dùng sao sắc thái dừa thành những miếng mỏng và có độ dài vừa phải, không cần dùng dao nạo thành miếng dừa dài như khi làm các kiểu mứt khác.

Cắt dừa thành các miếng mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cùi dừa khô sau khi thái xong bạn đem rửa sạch, rửa đến khi nào nước trong, không còn dầu dừa rồi để ráo nước. Cho dừa ra một âu lớn, ướp dừa với 0,5kg đường vàng khoảng 5 tiếng (hãy để dừa qua đêm nếu có thể) cho đường ngấm đều vào các miếng dừa.

Bước 3: Sau khi ướp đường sẽ tan hết, bạn đặt bảo lên bếp, làm nóng chảo rồi đổ cùi dừa vào, nhớ là cho cả phần nước đường phía dưới vào sên cùng. Bật lửa lớn cho nước đường trong chảo sôi lên, đến khi nước đường gần cạn thì bạn hạ thật nhỏ lửa, đảo đều nhẹ nhàng để mứt dừa được khô và áo đều đường.

Dừa khô giòn thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy miếng mứt dừa khô ráo chuyển sang màu vàng đậm và đường bám đều xung quanh thì bạn cho vani vào đảo đều tay. Sau đó tắt bếp.

Cuối cùng bạn đổ mứt dừa ra mâm, trải đều và đợi mứt dừa nguội bớt. Để món mứt dừa khô giòn hơn, bạn cũng có thể dùng lò vi sóng hoặc lò nướng thêm 2-3 phút để dừa thật khô, thật giòn.

Cách làm mứt dừa non ngon “tuyệt cú mèo”

Hiện nay có khá nhiều cách làm mứt dừa non. Với mỗi cách lại có thể thêm hoặc bớt một số nguyên liệu, tùy thuộc vào sự sáng tạo và khẩu vị của từng người. Sau đây là một cách làm được nhiều người áp dụng nhất.

Bước 1: Thái dừa

Gọt sạch phần vỏ nâu của dừa. Thái dừa thành những sợi mỏng vừa.

Đem chần cùi dừa non trong nồi nước sôi có thêm chút muối từ 1 đến 3 phút rồi vớt ra ngay để ráo. Dừa non nhiều dầu hơn vì thế nên chần.

Bước 2: Ướp dừa với đường

Lựa chọn tỷ lệ 1kg dừa với 0,5 đến 0,6kg đường. Lượng đường cho dừa non nhiều hơn dừa già.

Đổ đường vào mứt dừa. Để sợi dừa trong, tốt nhất nên ướp trong vòng 4 giờ.

Nên ngâm đường lâu chút để cho nước trong cùi tiết ra nhiều hơn để khi sên mứt sẽ khô ráo hơn và bảo quản lâu hơn.

Vắt thêm một vài giọt chanh ướp cùng dừa mục đích để khi sên mứt sẽ làm cho đường dẻo và không bị lại đường.

Muốn mứt dừa có màu cam thì xay nước cốt cà rốt, màu đỏ từ gấc hoặc lá cẩm đỏ, màu xanh của lá dứa hoặc cà phê, màu hồng từ củ dền, vàng của hạt dành dành, màu cà phê… Sau đó, đổ vào chỗ đường vừa ướp là được.

Bước 3: Sên mứt

Đổ hết dừa và phần nước ngâm vào chảo có đế dày để nhỏ lửa. Khi dừa sôi lăn tăn thì đảo đều, cứ 5 phút đảo một lần. Không nên đảo liên tục sẽ bị lại đường.

Khi dừa bắt đầu nặng tay, cho nhỏ lửa hơn chút rồi đảo liên tục cho đến khi thấy đường kết tinh màu trắng bám quanh mứt dừa là được. Kể cả khi bắc xuống bếp vẫn phải đảo liên tục cho nguội bớt.

Đổ mứt ra một khay lớn. Tãi đều ra cho mứt nguội, hong trước quạt cho mứt khô hơn để tránh tình trạng ngày hôm sau mứt dừa non lại bị ướt. Có thể đem phơi nắng hoặc cho vào lò sấy, sấy ở nhiệt độ 100 độ C cho mứt dừa khô hẳn.

