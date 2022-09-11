2 cách làm nghêu hấp sả chuẩn tươi ngon, hấp dẫn, đốn tim các tín đồ yêu hải sản!

Con nghêu hay còn có tên gọi khác là con ngao. Đây là một loài thực vật thân mềm hai mảnh vỏ (nhuyễn thể) thuộc họ Veneridae. Chúng chuyên sống ở vùng nước ven biển có độ mặn cao, nhiều cát sỏi và thường phổ biến ở các biển nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

Nghêu là một trong những loại hải sản tươi ngon, mang vị ngọt dai đặc trưng, rất được lòng các thực khách, đặc biệt là dân nhậu. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những món ngon, đặc sắc được chế biến “muôn kiểu” từ nghêu ở các bữa ăn gia đình và quán xá của người Việt như: canh nghêu nấu mồng tơi , nghêu xào sả ớt ,... Trong đó, nổi bật phải kế đến món nghêu hấp sả - món hấp vẫn giữ được hương vị tươi ngon đặc trưng của nghêu, lại xen lẫn chút hương thơm của sả, đảm bảo thơm ngon bắt vị! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 công thức đơn giản cho món nghêu hấp sả chuẩn ngon tại nhà nhé!

Bên cạnh vị thế là loại hải sản được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, nghêu còn được biết đến với thành phần dinh dưỡng cao vượt trội. Cụ thể, Cụ thể, trong 85 gam nghêu có chứa:

Hiện nay, ở nước ta đang phổ biến 3 loại nghêu biển thường gặp trên thị trường là nghêu vằn, nghêu hoa và nghêu trắng. Loại nào cũng cho thịt rất thơm và mang đến giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao.

Năng lượng: 63 calo

Chất béo: 1g (1% DV)

Chất đạm: 11g (22% DV)

Axit béo omega-3: 168mg

Carbohydrate: 2g (1% DV)

Vitamin B12: 42 mcg (700% DV)

Sắt: 12mg (66% DV)

Mangan: 0,4mg (21% DV)

Selen: 20,7mcg (30% DV)

Vitamin C: 11,1mg (18% DV)

Quả là một chỉ số dinh dưỡng tuyệt vời phải không nào?! Đặc biệt là hàm lượng vitamin B12 cao “ngất ngưởng” (cao hơn cả thịt bò), nhờ đó mà nó giúp cơ thể chúng ta sản xuất ra các tế bào hồng cầu, tổng hợp protein, tái tạo và duy trì hệ thống ADN của cơ thể.

Không chỉ có vậy, việc bổ sung nghêu vào thực đơn của bạn, còn mang lại những công dụng bất ngờ khác như: Ngăn chặn bệnh Alzheimer, ngăn chặn bệnh thiếu máu, chống bệnh viêm khớp, tăng cường hệ miễn dịch, điều tiết nồng độ đường trong máu, tốt cho tuyến giáp, tốt cho khả năng sinh sản của nam giới, tăng cường tổng hợp collagen, tốt cho bệnh tim mạch,...

Quả là bất ngờ phải không nào?! Nguồn nguyên liệu mà chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức mỗi ngày, hóa ra lại chẳng khác gì “vị thuốc quý” như vậy. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món nghêu hấp sả với 2 cách làm siêu đơn giản dưới đây nhé!

2 cách làm nghêu hấp sả tươi ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

1. Nghêu hấp sả dứa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món nghêu hấp sả dứa chuẩn ngon tại nhà!

Nghêu 1 kg

Dứa 1/2 quả

Ớt sừng xanh 1 quả

Ớt đỏ 1 quả

Gừng 1/2 củ

Sả 1 cây

Lá chanh 1 ít

Hạt nêm 1/2 muỗng cà phê

Nước vo gạo (dùng ngâm ngao) 1 ít

Các bước tiến hành làm nghêu hấp sả dứa chuẩn tươi ngon, thơm nức mũi như ngoài tiệm

Bước 1: Sơ chế nghêu

Công đoạn làm sạch cát có trong nghêu!

- Đầu tiên, nghêu mua về, bạn đem ngâm trong thau cùng với nước vo gạo và 1 trái ớt đỏ cắt lát, để loại sạch cát có trong nghêu.

- Tiếp đó, sau khi ngâm được khoảng 45 phút - 1 tiếng thì bạn tiến hành vớt nghêu ra, rửa sạch lại với 2 - 3 lần nước rồi vớt ra rổ để ráo, là đã hoàn tất khâu làm sạch nghêu rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị dứa cùng các loại rau củ gia vị hấp cùng!

- Trước tiên, với quả dứa, bạn đem gọt vỏ và cắt bỏ mắt, sau đó đem rửa sạch lại và cắt thành các miếng vừa ăn.

- Sả thì bạn đem cắt bỏ gốc, sau đó đem rửa sạch rồi đập dập và cắt ra làm đôi theo chiều dọc.

