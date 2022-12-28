Cách làm mứt cà rốt truyền thống tại nhà

Dinh dưỡng 28/12/2022 11:50

Mứt cà rốt có nhiều loại với hương vị hấp dẫn và hình thức bắt mắt. Vậy cách làm mứt cà rốt truyền thống tại nhà như thế nào?

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Các loại mứt dẻo ngon, ngọt thơm luôn là những món ngon không thể thiếu trong những dịp quây quần ngày tết. Nổi bật phải kể đến những loại mứt vô cùng quen thuộc như mứt dừa, mứt cà rốt, mứt sen,... Trong bài viết hom nay, hãy cùng tìm hiểu ngay cách làm mứt cà rốt truyền thống chuẩn ngon, đơn giản ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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Mứt cà rốt truyền thống vừa ngon vừa đẹp, ăn là thích mê!

Cách làm mứt cà rốt đẹp ngon theo kiểu truyền thống

Nguyên liệu làm mứt cà rốt truyền thống

  • Cà rốt: 1kg, bạn nên chọn những củ cà rốt thon dài và có màu sắc tươi để món mứt có màu sắc đẹp hơn.
  • Đường kính trắng: 500 đến 700 gram
  • Vôi: 2 thìa
  • Vani: 2 ống
  • Phèn chua: 1 thìa

Các bước tiến hành làm mứt cà rốt truyền thống chuẩn ngon tại nhà

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Mứt cà rốt dạng sợi dẻo ngon, hấp dẫn!

- Khi sơ chế cà rốt, bạn tiến hành bào vỏ và rửa sạch, rồi thái cà rốt thành những sợi vừa ăn.

- Tiếp đó, bạn hòa vôi với nước, lấy phần nước trong và tiến hành ngâm với cà rốt trong vòng 30 phút. 

- Sau thời gian 30 phút bạn vớt cà rốt ra, rửa sạch lại với nước để hết mùi của vôi. Tiếp theo bạn đun sôi nồi nước phèn chua, cho cà rốt vào chần khoảng 2 phút, đừng để lâu quá nhé nếu không muốn bị mềm nhão. Sau khi vớt ra thì rửa lại với nước lạnh để cà rốt giòn hơn.

- Cà rốt sau khi rửa sạch thì cho vào một chiếc bát thật to và rộng rãi để khi trộn đường dễ dàng hơn. Cho đường vào và ngâm khoảng 3 đến 4 tiếng cho đến khi tan hết đường.

- Khi tan hết đường trong bát, bạn cho cà rốt lên bếp và sên trên lửa. Khi mứt sôi được khoảng 5 phút, nước đường sánh lại thì bạn vặn bếp về mức nhỏ nhất. Sau đó bạn đảo nhanh mứt liên tục.

- Đến đây, khi thấy đường bắt đầu kết tinh và bám đều mặt miếng mứt cà rốt thì bạn đảo cho cà rốt khô hẳn và tắt bếp. Khi mứt khô hẳn thì đợi nguội rồi cho vào túi buộc lại hay lọ thủy tinh đậy nắp kín rồi dùng dần là được. Cũng khá đơn giản phải không nào?!

Cách làm mứt cà rốt lát tại nhà không cần vôi trong

Để làm món mứt cà rốt tại nhà không cần dùng đến nước vôi trong, bạn sẽ rất khó để tạo độ cứng cho miếng mứt để khi sên không bị nát. Đây là cách mà các chị em vẫn thường dùng khi làm hầu hết các loại mứt từ rau củ quả như bầu bí, cà chua.

Nhưng các mẹ đừng lo nếu không mua được nước vôi trong hay phèn chua thì các mẹ cũng đừng lo nhé, hãy sử dụng mẹo dưới đây:

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Mứt cà rốt viên không dùng vôi trong!

