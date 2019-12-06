Cách làm đồ trang trí Noel handmade cực dễ

Trước tiên, hãy cùng học cách làm người tuyết nhé. Bạn cứ nghĩ làm đồ handmade thì cần phải có sự khéo tay và tỉ mỉ? Nhưng không, cách làm đồ trang trí Noel handmade mà chúng tôi hướng dẫn rất đơn giản và ai cũng có thể làm được.

Bài viết này chia sẻ bí kíp để bạn có thể tự tay làm những món đồ trang trí cho ngôi nhà mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để làm người tuyết, cây thông Noel và vòng nguyệt quế một cách đơn giản nhất. Nào bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm đồ trang trí noel ngay thôi!

Để làm người tuyết, trước tiên bạn cần chuẩn bị những vật dụng sau: giấy màu (trắng, đỏ, đen), kéo, hình người tuyết đã được tải từ internet về và in ra giấy, keo dán.

Bước 1: Bạn dùng kéo cắt chéo những mẫu giấy màu theo mẫu (màu đen làm mũ, màu trắng làm đầu và thân, màu cam làm mũi)

Bước 2: Gấp giấy tạo nếp theo các đường đã được in sẵn trên mẫu gồm thân, mũ, mũi và đầu.

Bước 3: Bạn cần dùng keo dán các phần lại với nhau theo mẫu.

Người tuyết bằng giấy handmade hoàn chỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Dán các phần đầu, mũ, thân, mũi lại với nhau bằng keo để tạo thành hình người tuyết hoàn chỉnh.

Bạn thấy không? Vậy là người tuyết handmade đã hoàn thiện rồi. Cách làm đồ trang trí Noel đơn giản phải không nào? Tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm cây thông noel và cách làm đồ trang trí cây thông Noel.

Cách làm cây thông Noel gắn tường handmade

Bạn đã chán những cây thông mua sẵn ngoài tiệm ư? Phải chăng diện tích ngôi nhà của bạn quá nhỏ để chứa những cây thông đó? Bạn có muốn tự làm đồ trang trí cây thông Noel không? Vậy thì cây thông Noel gắn tường handmade là một ý tưởng rất táo bạo nhưng lại vô cùng bắt mắt đó.

Vật liệu bạn cần chuẩn bị như sau: những cành cây gỗ đã khô, quả châu trang trí, dây đèn led Noel, dây kim tuyến, giấy màu lấp lánh, dây buộc, dao, kéo,…

Khi đã chuẩn bị xong vật liệu, chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm thôi nào.

Cây thông Noel handmade trang trí giáng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Dùng bút chì vẽ hình dáng cây lên tường nơi mà bạn sẽ treo cây thông Noel.

Bước 2: Bạn lấy dao chặt những cành cây theo hình thù cây thông Noel mà bạn đã vẽ.

Bước 3: Lấy dây buộc nối những đoạn cành cây lại với nhau để cố định những cành cây này theo hình cây thông Noel.

Bước 4: Treo cây thông lên vị trí đã xác định trên tường. Sau đó dùng súng bắn keo để gắn các quả châu và gắn cây thông Noel vào tường. Dùng đèn led, dây kim tuyến trang trí cho cây.

Bước 5: Lấy giấy màu lấp lánh gấp thành hình những ngôi sao và trang trí cho cây thông thêm bắt mắt.

Vậy là bạn đã hoàn thiện xong cây thông Noel handmade dán tường rồi đó. Chắc chắn các thành viên trong gia đình sẽ rất thích thú với cây thông Noel do chính tự tay bạn làm này. Bởi sự hấp dẫn lạ mắt mà lại tiết kiệm chi phí mà sản phẩm handmade này mang lại.

Cách làm vòng nguyệt quế bằng giấy

Cách làm đồ trang trí giáng sinh bằng giấy mà chúng tôi sắp chia sẻ là một vật không thể thiếu trong mùa noel, đó chính là vòng nguyệt quế. Vòng nguyệt quế biểu hiện cho sự may mắn trong ngày lễ giáng sinh và thường được đặt ở trước cửa ra vào, khung cửa sổ, trên tường,…

Vật liệu bạn cần chuẩn bị gồm có: Keo dán giấy hoặc súng bắn keo, giấy màu các loại (màu đỏ, xanh, ánh kim, ánh bạc,…), bìa carton, dây chỉ, lá thông và ông già Noel nhỏ.

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Các bước làm vòng nguyệt quế trang trí như sau:

Cắt giấy theo hình lá kim để làm vòng nguyệt quế - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 1: Bạn cắt miếng bìa Carton thành hình tròn.

Bước 2: Sử dụng các loại giấy màu gấp đôi lại và vẽ hình lá kim theo các kích thước lớn, nhỏ khác nhau. Sau đó cắt rời chúng ra. Cắt giấy màu ánh vàng, ánh kim thành hình vuông và gấp chúng thành những ngôi sao.

Bước 3: Xếp xen kẽ những chiếc lá kim lớn nhỏ, màu sắc khác nhau vào vòng tròn carton đã cắt. Sau đó dùng keo dán thật chặt hoặc sử dụng súng bắn keo.

Bước 4: Dùng chỉ buộc vào các ngôi sao và treo chúng vào vòng nguyệt quế để tạo sự lung linh, lãng mạn.

Bước 5: Bạn lấy súng bắn keo gắn ông già Noel và các phụ kiện trang trí khác vào góc dưới bên phải của vòng nguyệt quế.

Vòng nguyệt quế đã hoàn thiện - Ảnh minh họa: Internet.

Đến đây thì bạn đã có một chiếc vòng nguyệt quế handmade bằng giấy hoàn chỉnh rồi đó. Bạn có thể nhân bản chúng lên và treo ở các vị trí khác nhau trong nhà để tăng thêm không khí giáng sinh cho gia đình mình.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ cho bạn cách làm đồ trang trí Noel handmade. Chúng rất dễ thực hiện đúng không nào? Chúc bạn thành công và có một giáng sinh thật ấm áp bên gia đình, bạn bè nhé. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để nhận những kiến thức và thông tin bổ ích mới nhất.