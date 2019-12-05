Tặng quà Noel cho bạn trai sao cho chất

Noel đang đến rất gần rồi và chọn quà Noel cho bạn trai như thế nào chắc chắn là điều khiến nhiều cô nàng quan tâm. Những gợi ý sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.
- Hướng dẫn làm cây thông Noel handmade bằng giấy đẹp lung linh
- Hướng dẫn cách làm cây thông Noel bằng giấy cứng đơn giản
Mỗi một dịp lễ trong năm lại mang một ý nghĩa khác nhau và những món quà được trao đi vào ngày hôm đấy cũng thể hiện tình cảm trân trọng riêng. Dịp lễ Giáng sinh, khi tiết trời vào đông lạnh giá, có người yêu cùng nắm tay bạn đừng quên cảm ơn anh ấy bằng những món quà thật ý nghĩa. Tuy nhiên, để chọn được quà Noel cho bạn trai chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Làm sao có được những món quà thật đặc biệt khiến chàng cảm động và nhớ mãi. Nàng đừng bỏ qua những gợi ý sau đây nhé.
Ý nghĩa của việc tặng quà giáng sinh dành cho bạn trai
Theo quan niệm của người phương Tây, nơi xuất phát của ngày lễ Noel thì đây là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau, trao tặng cho nhau những món quà đặc biệt là những đứa trẻ. Nó cũng là tiếng chuông báo hiệu cho một năm mới sắp đến với nhiều hy vọng mới.
Việc bạn tặng quà Noel cho bạn trai thể hiện sự quan tâm, trân trọng của bạn dành cho anh ấy. Và mỗi món quà sẽ lại mang những ý nghĩa riêng. Người nhận quà cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và trân trọng bạn hơn.
Nên tặng quà gì cho bạn trai vào giáng sinh?
Có rất nhiều món quà mà bạn có thể lựa chọn để tặng bạn trai trong dịp Noel. Những gợi ý dành cho bạn:
- Tặng quà giáng sinh cho bạn trai handmade: Đồ handmade là những sản phẩm được làm thủ công độc nhất vô nhị. Nó sẽ càng trở nên đặc biệt hơn khi được làm từ chính tay bạn. Nó không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn thể hiện tình cảm thật chân thành. Những gợi ý cho bạn là: làm cây thông Noel, túi thơm, tranh từ hoa khô, bình hoa, tất, khăn quàng, găng tay…
- Đồ điện tử, công nghệ: Những món đồ công nghệ như đồng hồ đeo tay, tai nghe, chuột máy tính, điện thoại… là những món đồ mà bạn có thể lựa chọn. Bạn chỉ cần quan sát tinh tế một chút là có thể biết chàng đang cần gì và chọn mua.
- Quần áo: Có lẽ đây là những món đồ dễ mua nhất và lúc nào chàng cũng cần đến. Nếu không chắc chàng thích gì thì đơn giản nhất là mua áo thun. Còn nếu không áo len, áo khoác, áo gió đi đường cũng cực kỳ thích hợp vào mùa đông.
- Nước hoa: Những mùi hương quyến rũ chắc chắn không chỉ khiến chàng mê đắm mà ngay cả bản thân nàng cũng sẽ thích lắm đó. Bạn có thể chọn mùi nước hoa chàng hay dùng hoặc tìm hiểu về một mùi hương mới và dành tặng điều bất ngờ cho chàng.
- Ví nam: Đây là vật dụng không thể thiếu đối với các chàng trai. Sẽ đặc biệt hơn nếu như bạn chọn loại ví có thể khắc tên chàng và bạn trên đó. Nếu không, hãy chọn loại ví có thể để ảnh và chụp chung 2 người rồi kẹp vào đó như một sự nhắc nhở nhẹ với chàng về người mình thương mỗi khi mở ví.
- Sách: Đối với những chàng trai yêu sách thì lựa chọn này sẽ không chệch đi đâu được và nó còn vô cùng ý nghĩa đó nhé. Đừng quên viết những dòng tâm sự gửi đến chàng trong cuốn sách để chàng có thể cảm nhận tình cảm mà bạn dành cho anh ấy.
- Đồ lưu niệm: Vào dịp lễ Giáng sinh chắc chắn là có vô vàn những món đồ lưu niệm liên quan đến ngày này để bạn lựa chọn mua cho chàng. Đó có thể là một quả cầu tuyết đúng tính chất Giáng sinh, gối ôm…
- Rủ chàng đi xem phim, đi du lịch: Nếu không biết nên tặng quà Giáng sinh gì cho bạn trai thì hãy rủ chàng đi chơi, đi xem phim để tận hưởng không khí lãng mạn mà các cặp đôi dành cho nhau. Nếu hai bạn đều là người thích du lịch thì ngần ngại gì mà không cùng chàng đến một nơi cả hai yêu thích để tận hưởng không gian chỉ có 2 người. Chắc chắn sẽ lãng mạn lắm đó.
Bí kíp lựa chọn quà tặng giáng sinh ý nghĩa cho bạn trai
Tất cả phía trên chỉ là những gợi ý dành cho bạn mà thôi. Khi lựa chọn, bạn cũng phải xem xét đến nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như:
- Món quà này có đúng thời điểm không: Bất cứ ai cũng vậy, được tặng quà sẽ rất thích. Nhưng nếu được tặng đúng món quà mà mình cần thì lại càng tuyệt vời hơn. Vì thế hãy “nghiên cứu” thật kỹ sở thích của chàng trước khi mua đồ.
- Chọn quà dựa trên mối quan hệ: Mỗi một giai đoạn khác nhau, bạn nên lựa chọn những món quà khác nhau. Nếu mới chỉ bước đầu hẹn hò thì hãy tế nhị một chút. Còn nếu hai bạn đã xác định tiến tới hôn nhân thì không phải ngại ngùng nhé. Hỏi chàng thích gì và cùng chàng đi mua.
- Chọn cách tặng quà thật đặc biệt: Người Việt có câu “Của cho không bằng cách cho”. Món quà của bạn có thể rất đơn giản chỉ là tấm thiệp hoặc món quà lưu niệm nho nhỏ nhưng cách tặng quà đặc biệt, thể hiện thành ý, sự trân trọng thì còn gì tuyệt vời hơn.
Giờ thì bạn sẽ không còn phải phân vân, lo lắng trong việc chọn quà Noel cho bạn trai nữa rồi nhé. Với những gợi ý phía trên, chỉ cần quyết định và thực hiện nữa thôi. Hãy biến Giáng sinh trở thành một ngày lễ thật đặc biệt của hai người.