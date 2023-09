Một số gợi ý trang trí nhà ngày Tết bằng đồ handmade đơn giản mà sáng tạo dành cho bạn

Bạn cần xem xem chất liệu bạn muốn làm hoa là gì. Đa số chọn giấy màu vì dễ cắt dán, miếng mút xốp màu hoặc vải dạ.

Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách làm hoa bằng vải dạ, vì khó làm nhất và cần nhiều thao tác một chút. Phải chuẩn bị thêm kéo, keo dán, dây kẽm và thước kẻ.

Bước 2: Thao tác

Lấy những đoạn vải dạ tương ứng, cắt thành hình cánh hoa tròn hoặc dài tùy ý, chú ý đều nhau.

Chọn một màu vải nổi bật, khác màu cánh hoa và cắt hình tròn để làm nhụy hoa.

Dùng dây kẽm để gắn các cánh hoa với nhau, dùng keo gắn nhụy hoa vào giữa, thể là hoàn thành xong bông hoa.

Thân và cành bông hoa, bạn dùng màu vải khác, cắt dải vải dài sau đó cuộn lại theo chiều dọc, lấy keo gắn nó vào phía dưới phần bông.

Vẽ lá trên vải và cắt ra theo đó, lấy keo dán lên trên thân hoa.

Hoa handmade trang trí ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cắm hoa

Cần tạo một bình cắm hoa, bạn có thể tận dụng những vỏ lon đã qua sử dụng.

Cắt đôi lon để lấy phần miệng bình rộng cho dễ cắm.

Cắt miếng xốp vừa vặn với phần đáy lon, cắm hoa đã làm lên đó và bỏ vào bình.

Bạn có thể tạo điểm nhấn thêm bằng cỏ cây đơn giản hoặc những phần vải thừa lại từ bước làm lá cây.

Làm đồ trang trí Tết bằng giấy

Ngoài hoa giả, bạn cũng có thể tạo ra các sản phẩm trang trí sáng tạo bằng giấy, một chất liệu ít người nghĩ tới nhưng lại rất hiệu quả, vì dễ tạo hình.

Có nhiều cách làm đồ trang trí Tết bằng giấy, trong đó chúng tôi sẽ gợi ý vài cách đơn giản như dưới đây.

Làm đèn lồng bằng giấy: Chỉ cần chuẩn bị một vài tập giấy màu, băng dính, keo dán, kéo và bút dạ để tô vẽ (nếu cần thiết). Lấy một tờ giấy màu, gấp đôi theo chiều dọc và cắt một dải mảnh để vừa làm quai đèn. Sau đó, từ tờ giấy đã gấp cắt từng đoạn dọc, theo chiều ngang. Dở tờ giấy ra, cuộn lại theo chiều dọc và tạo hình các nếp gấp thành lồng đèn. Gắn quai đèn vào, thế là xong.

Đèn lồng giấy trang trí ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Làm chùm pháo bằng giấy: Chuẩn bị như với đèn lồng, có thể sử dụng thêm vải lụa nếu cần thiết. Tạo hình ống pháo bằng những đoạn giấy cuộn lại theo chiều dọc, nằm vừa trong nắm tay. Cắt hai miếng tròn bằng với 2 đầu của ống trụ đèn, lấy keo dán lại. Tạo một chùm khoảng 10 quả pháo như vậy, lấy dây treo lên tường hoặc bên cạnh mâm ngũ quả. Điều này sẽ tạo được không khí Tết rất truyền thống. Nên dùng giấy đỏ làm pháo, nếu không thì sơn lại màu đỏ hoặc hồng để phù hợp với không khí Tết.

Pháo trang trí Tết DIY bằng giấy - Ảnh minh họa: Internet

Trang trí Tết 2020 handmade có gì đặc biệt?

Năm 2020 là năm con Chuột - Canh Tý. Vì thế những tạo hình liên quan đến con chuột sẽ rất tuyệt vời. Ngày Tết là một ngày vui, nên hình ảnh cần có sự vui tươi, những chú chuột như chuột Mickey hay Jerry là lựa chọn tốt. Bằng các chất liệu đã nêu trên, hãy tự sáng tạo chú chuột của mình nhé. Gợi ý cho bạn có thể cắt ra hình chuột và dán đâu đó. Hình con chuột có thể sao chép trên mạng hoặc bất kỳ bản scan nào.

Ngoài ra, vẽ hình chuột lên đèn lồng hoặc các đồ handmade đã làm khác, cũng sẽ tạo được bầu không khí cho năm Canh Tý. Sáng tạo hơn một chút, bạn có thể tạo ra tràng pháo hình con chuột (kèm tai chuột), …Đó là một số ý tưởng trang trí Tết 2020 bạn có thể tham khảo, hãy làm nó để cho ngày Tết này có thêm phần ý nghĩa nhé.

Một hình ảnh chú chuột dễ thương handmade vào Tết Canh Tý này thì sao nhỉ? - Ảnh minh họa: Internet

Năm mới sắp đến rồi, hãy cùng nhau làm một điều gì đó mới mẻ thôi. Sao không thử cho cả gia đình phải trầm trồ bằng một vài món đồ DIY (Do it yourself) nhỏ xinh nhỉ? Chắc chắn sẽ làm mọi người phải bất ngờ và chính bạn cũng sẽ có những cảm xúc rất xứng đáng cho công sức bỏ ra để làm đấy. Thay vì mua sắm phức tạp, thì trang trí ngày Tết bằng đồ handmade như một mâm ngũ quả hay vài chùm pháo chắc hẳn rất khác biệt mà vẫn giữ được nét truyền thống.