Nếu khi sên mứt dừa, sên mãi đường cứ bị keo lại không kết tinh được thì chị em nên để lửa vừa và nhỏ dần, đồng thời tay đảo nhiều hơn khi càng về sau.

Học ngay hướng dẫn cách làm mứt dừa trà xanh cực đơn giản và chi tiết

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 cân cùi dừa ngon

4 lạng đường

Một ít bột trà xanh

1 hộp sữa đặc

1 ống vani dạng bột

Các loại dụng cụ như dao, bát tô, chảo, đũa,….

Cách làm mứt dừa trà xanh

Bước 1: Chuẩn bị cùi dừa

Lột bỏ phần rám nâu ở cùi dừa, chỉ giữa lại phần cùi dừa trắng (để giữ mứt thơm ngon)

Nạo cùi dừa trắng thành sợi dài, cắt khúc tùy độ dài

Nên rửa sạch cùi dừa với nước ấm để loại bỏ hết dầu, hoặc không có thể chần sơ cùi dừa với nước sôi trong khoảng 1 phút cũng được.

Để cùi dừa ráo nước và đặt vào rá cho khô

Chú ý:

Nên chọn mua dừa non để còn giữ vị non mềm, ngầy ngậy sao khi sao dừa.

Nếu không chắc chắn về khả năng nạo dừa thì các chị em nên nhờ người bán nạo luôn, giờ đây có dịch vụ nạo dừa đi kèm luôn bán dừa, rất nhanh và tiện cho người mua.

Bước 2: Làm mứt dừa

Khi cùi dừa đã khô hẳn thì cho vào bát tô lớn để ướp đường. Nên ướp khoảng 2-3h để đường tan hết và ngấm hẳn vào cùi dừa. (Nên căn lượng đường vừa phải với khẩu vị, nếu không sẽ ngọt quá hoặc nhạt quá, không vừa mồm)

Cho bột trà xanh và sữa đặc vào để đánh màu cho mứt dừa. Trộn thật đều tay nhưng đừng mạnh quá kẻo đứt sợi dừa

Cho vani vào cho thêm dậy mùi nếu muốn

Để trong khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi cho bột trà xanh ngấm hẳn, ngấm sâu vào trong sợi dừa (quá trình này khoảng 1h)

Bước 3: Sao mứt dừa

Đun nóng chảo cho hỗn hợp vào chảo và sao với lửa vừa vừa (Để đường và trà xanh có thể ngấm hoàn toàn vào dừa)

Không nên đảo nhiều vì có thể làm đứt sợi dừa, nhưng cũng tránh để cháy quá nhé

Quan sát khi đường bắt đầu đổ keo (sợi mứt dừa sun lại) thì cần để lửa liu riu. Đảo đều cho đường quyện đều lên mứt dừa.

Cho thêm vani rắc đều lên trên, tiếp tục đảo đều cho tới khi miếng mứt dừa thật khô, đường lúc này cũng sẽ khô hoàn toàn, trên miếng mứt dừa có một làn bột mỏng là hoàn thành.

Cho mứt dừa vào túi nhựa sạch hoặc hộp thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dài ngày.

Cách làm mứt dừa màu đỏ tại nhà

Nguyên liệu cần thiết: 2 trái dừa bánh tẻ, 700g đường kính trắng, ¼ quả gấc, 1 muỗng cafe rượu trắng, 180ml sữa tươi.

Các bước thực hiện:

Nạo dừa thành các sợi mỏng bằng dao bào, đem rửa sạch dể loại bỏ phần dầu dừa. Cho dừa và đường vào một chiếc bát to, cứ một lớp dừa, chị em cho một lớp đường. Nhờ vậy, đường sẽ thấm đều dừa. Ướp trong vòng 8 đến 10 tiếng đến khi đường tan hết và sợi dừa trở nên trong là được. Lấy ¼ cơm gấc, bỏ hạt, cho vào 1 muỗng cafe rượu trắng, đánh nhuyễn để lấy được màu đỏ, lọc lấy phần nước. Sau khi ướp dừa và chuẩn bị gấc xong, gấc, sữa vào trộn đều với hỗn hợp dừa và ướp thêm 2 tiếng cho dừa ngấm màu đỏ. Bắc chảo lên bếp, cho dừa vào sên với lửa nhỏ cho tới khi khô và có lớp áo đường kết tinh bám ngoài những sợi dừa này là được. Khi mứt dừa đã khô và tách rời nhau hẳn, cho mứt dừa gấc ra khay để nguội. Muốn giữ mứt dừa được lâu nhất, chị em bảo quản trong lọ kín hoặc bịch ni lông được buộc kín, tránh không khí nếu không thì mứt sẽ nhanh bị chảy lớp đường ngoài.

