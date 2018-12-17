Hướng dẫn cách làm cây thông Noel bằng giấy cứng đơn giản

Với cách làm này, nếu nhà không có sẵn giấy cứng các bạn có thể tận dụng giấy màu, giấy A4, giấy báo hay giấy đơn giản đều được, nhưng lưu ý là không nên lựa chọn loại giấy mỏng, sẽ không lên được dáng cây thông.

Với hướng dẫn cách làm cây thông Noel bằng giấy cứng sẽ giúp bạn tự làm cây thông Noel bằng giấy thật nhanh, đẹp và nghệ thuật.

- Giấy A4 làm cây thông Noel

Cách làm cây thông Noel 3D

Bước 1: Cắt giấy A4 thành những tờ giấy hình vuông

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Gấp chéo tờ giấy, dùng kéo cắt phần giấy thừa

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Mở tờ giấy sau khi cắt, các bạn được tờ giấy A4 hình vuông để làm cây thông Noel

Bước 2: Gấp đôi tờ giấy theo các hướng như trong hình.



Gấp đôi tờ giấy theo các hướng

Bước 3: Gấp đôi tờ giấy theo đường gấp chéo, dùng hai tay gấp hai bên đối diện như hình, ấn vài lần giữ phẳng tờ giấy



Gấp hai cạnh bên của tờ giấy vào trong

Bước 4: Tiếp tục gấp tiếp hai tam giác ở hai mặt tờ giấy.



Gấp tam giác từ hai bên cạnh ở cả hai mặt giấy

Bước 5: Giờ bạn có được hình như chiếc diều, dùng kéo cắt phần thừa ra như trong hình.



Cắt phần dư thừa như trong hình

Bước 6: Dùng kéo cắt tiếp từng đoạn cách đều nhau từ 1-1,5cm.



Cắt từng đoạn cách đều nhau khoảng 1-1,5cm

Bước 7: Mở tách từng tam giác nhỏ mới tạo ra, gấp chúng sang hai bên như hình.



Gấp phần mới được cắt sang một phía

Bước 8: Làm tương tự với mặt giấy còn lại.



Gấp tương tự ở mặt còn lại

Bước 9: Các bạn mở giấy và tách nhẹ nhàng các cạnh để có hình cây thông Noel 3D làm từ giấy cứng đẹp nhất.



Mở nhẹ nhàng từng cạnh để ra hình cây thông Noel làm bằng giấy cứng 3D

2. Cách làm cây thông Noel bằng giấy màu

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Kéo

- Bút dạ

- Giấy màu

- Ngôi sao trang trí



Hướng dẫn cách làm cây thông Giáng sinh bằng giấy màu đơn giản

Bước 1: Vẽ dáng cây thông Noel lên giấy, dùng kéo cắt rời cây thông theo đường vẽ kẻ trước.

Bước 2: Gấp đôi cây thông Noel tạo phần sống lưng cho thân cây.

Bước 3: Lấy 3 mảnh cây thông Noel cùng màu, dùng keo dính cố định từng nửa cây thông phần giấy bên trong, đợi keo khô xong, đính thêm ngôi sao và hạt nhựa màu trang trí là các bạn đã làm xong cây thông Noel bằng giấy đơn giản tại nhà.

3. Cách làm cây thông Noel bằng giấy nhún cho các cô nàng khéo tay

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Giấy nhún

- Kéo

- Keo

- Lá kẽm nhỏ

Cách làm cây thông Noel bằng giấy nhún

Bước 1: Cắt giấy nhún từng đoạn dài khoảng 20-30cm, rộng 4-6cm, gấp thành nhiều lớp, dùng kéo cắt thành tua rua rộng khoảng 1cm như hình.



Hướng dẫn làm cây thông Noel bằng giấy nhún đơn giản, dễ làm nhất

Bước 2: Xoắn từng tua rua giấy cắt ở trên lại để làm thành lá kim của cây thông. Xoắn nhẹ nhàng, tránh làm mạnh tay mà đứt giấy.



Lần lượt xoắn lá kim hết đoạn giấy vừa cắt

Bước 3: Đặt dây kẽm nhỏ vào phía đầu giấy, phết chút keo, sau đó xoắn giấy quanh lá kẽm.



Đặt sợi kẽm đầu một sợi lá



Xoắn nhẹ nhàng nhưng chắc tay quanh lá kẽm



Thành phẩm là một cành lá thông rất đẹp

Bước 4: Ghép nhiều cành thông lại được một phần cây thông.



Cành thông trang trí Giáng sinh đẹp bắt mắt

Bước 5: Tiếp tục ghép và chúng ta sẽ được thành phẩm là cây thông Noel đẹp, rực rỡ và nổi bật.



Cây thông Noel làm từ giấy nhún đẹp như thật

4. Tự làm cây thông Noel bằng giấy Origami

Nguyên liệu:

- Giấy màu cỡ 15x15cm

- Keo

- Ruy băng

- Sao, hạt lấp lánh trang trí

Cách làm cây thông Giáng sinh bằng giấy Origami

Bước 1: Trải tờ giấy trên bề mặt phẳng, đặt mặt giấy màu phía ngoài



Trải tờ giấy làm cây thông Noel trên mặt phẳng

Bước 2: Gấp đôi tờ giấy theo trục chéo, miết giữ nếp rồi mở ra



Gấp đôi tờ giấy theo đường chéo



Gấp xong miết rõ đường trên tờ giấy

Bước 3: Gấp cả hai bên cạnh tờ giấy với đường trục chéo vừa tạo nếp ở trên.



Gấp cạnh bên vào bên trong thành hình tam giác với cạnh trùng vào đường chính giữa tờ giấy



Gấp cả hai bên, tờ giấy giống dáng của cây diều

Bước 4: Lật ngược tờ giấy lại



Lật ngược tờ giấy lại từ phía sau

Bước 5: Gấp ngược từ mặt trong ra phía ngoài như hình dưới, vẫn lấy trục chéo gấp ban đầu làm cạnh chính dựa vào.



Gấp mặt dưới tờ giấy ra phía trước như hình



Gáp cả hai bên, miết để giữ tờ giấy luôn thẳng nếp

Bước 6: Đầu tiên gấp theo đường gạch ngắn ra phía sau, sau đó gấp tiếp theo đường vạch dài, vẫn là gấp ngược phía sau chứ không phải phía trước.



Dùng mắt hoặc dùng bút ước lượng phần diện tích và đường gấp như hình



Gấp ngược phần đầu ra phía sau



Tiếp tục gập ngược một nửa ra phía sau tiếp

Bước 7: Ước lượng đoạn gấp như trên hình vẽ, lần này gấp xuôi về phía trước



Ước lượng vị trí gấp sao cho đạt khoảng cách như trên hình vẽ



Khi gấp xuôi mặt trước xuống ta được kết quả như trên hình

Bước 8: Lật ngược tờ giấy lại, chúng ta đã tự làm xong cây thông Noel handmade bằng giấy Origami rồi.



Thành phẩm là cây thông Noel từ giấy Origami khá dễ thương

Các bạn có thể vẽ trang trí hoặc gắn thêm dây ruy băng cho hình cây thông Noel làm bằng giấy cứng này thêm nổi bật và màu sắc



Cách làm cây thông noel bằng giấy màu Origami đơn giản

Cá là các bạn đều sẽ yêu thích cách làm cây thông Noel bằng giấy cứng ở trên. Chúc các bạn làm được những cây thông Noel trang trí Giáng sinh handmade thật đẹp, ngộ nghĩnh và độc đáo nhất cũng như có một Giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thân.