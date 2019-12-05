Noel nên tặng quà gì cho người yêu thương?

Hoa tươi là một món quà quá quen thuộc trong tất cả các dịp lễ trong năm, do đó nếu bạn vẫn chưa nghĩ ra giáng sinh nên tặng quà gì thì hãy ra đường và chọn một bó hoa thật xinh xắn, thêm tấm thiệp nhỏ nhắn nữa thì tuyệt. Hoa tượng trưng cho vẻ đẹp tươi tắn của người con gái. Tặng hoa tươi cho bạn gái trong dịp giáng sinh còn có ý nghĩa như một câu tỏ tình e thẹn hay một sự nâng niu e ấp muốn che chở người bạn gái của mình. Một bó hoa tươi sẽ khiến trái tim nàng phải rung rinh và nắm chặt tay bạn trong mùa đông này.

Đối với nhiều người, quà giáng sinh chỉ đơn giản là một tấm thiệp với dòng chúc mừng cộng thêm hộp quà nhỏ xinh xinh. Thế nhưng Noel nên tặng quà gì cho ý nghĩa thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá thế giới quà tặng đêm giáng sinh bạn nhé!

Nếu cô gái của bạn là một người yêu thích thời trang và cái đẹp, bạn hãy tặng cô ấy một lọ nước hoa chính hãng với hương thơm nồng nàn quyến rũ. Tặng nước hoa cho bạn gái vào dịp này cũng thể hiện rằng bạn rất coi trọng mùi hương của bạn gái và muốn cô ấy sử dụng món quà này hằng ngày để nhớ đến bạn. Nước hoa khá đắt, do đó thể hiện được giá trị của món quà hơn gấp bội. Đồng thời nếu bạn chọn tặng cho bạn gái thì nên chú ý xem loại nước hoa mà bạn gái thường dùng là gì để tránh mua loại mà bạn ấy không thích nhé.

Bạn không cần phải phân vân noel nên tặng quà gì cho bạn gái, gấu bông là một sự lựa chọn không hề tồi. Gấu bông thể hiện sự đáng yêu, hồn nhiên và ngọt ngào ấm áp mà chàng trai muốn tặng cho cô gái. Đồng thời, tặng gấu bông cho bạn gái trong dịp noel còn thể hiện bạn là một người đàn ông cực kỳ lãng mạn đó nhé.

Nước hoa quyến rũ tặng bạn gái dịp noel - Ảnh minh họa: Internet

Socola

Không riêng gì ngày lễ tình nhân, socola cũng có thể trở thành món quà ngọt ngào mà chàng nên dành tặng cho nàng vào dịp giáng sinh này. Đa số các cô gái đều thích socola nên bạn không phải lo việc nên tặng quà gì vào noel cho bạn gái nữa, hãy đến một cửa hàng socola ngon và chọn một hộp bạn nhé.

Socola ngọt ngào cho noel yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Khăn choàng

Giữa cái lạnh của mùa đông này, còn điều gì tuyệt hơn nếu bạn được tặng một chiếc khăn choàng ấm áp. Hơn thế nữa, chiếc khăn choàng còn thể hiện sự quan tâm mà chàng dành cho nàng, tượng trưng cho một tình yêu nồng nàn cháy bỏng và một vòng tay âu yếm.

Khăn choàng cho noel thêm ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Một buổi xem phim

Nếu bạn không biết noel nên mua quà gì tặng bạn gái thì một buổi xem phim sẽ là món quà đầy bất ngờ nhất khiến cô nàng phải xiêu lòng đấy. Rạp chiếu phim ngày nay trở thành một điểm hẹn hò lý tưởng dành cho các cặp đôi. Nếu bạn sợ những nhà hàng quán xá đông nghẹt người thì hãy mua cặp vé và rủ người con gái của mình cùng thưởng thức một bộ phim hay bạn nhé.

Hẹn hò xem phim đêm noel thật lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Ly, cốc

Ly hoặc cốc xinh xắn là một món quà đặc biệt được dành riêng cho dịp giáng sinh này. Ly, cốc sứ in họa tiết đẹp và tinh tế, sẽ được dùng để pha một tách cà phê hay ca cao nóng cho mùa đông này. Ngoài ra, mỗi khi bạn gái sử dụng cốc để uống nước hàng ngày, tình yêu lại dạt dào hơn và luôn nhớ về người bạn trai của mình.

Những chiếc cốc xinh xắn tặng noel - Ảnh minh họa: Internet

Hộp nhạc

Nhiều người không biết nên tặng quà gì cho bạn gái ngày noel, vậy thì chúng tôi xin gợi ý cho bạn một món quà vô cùng dễ thương, một chiếc hộp nhạc đầy âm thanh tình yêu. Khi mở món quà ra, cô gái của bạn nhất định sẽ nở một nụ cười thật tươi và nhìn hộp nhạc say đắm. Hãy xoay nút hộp và cùng nhau thưởng thức một khúc nhạc an lành cho đêm Giáng sinh bạn nhé.

Hộp nhạc ngọt ngào cho đêm noel - Ảnh minh họa: Internet

Đồ lưu niệm

Đồ lưu niệm giúp bạn gái của bạn giữ lại những kỷ niệm đẹp và trưng bày trong chiếc tủ xinh xắn. Đồ lưu niệm có thể là một quả cầu tuyết, một ngôi nhà đồ chơi đêm giáng sinh hay những chiếc móc chìa khóa hình ông già noel…. Đây vừa là một món đồ trang trí, vừa là một kỷ vật mà bạn gái luôn trân trọng và mang theo bên mình. Cực kỳ ý nghĩa đúng không nào?

Quả cầu tuyết là món quà noel xinh xắn cho bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Găng tay

Tương tự như khăn quàng, găng tay cũng thể hiện sự quan tâm mà chàng trai muốn tặng cho cô gái. Hơn thế nữa, một đôi găng tay xinh xắn thể hiện cho bàn tay của người con trai luôn nắm chặt tay bạn gái mình để giữ ấm cho nàng.

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Găng tay ấm áp cho giáng sinh an lành - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ trên đây về noel nên tặng quà gì, bạn sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ hay đắn đo lựa chọn những món quà tặng cho người thân yêu mỗi khi giáng sinh về. Hãy theo dõi website Phụ nữ và Gia đình của chúng tôi để đón đọc những mẹo hay trong cuộc sống bạn nhé!