Vậy là chị em đã nắm được cách làm mứt dừa màu đỏ rồi đấy. Để có một đĩa mứt ngon thì chọn được những quả dừa và quả gấc ngon cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, nhiều chị em chia sẻ rằng họ cảm thấy bất lực khi sên mứt dừa thế nào đường cũng không kết tinh được, mứt dừa dính, dẻo kẹo mà không biết rõ lý do tại sao. Thậm chí, một số người còn khóc ròng khi phải bỏ cả một mẻ mứt dù mất hàng giờ nạo và đảo mỏi tay. Liệu có phải cách làm mứt dừa màu đỏ từ gấc khó đến vậy?

Không phải! Cho dù chị em làm mứt dừa màu đỏ theo cách này hay cách khác hay bất cứ một công thức làm mứt dừa nào đi chăng nữa thì sên mứt vẫn là công đoạn đỏi hỏi sự khéo léo lớn nhất. Để giúp chị em bớt lo lắng, dưới đây là một số lời khuyên nho nhỏ. Chị em có thể áp dụng với cách làm mứt dừa màu đỏ này hoặc cho các phương pháp làm mứt dừa khác như mứt dừa hương cam hay mứt dừa cà rốt đều được.

Sau khi nạo xong, chị em cần nhẹ nhàng rửa cùi dừa với nước từ 3 đến 4 lần. Tiếp đó, ngâm nước để cho ra bớt dầu dừa. Chú ý rửa với nước ấm thì dầu dừa sẽ ra nhiều hơn là rửa với nước lạnh.

Chị em cần lưu ý, không phải lượng đường cho vào ngâm với dừa bao nhiêu cũng được mà nó cần có tỉ lệ gần như chuẩn xác. Đường ít quá không thể kết tinh, còn nhiều quá, đường sẽ kết tinh vón cục, vừa không đẹp mắt lại khiến mứt dừa bị cứng. Để đường có thể kết tinh chuẩn, với mỗi kg dừa đã nạo sợi xong thì cần ướp với khoảng 500g - 600g đường và ướp tầm 2 tiếng hoặc cho đến khi đường tan hoàn toàn sau đó mới đem sên mứt. Nếu có thời gian có thể ngâm lâu hơn, cho đến khi cùi dừa có màu trong, không còn màu trắng là được.

Cách làm mứt dừa lá nếp thơm lừng

Nguyên liệu: 1kg dừa, 100g lá nếp, 400g đường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn và nạo dừa

Chọn dừa và nạo dừa

Để mứt dừa được ngon và dẻo, chị em nên chọn dừa bánh tẻ non sau đó gọt bỏ lớp vỏ nâu bên ngoài, nạo thành sợi mỏng rồi ngâm dừa trong nước cho dừa ra hết dầu. Chú ý, ngâm dừa khoảng 8-10 tiếng rồi xả sạch dừa cho đến khi nước rửa trong là được.

Bước 2: Lấy nước cốt lá nếp

Nên chọn lá nếp sau đó đem rửa sạch, xay nát rồi vắt lọc lấy nước cốt màu xanh để trộn với dừa.

Bước 3: Tạo màu mứt dừa

Để mứt dừa có màu xanh, chị em cho 7 phần nước lá nếp ướp cùng với dừa và đường trắng khoảng 2 tiếng. Thỉnh thoảng đảo đều để dừa ngấm đường và màu xanh lá nếp đều hơn.

Bước 4: Xao dừa

Khi đường tan hết và dừa ngấm màu xanh của lá nếp thì đặt chảo lên bếp, bật to lửa. Cho dừa vào chảo đun đến khi sôi thì hạ lửa thấp dần.