- Còn với gừng và ớt thì bạn rửa sạch và thái thành các lát mỏng là được.

- Cuối cùng là lá chanh, bạn chỉ việc đem rửa sạch và để ráo là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Hấp nghêu với sả dứa

Quy trình hấp nghêu với sả, dứa cùng các nguyên liệu chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho phần nghêu đã được làm sạch cùng các nguyên liệu đã chuẩn bị gồm: dứa, ớt, gừng, sả và lá chanh vào nồi.

- Kế đến, bạn lần lượt thêm vào 1 chén nhỏ nước lọc và 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, sau đó đậy nắp lại và tiến hành đun với lửa lớn, cho đến khi thấy nước sôi lên thì bạn để hấp thêm khoảng 3 phút là hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Món nghêu hấp sả dứa chuẩn đẹp - ngon, hấp dẫn như ngoài tiệm!

Món nghêu hấp sả dứa với visual tươi ngon mát mắt, nhìn là thèm! Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được phần thịt ngao dai ngon, hấp dẫn, xen lẫn chút vị ngọt chua đặc trưng của trái thơm cùng hương thơm thoang thoảng của sả, đảm bảo ăn là ghiền nhé!

2. Nghêu hấp sả ớt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã cho món nghêu hấp sả ớt!

Nghêu 1 kg

Ớt sừng đỏ 8 quả

Lá chanh 10 gr

Sả 10 củ

Rau răm 50 gr

Chanh tươi 1 quả

Tiêu sọ (2 nhánh) 10 gr

Các bước tiến hành làm nghêu hấp sả ớt chuẩn ngon, đánh thức vị giác

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch nghêu và chuẩn bị các nguyên liệu hấp kèm!

- Trước tiên, nghêu mua về, bạn cần đem ngâm trước với nước vo gạo hoặc nước sạch trong khoảng khoảng 1 - 2 giờ. Nên cắt thêm ớt tươi vào ngâm cùng để ngao nhả hết bẩn ra, sau đó đem rửa lại với nước sạch và để ráo là được.

- Với sả thì bạn chỉ cần rửa sạch và để ráo nước là được.

- Còn lá chanh, rau răm và tiêu sọ thì bạn tiến hành nhặt bỏ phần hư, sau đó đem rửa sạch và để ráo nước.

- Cuối cùng là ớt sừng đỏ, bạn chỉ cần đem rửa sạch rồi chia làm 2 phần, trong đó 1 phần tiến hành thái lát dài, còn phần còn lại băm nhuyễn ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Sắp xếp nguyên liệu trước khi hấp



Sắp xếp các nguyên liệu và nêm nếm gia vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn lần lượt xếp sả, lá chanh và nghêu vào nồi như hình, sau đó tiến hành đổ thêm nửa thìa hạt nêm, nửa thìa bột ngọt, một thìa nước mắm và một phần ớt đã băm nhỏ vào rồi đảo cho thật đều.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục nêm thêm phần tiêu sọ và ớt thái lát đã chuẩn bị lên trên cùng, rồi đổ thêm 200ml nước sạch vào nồi và đậy vung lại nhé.

Bước 3: Tiến hành hấp nghêu

Hấp với lửa vừa cho tới khi nghêu mở hết miệng!

- Đến đây thì bạn chỉ việc nhấc nồi hấp lên trên bếp và chỉnh mức lửa vừa cho đến khi nước trong nồi sôi lên.

- Nếu thấy nghêu mở hết miệng, thì bạn bưng nồi xóc đều lên và tắt bếp ngay nhé.

Thành phẩm

Món nghêu hấp sả ớt chuẩn ngon kích thích vị giác, ăn là ghiền!

Món nghêu hấp sả ớt nổi bật với hương vị cay cay tê tê của ớt, cùng hương thơm nức mũi từ sả và vị ngọt hấp dẫn từ nghêu, chuẩn một món hải sản tươi ngon kích thích vị giác!

Mẹo chọn mua nghêu ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những con nghêu có vỏ cứng, ngậm chặt miệng, cầm lên thấy nặng tay, có kích thước lớn, không nên chọn mua những con nghêu quá nhỏ vì thông thường những con này còn nhỏ, ít thịt, vị không ngọt.

- Bên cạnh đó, với những con nghêu há miệng, nếu bạn chạm tay vào mà chúng ngậm miệng lại thì chứng tỏ đây là nghêu còn sống và tươi ngon, nên chọn mua.

- Ngược lại, nếu nghêu có mùi hôi thối, cầm nhẹ tênh, dùng tay tách ra dễ dàng thì là nghêu chết, bạn tuyệt đối không nên mua.

Trên đây 2 công thức siêu đơn giản cho món nghêu hấp sả chuẩn tươi ngon, bắt vị và siêu đơn giản tại nhà. Món này mà nhâm nhi cùng lon bia tươi mát lạnh nữa thì chuẩn một combo khó cưỡng! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!