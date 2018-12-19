Hướng dẫn làm cây thông Noel handmade bằng giấy đẹp lung linh

Học ngay cách làm cây thông Noel bằng giấy cứng 3D dễ làm

Bỏ túi hướng dẫn làm cây thông noel handmade bằng giấy đơn giản, đẹp mà đầy niềm vui dưới đây có thể giúp các bạn tự làm được các cây thông Noel bằng giấy 3D đầy màu sắc và các họa tiết khác nhau, tạo ra cây thông Giáng sinh độc đáo và của riêng mình.

- Tăm

- Cây kéo

- Keo dán/keo dính hoặc súng keo nóng

- Vật trang trí (miếng dán hình tròn, ngôi sao, nhựa trang trí,...)

Tự làm cây thông Giáng sinh handmade

Bước 1: In hoặc vẽ mẫu thủ công hình dáng cây thông Giáng sinh 3D lên tờ giấy bìa cứng màu. Cắt rời 6 mảnh. Rồi gấp đôi mỗi mảnh giấy như hình.



Cắt và gấp đôi hình cây thông Noel giấy màu

Bước 2: Dùng keo dính nửa phần thân đã được gấp của mảnh giấy hình cây thông Noel, cứ 6 mảnh giấy dán từng nửa mặt với nhau là sẽ tạo thành hình cây thông Noel 6 mặt.

Bước 3: Gắn ngôi sao vào 1 đầu que tăm, đầu còn lại đính vào phần đầu cây thông Noel. Đính tiếp các hình tròn nhiều màu ngôi sao trang trí khác khắp thân cây.



Dán các mặt với nhau, đính ngôi sao và hình tròn trang trí cho cây thông thêm nhiều màu sắc

Thành quả là các bạn có những cây thông Noel làm từ giấy cứng thật sặc sỡ và nổi bật.



Làm cây thông Noel handmade bằng giấy

2. Hướng dẫn cách làm cây thông Noel bằng giấy Origami

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2-3 tờ giấy origami màu xanh lá cây hình vuông (hoặc bất kỳ màu nào bạn thích) cỡ 15cm x 15cm.

Băng dính hoặc keo dán

Đồ trang trí

Cách làm cây thông Giáng sinh handmade giấy origami

Bắt đầu với trải thẳng một tờ giấy



Trải thẳng tờ giấy trên mặt phẳng

Gấp đôi tờ giấy tạo thành hình tam giác



Gấp đôi tờ giấy thành hình tam giác như hình vẽ

Mở đôi tờ giấy để thấy đường nếp gấp hằn rõ ở giữa



Tạo đường gấp chéo tờ giấy rõ nét

Gấp đầu bên dưới chạm phần hằn giữa tờ giấy



Gấp một đầu sát đường chéo như hình

Gấp xong các bạn lật ngược tờ giấy nhìn từ đằng sau



Lật ngược tờ giấy lại nhìn từ mặt sau

Gấp đôi như hình dưới



Bây giờ, gấp tờ giấy làm đôi để đầu bên trái gặp đầu bên phải



Vẫy giữ nguyên chiều như vậy, gấp ngược 1 cạnh như hình vẽ



Tiếp theo lật tờ giấy và bạn sẽ thấy như hình



Gấp ngược cạnh sát mép như lúc nãy, được như hình



Gấp sát mép cạnh nghiêng sát cạnh thẳng



Làm tương tự với cạnh còn lại



Ta được hình gọn như thế này

Bây giờ, mở ra nhẹ nhàng sẽ được một phần ba của cây thông Giáng sinh Origami bằng giấy. Cần phải lặp lại các bước để hoàn thành nốt phần còn lại của cây thông Giáng sinh handmade bằng giấy.



Mở ra chúng ta có được một phần ba cây thông Noel bằng giấy

Khi gấp xong và dán các hình lại với nhau bằng băng dính là đã hoàn thành xong cây thông Noel bằng giấy handmade rất xinh và độc đáo trang trí Giáng sinh này rồi.



Dán các phần cây thông với nhau bằng keo hoặc băng dính hai mặt



Cây thông Noel bằng giấy nhìn từ phía trước

Bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là trang trí Cây Giáng sinh Origami của bạn thật rực rỡ và nổi bật.



Trang trí cây thông Noel giấy A4 với dây kim tuyến



Cây thông Noel Giáng sinh rực rỡ ngày Chúa giáng trần

3. Cách làm cây thông noel bằng giấy 3D

Với hướng dẫn cách làm cây thông Noel bằng giấy dưới đây các bạn hoàn toàn có thể tận dụng giấy báo, giấy nhún, giấy A4 hay carton đơn giản đều có thể sử dụng được.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Giấy

- Kéo

Bỏ túi cách làm cây thông Noel bằng giấy A4 3D đẹp mắt

Bước 1: Lấy tờ giấy hình vuông, nếu không có giấy các bạn có thể cắt tạo mảnh giấy hình vuông như trong hình.



Gập chéo tờ giấy cắt phần thừa để được tờ giấy hình vuông làm cây thông Noel

Bước 2: Gấp liên tiếp ba lần hình tam giác:



Gấp chéo 3 lần liên tiếp tờ giấy

- Lần 1: Gấp theo đường chéo tạo thành hình tam giác

- Lần 2: Gấp đôi tiếp hình tam giác, nhớ là không mở giấy

- Lần 3: Gấp đôi tiếp lần nữa

Bước 4: Khi mở ra ta được tờ giấy chia thành 16 tam giác nhỏ, gấp 4 cạnh hình vuông là cạnh đáy của hai hình tam giác liền nhau như hình.



Mở tờ giấy và gấp 4 cạnh theo nếp như hình

Bước 5: Miết theo các đường nếp đã tạo ra, đặt thẳng ta được như hình



Gấp, miết cứng các đường rồi đặt lên mặt phẳng sẽ được dáng cây thông đứng vững

Bước 6: Dùng kéo cắt mỗi cạnh 3 đường đều nhau, miết gấp các hình tam giác mới được tạo thành theo cùng một phía.



Dùng kéo cắt từng cạnh 3 đường đều nhau

Gấp xong các cạnh mới cắt, mở ra là chúng ta đã hoàn thành xong cây thông Noel 3D bằng giấy đơn giản, dễ làm tại nhà.



Mở ra là chúng ta được hình cây thông Noel bằng giấy báo đẹp tuyệt vời

Bên cạnh làm thiệp handmade Giáng sinh thì các bạn cũng có thể tự làm cây thông Noel handmade đẹp xuất sắc mà không cần phải quá khéo tay với những hướng dẫn ở trên đây phải không? Các bạn có biết cách làm cây thông Giáng sinh bằng giấy đơn giản nào không, bất kể chất liệu nào, từ giấy cứng, giấy báo, giấy nhún,..cùng chia sẻ dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé.

Chúc các bạn có một Giáng sinh thật an lành và vui vẻ bên bạn bè và người thân.