Đến khi dừa cạn hết nước thì cho nốt phần nước lá nếp còn lại và xao cùng để dừa lên màu xanh đẹp hơn. Sau đó vớt dừa ra để ráo nước, trải mứt ra mặt phẳng để mứt khô rồi cho vào hộp kín bảo quản.

Cách làm mứt dừa màu vàng từ nghệ

Để làm mứt dừa màu bằng bằng cách dùng nghệ, chị em cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 300g dừa, 150g đường trắng, bột vani (tùy thích) và 1 thìa cafe tinh bột nghệ. Nếu không có tinh bột nghệ có thể thay bằng nghệ tươi.

Các bước thực hiện:

Cách làm mứt dừa màu vàng từ nghệ rất đơn giản, chị em chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Chọn mua dừa bánh tẻ. Sau đó gọt lớp vỏ màu nâu và dùng nạo, nạo phần cùi dừa thành những sợi dài mảnh. Chú ý rửa thật sạch để loại bỏ bớt tinh dầu.

Bước 2: Trộn dừa với đường kính trắng và tinh bột nghệ để dừa ngấm đều. Ngâm dừa trong 2 tiếng cho tới khi sợi dừa trong và đường đã tan hoàn toàn. Chị em có thể tiến hành đảo dừa 30 phút mỗi lần cho dừa ngấm đều nguyên liệu.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, đổ dừa đã ngấm đường và tinh bột nghệ vào, đảo đều tay với lửa to lúc ban đầu và hạ bớt lửa về sau. Đảo đều tay để dừa ngấm đường, cạn nước, đảo thấy nặng tay. Tiếp tục sên dừa cho tới khi thấy hạt đường xuất hiện thì đảo liên tục cho tới khi khô hẳn. Ở bước này, nếu thích vani, chị em hãy cho vào nhé.

Đảo cho đến khi thấy những hạt đường mịn xuất hiện thì tắt bếp và bắc chảo ra. Chờ cho dừa nguội là chị em có thể mời cả nhà thưởng thức. Muốn để dừa lâu, hãy cho dừa vào túi nilon hoặc hộp thủy tinh nhé.

Cách làm mứt dừa màu vàng từ hạt dành dành

Bên cạnh cách làm mứt dừa màu vàng nghệ, chị em cũng có thể học cách làm mứt dừa từ hạt dành dành sau đây. Công thức này cũng mang đến cho món mứt màu vàng rất hấp dẫn.

Nguyên liệu: 300g dừa bánh tẻ, 1 quả chanh dây, 100 đến 150g đường trắng, 1 thìa nhỏ hạt dành dành.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Gọt sạch lớp vỏ nâu cứng bên ngoài của dừa. Rửa sạch rồi dùng dao nạo cùi dừa thành từng khoanh dài. Sau đó nhúng sơ qua nước sôi, đổ ra rửa lại với nước rồi để ráo.

Bước 2: Đem ngâm hạt dành dành trong cốc nước nóng đến khi nước chuyển sang màu vàng đậm thì đổ vào thau dừa. Trộn đều rồi để khoảng 20 đến 30 phút. Không nên để quá lâu vì dừa sẽ bị cứng. Sau đó vớt ra rửa sạch với nước, để ráo.

Bước 3: Rửa sạch chanh dây, đem cắt đôi rồi nạo lấy phần ruột rồi lọc qua rây để lấy nước cốt chanh dây. Chị em đừng xay phần ruột chanh dây rồi vắt lấy nước cốt, vì hạt chanh dây vỡ nát sẽ tạo chất keo làm mứt dừa bị dính và đường không kết tinh được.

Bước 4: Dừa để ráo nước sau khi ngâm với nước hạt dành dành. Đem đổ vào chảo chống dính, thêm đường vào, trộn đều tay rồi bật lửa to để dừa sôi khoảng 5 phút. Sau đó đổ nước cốt chanh dây vào. Đảo đều tay cho đến khi chanh dây ngấm đều vào dừa.

Bước 5: Vặn lửa nhỏ lại khi thấy nước trong chảo cạn dần. Tiếp tục trộn mứt đều tay để mứt thấm đều và không bị cháy. Đến khi thấy miếng mứt dừa khô ráo, đường kết tinh lại và bám đều quanh miếng mứt thì tắt bếp rồi nhắc chảo xuống.

