Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa cho năm mới

Đời sống 24/12/2019 16:58

Những ngày đầu năm mới, người ta thường danh cho nhau những câu chúc Tết hay và ý nghĩa để ai ai cũng được vui vẻ và hạnh phúc.

Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa gửi đến người thân, gia đình, bạn bè, hay đồng nghiệp đều rất tuyệt vời. Đây là cách để mọi người thể hiện tình cảm với nhau trong những ngày đầu năm này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những câu chúc Tết trong bài viết này!

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Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa cho năm mới 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Những câu chúc Tết hay 2021

Tết đến là dịp người ta dành cho nhau những lời nói tốt lành, cầu cho một năm mới có nhiều sức khoẻ, nhiều tài lộc, nhiều thành công, hạnh phúc và vui vẻ.

Nhung cau chuc tet hay va y nghia 2
Những câu chúc Tết sức khỏe và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Những câu chúc Tết hay ngắn gọn chắc chắn sẽ rất cần thiết khi Tết này, mọi người đến nhà nhau chơi năm mới:

  • Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu sự bất ngờ, không chờ cũng đến.
  • Chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công, 31536000 giây hạnh phúc.
  • Năm hết Tết đến, kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật đẹp đẹp.
  • Cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công ập tới, hạnh phúc đủ đầy, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên. Chúc mừng năm mới!
  • Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều, bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu, gia đình hạnh phúc bè bạn quý, thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
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Ai cũng thích lì xì kèm theo lời chúc Tết - Ảnh minh họa: Internet
  • Năm mới Tết đến, rước may vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, sum vầy vui vẻ, cầu tài chúc phúc, lộc đến quanh năm, an khang thịnh vượng!
  • Chúc em đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháp, độc đáo như hoa lan, an khang như hoa huệ, trí tuệ như hoa sen.
  • Cung chúc tân niên một chữ lộc, chúc mừng gia quyến đặng bình an, tân niên đem lại niềm hạnh phúc, xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.
  • Nếu như nói trái đất thành công vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn…thì phải nói là một người cực kỳ may mắn vì đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu năm mới mọi sự tốt lành.
  •  Sang năm mới chúc mọi người có một biển lớn sức khoẻ, một gói lớn yêu thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu đúng nghĩa, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng.
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Chúc ông bà nhiều sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Những lời chúc Tết độc đáo

Sau đây, mình sẽ chia sẻ một vài lời chúc Tết độc đáo để bạn có thể tạo ấn tượng hơn với người thân, gia đình và bạn bè:

  • Đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý, cùng chúc như ý, hứng trọn an khang, năm mới bình an, cả nhà đều sung túc.
  • Một nụ cười khiến lòng thêm ấm áp, một ánh mắt khiến hạnh phúc tràn đầy, một lời nói khiến trọn vẹn niềm tin, một cái nắm tay khiến yêu thương còn mãi, một sự tin tưởng khiến tình mãi bền lâu, một chút hờn ghen khiến yêu thương toả sáng, một trái tim hồng khiến tình yêu thuỷ chung.
  • Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.
  • Tình yêu theo xuân mà đến, niềm vui nối gót theo xuân, còn chúng ta bắt trọn khoảnh khắc cùng xuân.
  • Năm mới chúc sống lâu như rùa, sống dai như đỉa, vui vẻ như chim sẻ, khỏe mạnh như đại bàng, giàu sang như chim phượng. Làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu.
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Gia đình sum vầy lì xì nhau với những câu chúc Tết - Ảnh minh họa: Internet
  • Năm mới đến: Chúc luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ…”
  • Mỗi năm là một mùa hoa nở, mỗi năm là một mùa may mắn. Cuộc sống như cây đang lớn. Chúc bạn một năm mới tràn ngập hạnh phúc.
  • Nếu giọt nước này là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu là những yêu thương trìu mến anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu, anh sẽ gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng anh không có quyền tặng em trái tim vì nó đã thuộc về em. Chúc em năm mới tình yêu của anh.
  • Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.
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Du xuân và chúc Tết - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng rằng những câu chúc Tết hay và ý nghĩa trên đây sẽ là những gợi ý hoàn hảo cho bạn trong dịp Tết này. Chúc các bạn có một năm mới hạnh phúc vui vẻ, giàu sang phú quý!

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