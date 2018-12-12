Những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày lễ Giáng sinh

Vào bếp 12/12/2018 16:17

Đối với người công giáo, bữa tối trong đêm Giáng sinh là một trong những bữa ăn lớn nhất trong năm, cùng với lễ Phục sinh và Lễ Tạ ơn. Và tất nhiên không thể thiếu những món ăn truyền thống trong ngày lễ Giáng sinh sau đây.

Để làm nên một ngày Giáng sinh thật ý nghĩa, trọn vẹn đầy đủ không thể không nhắc đến những món ăn truyền thống trong ngày lễ Giáng sinh. Nếu đang muốn tìm hiểu hay thắc mắc xem Giáng sinh ăn món gì thì mời các bạn tham khảo những thông tin dưới đây.

Những món ăn Giáng sinh truyền thống

- Món ăn đêm Giáng sinh không thể thiếu: Gà tây quay

Không chỉ có mặt trong ngày lễ Tạ ơn, gà tây quay cũng là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày lễ Giáng sinh. 

Gà tây là món ăn quen thuộc trong bữa ăn ngày Giáng sinh
Gà tây là món ăn quen thuộc trong bữa ăn ngày Giáng sinh

Việc gà tây quay có mặt trong ngày lễ Giáng sinh được bắt nguồn từ lễ Tạ ơn, vào năm 1863, tổng thống Mỹ Lincoln quyết định ngày lễ Tạ ơn sẽ là một ngày lễ Quốc tế, theo đó gà tây cũng thành một món ăn chính trong lễ Tạ ơn. Và sau lễ Tạ ơn chính là kì nghỉ đông và lễ Giáng Sinh, gà tây trở thành thức ăn chính trong suốt mùa đông. Theo đó, nó cũng dần trở thành một món ăn Giáng sinh truyền thống lâu đời. 

Cách chế biến món ăn gà tây quay cũng không quá phức tạp. Gà được làm sạch, ướp và nhồi bên trong gia vị, các loại thảo mộc tươi như là thì là, hành, hẹ, kinh giới và húng tây,.. bên ngoài phết lớp dầu ô liu sau đó nướng trong lò. Nướng xong ăn nóng kèm với nước chấm pha riêng rất ngon. 

Ở một số nơi hay gia đình, vào ngày lễ Giáng sinh có thể thay gà tây quay bằng ngỗng quay với cách làm tương tự.

Ở một số nơi ngỗng quay được thay cho món gà tây quay trong ngày Giáng sinh
Ở một số nơi ngỗng quay được thay cho món gà tây quay trong ngày Giáng sinh

- Các món ăn Giáng sinh dễ làm: Cocktail trứng sữa (Eggnog)

Cocktail trứng sữa (Eggnog) là một thức uống yêu thích và có từ lâu đời trong dịp lễ Giáng sinh. Có rất nhiều công thức pha chế nhưng đều có hai nguyên liệu cơ bản là trứng và sữa tươi. Công thức làm cũng rất dễ dàng và vị cũng rất ngon. 

Cocktail trứng sữa hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích trong lễ Giáng sinh
Cocktail trứng sữa hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích trong lễ Giáng sinh

- Giáng sinh ăn món gì: Bánh Pudding

Bánh Pudding là món ăn quen thuộc trong bữa tối đêm Giáng sinh
Bánh Pudding là món ăn quen thuộc trong bữa tối đêm Giáng sinh

Bánh Pudding cũng là một trong những món ăn tráng miệng truyền thống trong bữa ăn Giáng Sinh. Bánh được làm từ trái cây sấy khô, gia vị và rượu, có hương vị rất ngon và hấp dẫn. 

- Món ăn cho ngày Giáng sinh: Bánh quy gừng

Bánh quy gừng là một món ăn quen thuộc trong mùa Giáng Sinh, đủ kiểu dáng và màu sắc đa dạng như hình người, tuần lộc, bông tuyết, ngôi sao với hương vị thơm ngon, giòn rụm được rất nhiều người yêu thích vô cùng.

Bánh quy gừng thơm ngon giòn tan trong ngày lễ Giáng sinh
Bánh quy gừng thơm ngon giòn tan trong ngày lễ Giáng sinh

- Món ăn Giáng sinh dễ làm: Đậu xanh luộc (hấp)

Đậu xanh màu xanh rất đẹp mắt hài hòa với các món ăn chính như gà tây trong bữa ăn khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời để dùng trong bữa tối Giáng sinh của nhiều gia đình.

Đậu xanh luộc/hấp dễ ăn trong ngày Giáng sinh
Đậu xanh luộc/hấp dễ ăn trong ngày Giáng sinh

Đậu xanh có hương vị tươi mới, mát, thơm, đầy dinh hưỡng. Các bạn có thể hấp hay luộc chần hoặc trộn thơm với bơ, muối và hạt tiêu cho món ăn này thêm thơm ngon và lạ miệng hơn. 

- Giáng sinh ăn gì? Kẹo gậy (Candy Cane)

Kẹo que là món ăn Giáng sinh dễ làm
Kẹo que là món ăn Giáng sinh dễ làm

Kẹo gậy Candy Cane có hình dáng khá lạ, như một cây gậy chống nhưng thật ra nó có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đó là khi lật ngược cây kẹo sẽ có hình chữ J, là chữ cái đầu tiên trong tên của Đức Chúa Giê-su: J (Jesus). 

Sau khi tham khảo danh sách những món ăn truyền thống trong ngày lễ Giáng sinh, các bạn hẳn đã biết phải chuẩn bị gì trong bữa tối ngày Noel rồi đúng không? Chúc các bạn có một Giáng sinh an lành bên gia đình, bạn bè và người thân.

Cách làm gà nướng mật ong vàng óng, thơm nức cho đêm tiệc Giáng sinh

Cách làm gà nướng mật ong vàng óng, thơm nức cho đêm tiệc Giáng sinh

Món gà nướng mật ong vàng ươm, thơm lừng, chỉ nhìn thôi đã ứa nước miếng ngon không kém gì ngoài tiệm. Thịt gà đậm đà mềm thơm không bị khô, trông rất bắt mắt, cả nhà sẽ thích thú lắm đây!

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