Cách làm mứt dừa sữa dâu cho cả nhà thưởng thức

Nguyên liệu: 2 trái dừa khoảng 600g, 180ml sữa tươi vị dâu, 350g đường trắng.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Cạo lớp vỉ nâu bên ngoài dừa rồi ngâm dừa vào nước lạnh 10 phút, sau đó xả qua nước lạnh thật sạch cho đến khi nước trong là được.

Bước 2: Cho đường và sữa dâu vào tô dừa, trộn đều và ngâm mứt dừa như vậy khoảng từ 3 đến 4h cho mứt dừa ngấm vị và đều màu.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho mứt dừa vào đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, để mứt được ngon, chị em lấy đũa đảo qua mứt. Đến khi chảo mứt dừa cạn sền sệt thì đảo nhanh tay để dừa không bị cháy nhé. Đến khi lớp đường trắng kết tinh bên ngoài các sợi dừa, chị em tắt bếp, cho mứt dừa ra khay, để nguội.

Bước 4: Sau khi xao xong mứt, khi đổ mứt ra khay thì gỡ rối mứt để các sợi được suôn, ngon và đẹp mắt. Chị em còn có thể sử dụng những sợi mứt dừa này để quấn tạo thành các bông hoa hoặc các hình thù ngộ nghĩnh cho đẹp.

Cách làm mứt dừa màu tím từ lá cẩm tím

Nguyên liệu: 1 quả cùi dừa bánh tẻ, 400g đường trắng, 200g lá cẩm tím, nước ấm. Cần dùng thêm các dụng cụ như dụng cụ lọc, bát lớn/nhỏ, dao, đĩa, thìa, đũa, thớt, rổ, chảo lòng rộng, dụng cụ nạo và nồi nhỏ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nạo phần vỏ nâu bên ngoài của quả dừa. Sau đó dùng dao cắt đôi quả dừa. Dùng nạo để nạo theo vòng tròn mép của quả dừa để được những sợi dừa dài và mỏng như ý. Sau đó, đem rửa vài lần nước ấm để dừa sạch dầu rồi để ráo nước. Nhặt lá cẩm tím và rửa thật sạch cho vào một cái nồi cùng với 1 bát nước. Đun cho đến khi sôi thì lọc bỏ bã, chỉ lấy phần nước cốt thôi nhé!

Bước 2: Khi dừa đã khô và ráo nước thì cho chúng vào một cái bát lớn. Cho nước cốt lá cẩm tím vào để ướp. Hãy ướp trong khoảng 2 giờ đồng hồ cho màu tím ngấm vào dừa. Chị em chú ý bớt một chút (khoảng 1 chén trà nhỏ) nước cốt lá cẩm tím để dùng về sau.

Bước 3: Sau 2 tiếng dừa đã ngấm nước màu, cho đường vào ướp với dừa đợi cho đường tan hết thì cho dừa lên chảo, đun to lửa cho sôi, đảo đểu đến khi nước bắt đầu cạn thì hạ lửa thật nhỏ. Lúc này, chị em cho thêm chén nước màu nguyên chất đã bớt lại lúc trước để mứt lên màu đẹp hơn, sên đều tay cho đường bám đều quanh miếng dừa và khô ráo. Sau khi đã sên mứt dừa xong, để nguội cho vào lọ để dành hoặc có thế đóng túi thât đẹp để biếu người thân, bạn bè.

Cách làm mứt dừa màu tím từ bắp cải tím

Nguyên liệu: 400g đường trắng, 150g bắp cải tím, 1kg cùi dừa bánh tẻ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Gọt sạch vỏ lụa nâu bên ngoài cùi dừa. Nạo dừa thành những sợi dài mỏng, rửa dừa qua nước tầm 3-4 lần cho bớt tinh dầu cho đến khi nào thấy nước trong là được. Sau đó, hãy vớt dừa ra rổ, để cho ráo nước.

Bước 2: Rửa sạch bắp cải tím, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cùng một bát nước nhỏ để lấy nước cốt.

Bước 3: Cho dừa đi ráo nước vào ngâm cùng nước bắp cải tím này khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó, vớt dừa ra và để dừa ráo nước.

