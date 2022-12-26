Măng chua là món ăn phổ biến ở cả ba miền đất nước. Do vậy, mỗi vùng miền sẽ có những cách làm măng chua khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý độc giả cách làm măng chua bằng nước vo gạo siêu bắt cơm và đơn giản tại nhà nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Chọn măng còn tươi mới, củ măng trắng, chưa bị đổi màu, vỏ măng còn tươi. Ngửi mùi măng có mùi thơm đặc trưng. Và bạn nên dùng móng tay bấm vào thân măng, nếu thấy măng có nhiều nước thì đây là măng ngon nhé.

Măng ngon nhất để làm món này là măng tre. Nếu không có măng tre, bạn có thể dùng măng bát độ hoặc măng giang.

Nên chọn những củ măng còn tươi và có mùi hương đặc trưng!

Cách làm măng chua bằng nước vo gạo

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Củ măng tươi: 2 đến 3 củ (không nên làm quá nhiều vì măng chua rất nhanh nên ăn không kịp sẽ mất ngon)

Nước vo gạo

Muối

Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Sơ chế măng

- Đầu tiên, măng mua về, bạn tiến hành bóc hết lớp vỏ măng, cắt bỏ phần củ bị già và rửa sạch.

- Tiếp đó thái măng thành những lát mỏng hoặc hình con chì. Thường ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, măng hay được thái hình con chì. Còn ở vùng đồng bằng lại thích thái dạng lát mỏng hơn. Đây cũng là tập quán vùng miền rất thú vị.

Công đoạn làm sạch và chuẩn bị măng tươi!

Bước 2: Ngâm măng với nước muối pha loãng

- Chuẩn bị sẵn một nồi nước đun sôi để nguội, pha chút muối vào.

- Sau đó tiến hành cho hết phần măng đã thái vào trong nồi nước muối, đảo đều cho ngấm hết, rồi vớt ra để ráo nước. Việc dùng nước đun sôi để nguội sẽ giúp cho măng bớt hăng, không bị nổi váng khi ngâm.

Ngâm măng qua nước vo gạo để măng bớt hăng và không bị nổi váng khi ngâm!

Bước 3: Ngâm măng với nước vo gạo

- Chuẩn bị nước vo gạo: Vo gạo bằng nước đun sôi để nguội để đảm bảo vệ sinh và tránh cho măng bị váng khi ngâm. Nên dùng nước vo gạo trước hai ngày để măng chua giữ được lâu hơn.

- Chuẩn bị lọ thủy tinh: lọ thủy tinh rửa sạch, tráng qua nước sôi rồi phơi khô.

- Măng sau khi để ráo nước thì cho vào lọ thủy tinh có nắp đậy. Đổ từ từ nước vo gạo vào cho đến khi ngập măng. Đan nẹp tre để nén măng thấp hơn mặt nước nếu không măng sẽ bị thâm.

- Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lọ măng. Sau đó mới dùng nắp lọ đậy lại. Ngâm từ 3 đến 5 ngày là măng sẽ ngấm và bạn đã có thể dùng rồi đấy nhé.

Dùng nước gạo đã vo trước đó hai ngày để ngâm măng!

Ngoài công thức làm măng chua bằng nước vo gạo, các chị em cũng có thể tham khảo tgeem cách chế biến món măng chua siêu hấp dân, ăn là mê dưới đây nhé!

Những lưu ý khi ngâm măng chua

- Tùy theo thời tiết mà số ngày ngâm măng sẽ thay đổi. Nếu ngâm vào mùa hè thì thời gian măng chua sẽ chỉ còn 2-3 ngày. Ngược lại vào mùa đông sẽ lâu chua hơn.

- Nước ngâm măng: Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân mách nhỏ cho bạn. Nếu bạn đã từng thử qua măng chua ở các tỉnh vùng núi sẽ thấy có vị rất khác và không bị chua gắt. Có thể sự khác biệt nằm ở chỗ họ dùng nước ở trong khe núi để ngâm măng hoặc ít nhất nước không được xử lý lại bằng hóa chất. Nếu bạn ở thành phố thì có thể chọn nước lọc để ngâm.

- Tránh để măng bị nổi váng: Kinh nghiệm bỏ túi là mọi dụng cụ, măng và nước ngâm măng đều không được dùng nước lã chưa đun sôi. Đồng thời, khi gắp măng ra khỏi lọ cũng phải dùng đũa khô.

Măng chua ngâm đúng cách sẽ không có váng!

Một số công dụng của món măng ngâm chua

Măng chua có nhiều công dụng với sức khỏe như:

- Giảm cân, kiểm soát hàm lượng cholesterol trong máu: Măng có nhiều chất xơ, đồng thời lượng đường, chất béo và carbohydrate không đáng kể nên có thể giúp giảm cân và kiểm soát hàm lượng mỡ máu.

- Tốt cho tim mạch: Một số chuyên gia dinh dưỡng cho biết trong măng có một số chất như kali, selen giúp đào thải cholesterol xấu ra khỏi cơ thể, thanh lọc động mạch và giảm thiểu các bệnh về tim.

- Giảm táo bón: Măng có nhiều chất xơ nên có khả năng làm mềm phân và trị táo bón hiệu quả.

Tác hại của măng chua khi chế biến không đúng cách:

Măng chua nếu được chế biến đúng cách sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe và ngược lại, nếu sử dụng không đúng cách có thể ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ đang mang thai.

Bởi trong măng tươi có hàm lượng acid cyanhydric. Axit này bị hoà tan trong nước và dễ bị bay hơi khi đun nóng. Do đó không được ăn măng tươi chưa qua chế biến. Đối với măng chua cũng không nên ăn khi măng chưa lên men (chưa chua).

Bên cạnh đó, ngoài cách ngâm măng chua bằng nước vo gạo, còn có cách làm măng chua bằng giấm gạo. Tuy nhiên cách làm măng chua bằng giấm gạo thường là để ăn kèm với các món khác như bún, phở hoặc chế biến nước chấm. Còn làm măng chua bằng nước vo gạo thì để dùng để chế biến các món ăn.

Tóm lại, có thể nói, măng chua sẽ là món “giải ngấy” tuyệt vời sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Hãy áp dụng cách làm măng chua bằng nước vo gạo mà chúng tôi chia sẻ ở trên và ngâm ngay một hũ măng ngon để cả gia đình cùng thường thức, làm bữa cơm gia đình thêm ngon miệng hơn, nhất là trong những dịp lễ tết cuối năm đang đến gần này nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!