Sau khi đã qua sơ chế và tạo hình cho cà rốt. Bạn đun sôi nước và cho muối vào, cho cà rốt vào chần qua thật nhanh trong vòng 30 giây rồi vớt ra luôn cho vào chậu nước lạnh. Sau đó để ráo nước. Khi sử dụng cách này miếng mứt sẽ giữ được độ giòn ban đầu.

Những bước tiếp theo để làm món mứt cà rốt lát tương tự như cách làm mứt cà rốt truyền thống ở bên trên: ướp đường và sên mứt đều tay cho đến khi thấy miếng mứt khô hẳn và đường dính trên mứt là đạt nhé.

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Mứt cà rốt thái lát không dùng vôi trong vẫn chuẩn ngon và siêu đẹp mắt!

Cách làm mứt cà rốt viên tròn độc đáo

Mứt cà rốt viên tròn là một trong những sáng tạo đặc biệt của các chị em nội trợ. Từ hình dáng đến mùi vị của món mứt đều có chút khác lạ với mứt cà rốt thông thường. Nhưng bạn đừng lo, cách làm món mứt này không hề khó như bạn nghĩ đâu nhé1

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Cà rốt: 600 gam
  • Đường kính trắng: 160gr
  • Cam: 1 quả
  • Siro: 1 muỗng canh
  • Mật ong: 1 muỗng canh
  • Dừa khô đã được bào nhỏ hay cơm dừa khô: 100gr

Các bước tiến hành làm mứt cà rốt viên tròn

Bước 1: Sơ chế cvà ướp các nguyên liệu

- Cà rốt sau khi bỏ vỏ rửa sạch, bạn tiến hành bào thành sợi thật nhỏ như khi bạn làm sợi nộm.

- Cam thì bạn lấy vỏ bào thành sợi nhỏ, dừa khô cũng bào nhỏ là được.

- Sau đó tiến hành đun đường với nước để tạo thành siro.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho cà rốt, đường, siro vào trộn cùng vào trong một chiếc tô lớn và để các nguyên liệu ngấm đều là được nhé.

Bước 2: Sên mứt cà rốt

- Trước tiên, bắc một chiếc chảo rộng lên bếp và đổ cà rốt vào, đun đến khi nước sôi thì bạn hãy vặn nhỏ mức lửa xuống nhé.

- Lưu ý trong quá trình này hãy đảo đều tay để món mứt không bị cháy. Khi bạn thấy đường bắt đầu sánh lại thì thêm mật ong và vỏ cam vào món mứt.

- Sau đó tiếp tục sên đường cho đến khi thấy keo lại thì tắt bếp.

Bước 4: Viên mứt cà rốt

- Để có những viên mứt cà rốt tròn vo và dễ thương thì bạn hãy để mứt nguội, khi cảm giác chỉ còn hơi ấm thì hãy chuẩn bị thêm một chén dừa khô nhé.

- Sau đó tiến hành phủ một lớp dừa khô lên tay để tay bạn không bị dính và bắt đầu vo tròn mứt cà rốt thành những viên tròn nhỏ xinh, đều nhau là được nhé.

Vậy là bạn đã hoàn thành món mứt cà rốt viên tròn với hương vị của cà rốt hòa quyện với đường và vỏ cam, lớp ngoài thơm mùi dừa khô rồi đấy. Vừa ngon vừa xinh xắn dễ thương, đảm bảo thực khách nào cũng thích mê hết!

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Những viên mứt cà rốt nhỏ xinh, dẻo ngon, điểm nhấn chút vị cam và cùi dừa hấp dẫn!

Trên đây là những tổng hợp những cách làm mứt cà rốt đơn giản mà vẫn chuẩn ngon, đẹp, chất lượng tại nhà. Bạn có thể tham khảo cách làm mứt cà rốt truyền thống hay cách làm mứt cà rốt viên tròn hoặc thái lát để làm cho gia đình và bạn bè cùng thưởng thức nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công và có một mùa tết thật vui vẻ và hạnh phúc!

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