Bước 4: Sau khi dừa đã ráo nước, cho đường kính trắng vào xóc đều và ướp dừa trong khoảng 10 tiếng cho đường tan hoàn toàn. Khi nào thấy miếng dừa chuyển sang màu trong là dừa đã ngấm các loại nguyên liệu.

Bước 5: Bắc chảo lên bếp, mới đầu bật lửa lớn. Cho dừa và nước đường ngâm vào chảo, rồi đảo đều tay cho tới khi nước dừa sôi thì vặn nhỏ bếp lại. Sau đó, tiếp tục đảo đều chảo dừa cho tới khi đường khô lại thành hạt tinh, bám đều quanh miếng dừa thì dừa đã được. Tắt bếp đi.

Bước 6: Đổ dừa ra đĩa lớn hoặc mâm cho dừa nguội là có thể dùng được rồi. Để bảo quản dừa, hãy cho dừa vào trong hũ thủy tinh hoặc cho vào túi ni lông buộc kín.

Cách làm mứt dừa màu tím từ củ dền

Nguyên liệu: 1kg cùi dừa bánh tẻ, 400g đường trắng, củ dền.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, gọt sạch vỏ lụa nâu bên ngoài cùi dừa, sau đó nạo cùi dừa thành sợi dài mỏng. Tiếp đến, lấy dừa rửa khoảng 3-4 nước cho sạch bớt dầu, rửa khi nào thấy nước trong là được, vớt ra rổ để ráo nước. Làm như vậy chị em sẽ bảo quản mứt dừa được lâu hơn.

Bước 2: Gọt vỏ củ dền, cắt nhỏ rồi cho vào nồi nấu cùng một ít nước xâm xấp củ dền. Nấu cho đến khi thấy nước chuyển sang màu tím củ dền thì tắt bếp, sau đó lọc qua rây để lấy nước.

Bước 3: Cho dừa ra âu rồi cho nước củ dền vào ngâm khoảng 1 tiếng cho dừa thấm màu củ dền, sau đó vớt ra để ráo.

Bước 4: Cho đường vào xóc đều cùng với dừa rồi ướp khoảng 10 tiếng cho đường tan hoàn toàn (hoặc để qua đêm nhé). Ướp khi nào thấy miếng dừa chuyển sang màu trong là được.

Bước 5: Cho hỗn hợp dừa và nước đường ngâm dừa ra chảo, bắt lên bếp đun với lửa vừa cho đến lúc sôi thì vặn nhỏ lửa. Dùng đũa đảo đều liên tục cho đến khi đường khô hết và chuyển sang màu trắng bám đều quanh miếng dừa thì tắt bếp.

Bước 6: Đổ dừa ra mâm cho nguội rồi cất vào hộp dùng dần.

Cách làm mứt dừa cà phê

Trái dừa khi mua về, bạn cần bỏ vỏ và nước, chỉ lấy đúng phần cùi màu trắng. Dùng dao cạo vỏ lớp màu nâu bao bên ngoài cùi dừa và chỉ lấy đúng phần màu trắng. Sau đó cắt đôi cùi dừa, làm sao để dừa không bị bể, nứt nhé. Tiếp theo dùng dao bào, bào thành những sợi dừa mỏng và dài tùy ý.

Để làm món mứt dừa thơm ngon đúng điệu hơn, bạn hãy rửa cùi dừa với nước khoảng 2 – 3 lần và ngâm trong nước tầm vài tiếng đồng hồ. Làm như vậy để loại bỏ bớt tinh dầu cũng như giúp cho dừa mềm ngon hơn.

Sau khi ngâm xong bạn hãy rửa lại lần nữa với nước sạch và để ráo chuẩn bị làm mứt.

Còn đối với cà phê, nếu bạn muốn tự thì hãy mua cà phê rang xay về rồi tự pha cà phê như bình thường để lấy nước cốt. Hoặc, hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại cà phê đã được chế biến sẵn và bạn chỉ cần hòa bột với nước nóng là được. Tùy vào màu sắc của mứt cà phê mà bạn cho nhiều hay ít.

Tiếp theo, trộn sợi dừa với nước cà phê, sữa đặc và đường, theo tỷ lệ sao cho cứ 1 kg cùi dừa thì lấy khoảng 300 gram đường, 100ml sữa đặc. Ngâm khoảng vài tiếng đồng hồ để dừa ngấm cà phê và đường cũng tan hết.

