Tổng hợp những cách muối dưa cải ngon, giòn thơm đúng vị

Cách muối dưa cải ngon , giòn thơm đòi hỏi người chế biến phải nắm một số kỹ thuật nhất định, nếu thực hiện sai các bước rất có thể món ăn sẽ không còn được ngon như đúng hương vị của nó nữa. Vốn nổi danh là món đồ chua dễ ăn, dễ làm, nhưng vẫn cần có những tip nhỏ đến món dưa muối đạt độ ngon hoàn hảo nhé. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá cách những cách muối dưa cải chuẩn giòn ngon dưới đây nhé!

Bạn có thể dùng dưa cải muối ăn trực tiếp hay chấm với nước mắm ớt hoặc để xào với thịt kho đều rất ngon. Đây là một món dễ ăn, ít gây dị ứng nên ai cũng có thể dùng được. Không chỉ có vậy, cách chế biến món dưa muối giòn ngon này còn siêu đơn giản nữa đấy nhé!

Dưa muối được xem là một món ăn rất đỗi quen thuộc và không thể thiếu trong các mâm cơm của mọi gia đình. Thông thường, vào những ngày lễ Tết, người ta thường truyền tai nhau câu “thịt muối, dưa hành”. Cũng chính vì câu nói này mà dưa cải muối được chọn làm một trong những món ăn không thể vắng mặt trong những dịp đặc biệt ấy. Ngoài ra dưa muối còn dùng để ăn kèm với các món ăn mặn nhiều dầu mỡ nhằm làm giảm vị mặn cũng như độ ngấy của các món ăn xuống, giúp bữa ăn thêm tròn vị.

Cách muối dưa cải bắp đơn giản

Dưa muối bắp cải - món ngon chống "ngấy" cho ngày tết!

Chuẩn bị nguyên liệu

1 bắp cải, 1 lít nước, 1 nắm rau răm, 1 thìa muối, 1 thìa đường, 1 bó hành lá, 1 củ cà rốt, hũ sạch đựng dưa.

Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Nấu nước muối dưa

Đầu tiên, bạn tiến hành nấu nước để muối dưa cùng 1 thìa muối, khi nước sôi thì tắt bếp và đợi cho nước nguội bớt. Bật mí cho bạn cách làm muối dưa chua nhanh hơn là thêm một chút giấm vào cùng, như vậy dưa chua của chúng ta sẽ thơm và ngon hơn. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng nước đun sôi để nguội cùng với muối và đường để làm nước muối dưa.

Bước 2: Chuẩn bị bắp cải và các loại rau củ

- Khi chọn mua rau cải bắp, bạn nên chọn những bắp cải chắc tay, bẹ lá còn non thì ăn sẽ ngon và giòn hơn. Tiến hành bóc lớp lá già bên ngoài, giữ lại phần cải bên trong. Sau đó thái bắp cải thành những sợi nhỏ rồi đem rửa sạch với nước muối (muối có tác dụng làm cho bắp cải được sạch hơn vì trong muối có chứa chất diệt khuẩn) và để cho ráo nước.

- Cà rốt thì bạn đem rửa sạch rồi đem bào thành những sợi nhỏ, hành lá thì làm sạch thái thành khúc 5cm, còn rau răm thì bạn cũng làm sạch rồi thái nhỏ. Ngoài ra, bạn cũng có thể cho thêm một ít rau cần nước để tăng độ ngon cho món ăn.

- Kế đến, tiến hành trộn đều bắp cải, hành lá, rau răm, cà rốt vào một cái hũ sạch đựng dưa. Đổ một phần nước đã chuẩn bị vào ngập dưa rồi đậy kín cho dưa lên men nhanh hơn. Vậy là đã hoàn tất rồi đấy, rất đơn giản phải không nào?!

Công đoạn làm sạch và sơ chế các nguyên liệu muối dưa!

Lưu ý:

- Bạn muối dưa cải trong một ngày là có thể ăn được. Nếu bạn muối dưa trong thời tiết lạnh thì phải mất đến hai ngày mới dùng được. Dưa muối nên sử dụng từ 1-3 ngày không dưa sẽ bị chua quá khó án.

- Cách muối dưa bắp cải để lâu cũng tương tự như vậy, nhưng bạn lưu ý là nếu muối dưa lâu ngày thì bạn phải đậy nắp cho thật kín. Cứ 1 ngày là đảo dưa cải 1 lần cho dưa cải thấm đều các gia vị.

Cách muối dưa cải củ ngon đúng điệu

Cách muối dưa cải củ giòn ngon, tươi mát!

Chuẩn bị nguyên liệu

1kg củ cải trắng, cà rốt, 50g muối, 10g đường, nước sạch.

Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Bạn chọn củ cải còn tươi, không già thì ăn sẽ giòn và ngon hơn. Đầu tiên, bạn phơi củ cải ngoài nắng khoảng nửa ngày cho củ cải héo rồi cắt riêng phần cọng củ cải, rửa sạch. Tiếp đến bạn gọt vỏ củ cải và thái mỏng hoặc thái sợi nhỏ.

- Với cà rốt các bạn làm sạch cắt khoanh tròn hoặc tạo kiểu tùy ý.

Bước 2: Tiến hành muối dưa củ cải

- Bạn cho đường, muối và 1 lít nước vào nồi đun cho đến khi sôi thì tắt bếp. Để khoảng 5 phút cho nước nguội bớt.

- Sau đó, cho củ cải đã thái mỏng và cà rốt vào một hũ sạch, đổ nước đã đun vào và đậy nắp cho thật kỹ.

- Nếu bạn muốn món ăn của chúng ta thêm đẹp mắt và hấp dẫn, bạn có thể tạo kiểu răng cưa cho củ cải hoặc thêm vào vài nhánh hành vào là đã hoàn thành rồi đấy. Sau 1 ngày là đã có thể thưởng thức ngay rồi!

Cách muối dưa cải bẹ ngon, đơn giản

Cách muối dưa cải bẹ chuẩn vị và siêu đơn giản tại nhà!

Chuẩn bị nguyên liệu

Cải bẹ, nước đun sôi, đường, muối, dấm hành lá, hành củ.

Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu và đun nước muối dưa

- Bạn làm sạch và phơi cải ngoài nắng cho cải héo, nếu nắng to tầm nửa ngày bạn có thể đem vô cắt khúc vừa ăn.

- Với củ hành, hành lá bạn rửa sạch và cắt khúc.

- Tiếp đến, bạn đun sôi nước rồi cho muối, đường vào khuấy đều là đã xong phần nước muối dưa cải bẹ rồi nhé.

Bước 2: Tiến hành muối dưa cải bẹ

- Cho cải vào hũ, hành cho lên phía trên rồi đậy kín nắp.

- Bạn để dưa muối trong 2 ngày là dùng được.

- Để tăng hương vị cho món dưa bạn có thể cho thêm 2-3 quả ớt sừng tươi.

Món dưa cải bẹ chua ngon, ăn mãi cũng không chán!

Trên đây là tổng hợp những các cách làm dưa muối giòn ngon, siêu đơn giản tại nhà. Với những ngày lễ tết cuối năm đang cận kề như này, các chị em chuẩn bị sẵn những món dưa "chống ngấy" cho bưa cơm ngày tết thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!