Cuối cùng, bắc 1 chảo lớn rồi đem sao số dừa đã ngâm trên ngọn lửa vừa phải. Dùng đũa đảo đều tay để dừa không bị cháy khét. Cứ như vậy liên tục cho đến khi dừa khô hoàn toàn và xuất hiện những bột đường màu đục quanh sợi dừa cũng như trên thành chảo là được.

Cách làm mứt dừa vị cam

Bước đầu tiên là công đoạn sơ chế dừa, trái dừa sau khi mua về thì bỏ vỏ và tách lấy phần cùi dừa. Dùng dao cạo bỏ lớp màng đen bọc bên ngoài chỉ lấy phần màu trắng. Sau đó, lấy dao bào thành những sợi mỏng dài tùy ý.

Tiếp theo, bạn hãy đem dừa này rửa vài lần và ngâm với nước để loại bỏ bớt tinh dầu và giúp sợi dừa trở nên mềm hơn, làm mứt ăn ngon hơn. Thông thường, bạn nên ngâm dừa vào buổi tối rồi giữ như vậy cho đến sáng hôm sau để tiết kiệm thời gian. Sau đó chỉ cần rửa sạch rồi để ráo nước là được.

Với cam sành, bạn chỉ cần vắt lấy nước cốt là được. Tùy vào số lượng mứt dừa mà dùng lượng cao cho phù hợp. Thường thì lượng nước cốt trái cam làm sao để ngập được sợi dừa là được.

Đổ nước cam sao cho ngập số dừa đã sơ chế. Ngâm dừa như vậy khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ rồi vớt dừa ra để ráo, lúc này phần nước cam bạn đã có thể bỏ đi.

Bước kế tiếp đó là trộn dừa với đường trắng theo tỷ lệ sao cho có độ ngọt vừa phải và dừa thấm được đường. Thông thường tỷ lệ là 1 kg dừa và 400 gram đường. Ướp hỗn hợp này 5 – 7 tiếng đồng hồ để đường tan hoàn toàn.

Bước cuối cùng đó là công đoạn sao dừa. Lấy 1 cái chảo sâu lòng cho toàn bộ số dừa vào sao lên. Đảo đều tay và liên tục để dừa không bị cháy khét. Sao vừa lửa cho đến khi dừa khô hoàn toàn và xuất hiện lớp bột đường bám quanh sợi dừa và thành chảo là coi như cách làm mứt dừa vị cam đã hoàn thành.

Cách làm món mứt dừa sữa ông thọ

Bước 1: Sơ chế dừa

Sau khi mua dừa về thì bước đầu là sơ chế dừa để làm mứt. Bạn chỉ cần tách bỏ vỏ, phần nước dùng để uống, còn lại chỉ lấy phần cùi dừa màu trắng. Lưu ý để mứt dừa trông ngon và đẹp mắt hơn thì bạn nên tách cẩn thận và còn nguyên cùi dừa và không bị vỡ.

Sau đó, cạo bỏ phần màu đen bao bên ngoài cùi dừa, bổ đôi cùi dừa theo chiều ngang, lấy dao bào bào dừa theo hình tròn sao cho thành những sợi dài và mỏng. Khi đã bào xong thì lấy sợi dừa rửa với nước, ngâm dừa trong nước khoảng 7 – 8 tiếng để loại bỏ bớt tinh dầu cũng như giúp sợi dừa trở nên mềm hơn, như vậy khi làm mứt dừa sẽ ngon hơn.

Thông thường, người ta hay ngâm dừa vào buổi tối để qua đem, làm vậy không những tiết kiệm thời gian mà không ảnh hưởng nhiều đến công việc của bạn.

Sau khi ngâm xong bạn chỉ cần rửa lại lần nữa với nước sạch rồi để ráo là được.

Bước 2: Làm mứt dừa

Trộn số dừa đã để ráo trộn với đường và sữa đặc ông thọ. Tỷ lệ tùy thuộc vào sở thích của bạn, miễn sao mứt có độ ngọt là được. Nếu bạn không muốn béo nhiều thì cho đường nhiều hơn sữa và ngược lại. Tiếp tục ngâm dừa thêm vài tiếng đồng hồ nữa để cho đường và sữa ngấm đều trong các sợi dừa và được hòa tan hoàn toàn. Hoặc nếu muốn, bạn chỉ ngâm dừa với đường, khi tiến hành sao dừa thì mới cho thêm sữa đặc vô.

Dùng chảo sâu lòng lớn đặt lên bếp nóng, cho toàn bộ số dừa đã ngâm vào sao lên. Vặn lửa vừa, lấy đũa đảo đều tay tránh trường hợp dừa bị cháy khét. Tiếp tục sao đến khi nào dừa khô hẳn và xuất hiện lớp bột đường màu trắng bao quanh sợi dừa và thành chảo. Tới đây thì món mứt dừa sữa đã thực hiện thành công.

Cách làm mứt dừa non sữa tươi ngon

Một cách biến tấu đơn giản, thay vì sử dụng sữa đặc thì bữa nay bạn có thể thay bằng sữa tươi. Đảm bảo hương vị thơm ngon hơn rất nhiều. Và cũng rất đơn giản, chỉ cần bạn làm theo hướng dẫn thì trong lần đầu tiên thực hiện, bạn sẽ thành công.

Với trái dừa mua về, đầu tiên là bỏ vỏ và nước, chỉ lấy phần cùi màu trắng. Nếu được bạn nên để nguyên trái mà không chặt vụn ra, như vậy mứt sẽ dài hơn và trông hấp dẫn hơn. Lấy dao cạo bở lớp màng màu đen cứng bao bên ngoài cùi và chỉ lấy đúng phần màu trắng. Tiếp theo, hãy bổ đôi dừa theo chiều ngang rồi dùng dao bào, bào thành từng quanh nhỏ, mỏng với độ dài tùy ý.

Sau khi đã bào xong, bạn hãy rửa cùi dừa với nước khoảng 2 – 3 lần để loại bỏ bớt tinh dầu. Đồng thời, ngâm dừa khoảng 7 – 8 tiếng để lượng tinh dầu sẽ được loại bỏ hoàn toàn và cũng nhờ vậy, sợi dừa sẽ trở nên mềm, dễ ăn hơn. Khi ngâm xong thì rửa lại lần nữa với nước sạch rồi để ráo.

Tiếp tục trộn sợi dừa đã để ráo với đường và chút sữa tươi. Lượng đường tùy thuộc vào việc bạn muốn ngọt hay vừa phải. Ngâm thêm 5 – 7 tiếng để đường tan hoàn toàn và thấm vào các sợi dừa.

Cuối cùng là công đoạn sên dừa’. Cho toàn bộ số dừa đã ngâm vào trong chảo rộng sâu lòng. Bật lửa vừa phải rồi tiến hành sên dừa, lúc này bạn hãy đổ thêm 1 bịch sữa tươi không đường vào và thêm 1 ống vani. Đảo đều tay cho đến khi sữa cạn khô và sợi dừa cũng khô hẳn, đồng thời xuất hiện lớp bột đường bám quanh sợi dừa và thành chảo. Đến đây thì cách làm mứt dừa non với sữa tươi đã được hoàn thành.

Mứt dừa sau khi để nguội thì cho vào trong bình hoặc bịch kín là có thể sử dụng dần. Nên sử dụng sớm thì lúc này mứt giữ được độ thơm ngon nhất.

Với cách làm mứt dừa non với sữa đơn giản này, bạn hoàn toàn có thể dùng để chiêu đãi gia đình, bạn bè gần xa cũng như thờ cúng tổ tiên trong dịp Tết đến xuân về. Hy vọng món mứt dừa này sẽ hợp khẩu vị của bạn.

Lưu ý rằng, mứt dừa nấu với sữa tươi thành công sẽ có vị ngọt thanh, sợi dừa dai và mềm, đồng thời khi ăn sẽ dậy mùi thơm của sữa tươi, dừa và vani hòa quyện, kèm với sợi dừa mềm, dai hấp dẫn nhất.

Trên đây là hướng dẫn cách làm mứt dừa thơm ngon nhất. Hi vọng rằng với các công thức này, các bạn có thể tự làm cho gia đình những hũ mứt dừa thơm ngon, bùi ngọt đón Tết.