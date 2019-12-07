Xu hướng chơi hoa Tết 2020 là gì?

Đời sống 07/12/2019 13:37

Thói quen chơi hoa ngày Tết đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xu hướng chơi hoa Tết 2020 là gì nhé!

Mỗi độ Tết đến Xuân về, hoa lại nở rộ và được bày bán khắp các chợ hoa quê cho đến mọi nẻo đường của các thành phố lớn. Một mùa xuân mới lại sắp về, bạn đã biết xu hướng chơi hoa Tết 2020 là gì chưa. Cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu ngay sau đây nhé!

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Xu hướng chơi hoa Tết 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa hoa ngày Tết

Bên cạnh bánh chưng xanh, câu đối đỏ thì không khí Tết không thể thiếu sự hiện diện của những cành hoa tô thắm sắc Xuân, mai đào khoe sắc. Hoa tượng trưng cho vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân, đồng thời mang lại một cái Tết đầy màu sắc tươi mới. Đặc biệt, hoa trưng Tết còn mang lại sự bình an, thịnh vượng và mang lại nhiều điều ý nghĩa cho cả gia đình. Bên cạnh đó, hoa Tết còn có những ý nghĩa đặc biệt hơn thế.

Hoa trưng Tết may mắn

Hoa Tết đa dạng muôn màu muôn vẻ, mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng. Một số loài hoa mang đến may mắn, một số khác lại mang đến bình an, có loài lại mang đến sức khỏe dồi dào và cũng có những bông hoa mang đến sự tài lộc, vinh hoa phú quý, công thành danh toại... Ví dụ như hoa mai, hoa đào, hoa đồng tiền, hoa trạng nguyên,...

Hoa mang lại không khí ngày Tết rộn ràng và trang trí nhà cửa

Trong mỗi căn nhà Việt ngày Tết không thể thiếu sắc hoa Xuân. Nó làm cho căn nhà thêm nhiều sắc màu, như được lột xác và chuyển mình sang trang mới. Có nhiều loại hoa với những mùi hương khác nhau khiến ai đến nhà chơi đều phải trầm trồ khen ngợi và thưởng thức chúng như một thú vui tao nhã ngày Tết “Uống trà, ăn bánh, thưởng hoa”.

Hoa Tết còn trang trí nhà cửa, mang lại cho căn nhà sự ấm cúng. Người ta mua hoa Tết trưng trong nhà nhằm cầu mong mọi điều tốt lành thuận buồm xuôi gió sẽ đến với tất cả các thành viên trong gia đình.

Những loại hoa ngày Tết ở việt nam được ưa chuộng

Hoa đào

Nhắc đến Tết, người ta sẽ nghĩ ngay đến hoa đào. Không một loài hoa nào có thể thay thế hoa đào trong ngày Tết. Hoa đào chỉ nở đúng mùa Xuân, thời điểm Tết sắp gõ cửa. Hoa đào chơi Tết chủ yếu là loại hoa đào màu hồng phấn, mang đến sức sống tươi đẹp cho cả ngôi nhà với mong ước nhiều điều may mắn sẽ đến.

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Hoa đào mang lại may mắn cho năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Người ta có thể chơi hoa đào cả chậu hoặc chỉ một cành nhỏ cắm trong bình và để ở nhiều vị trí khác nhau trong phòng khách. Với vẻ đẹp thanh tao, quyến rũ từ sắc hồng khó cưỡng, hoa đào trở thành một loài hoa không thể thiếu trong mỗi gia đình ngày Tết. 

Hoa mai

Nếu như nói hoa đào là Thần may mắn của ngày Tết miền Bắc thì hoa mai chính là hiện thân của Thần Tài trong ngày Tết miền Nam với sắc vàng tươi tắn. 

Hoa mai vàng thường là thứ hoa chơi Tết của miền Nam. Thường mai không đứng thẳng như đào mà sẽ có nhiều dáng khác nhau tùy theo người nghệ nhân bonsai. Những chiếc lá nhỏ xinh xắn màu xanh đan xen làm nền cho những bông mai vàng khoe sắc. Cánh hoa mai vàng mềm mại, vàng óng thể hiện ý nghĩa mang tài lộc phú quý đến cho mọi gia đình. Thêm vào đó là mùi hương nồng nàn phảng phất khiến ngày Tết thêm nhiều dư vị.

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Hoa mai là một loài hoa không thể thiếu trong ngày Tết ở miền Nam - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ý nghĩa đó mà người ta đặt hoa mai ở cửa ra vào hoặc phòng khách để thể hiện nét sang trọng. Bên cạnh hoa đào, thì hoa mai là một loài hoa không thể thiếu trong ngày Tết, đặc biệt là ngày Tết miền Nam. Mai vàng 5 cánh tượng trưng cho thành công, may mắn, hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an. 

Bên cạnh mai vàng, mai trắng và mai đỏ cũng được nhiều người ưa thích trong xu hướng hoa chơi Tết 2020.

Hoa đồng tiền

Với nhiều màu sắc khác nhau như hồng phấn, đỏ, vàng, cam, … hoa đồng tiền mang đến vô vàn hương vị cho ngày Tết tươi mới. Hoa đồng tiền mang ý nghĩa phong thủy cho nhiều gia đình. Hoa đồng tiền có hình tròn như đồng tiền, đúng với tên gọi của nó, tượng trưng cho tài lộc, vinh hoa phú quý.

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Hoa đồng tiền mang lại tài lộc cho năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Hoa lan

Hoa lan tượng trưng cho vẻ đẹp quyền quý và sang trọng. Trưng bày hoa lan ngày Tết thể hiện được sự tinh tế trong lối chơi hoa Tết đồng thời thể hiện mong muốn một năm giàu sang, phú quý đầy nhà. 

Bạn có thể chậu lan, giỏ lan trưng trong nhà, đặt trên bàn phòng khách thể hiện sự sang trọng, quyền quý cho ngôi nhà của bạn.

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Hoa lan mang đến sự sang trọng, quý phái cho ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2020 là một năm phồn thịnh, người ta theo đuổi xu hướng phồn thịnh và sang trọng. Bởi vậy mà hoa lan là một sự lựa chọn ưu tiên trong ngày Tết.

Hoa trạng nguyên

Hoa trạng nguyên có màu đỏ thể hiện sự may mắn và năng lượng dồi dào căng đầy sức sống mới. Bởi vậy mà hoa trạng nguyên thường được nhiều người mua về trưng bày trong phòng khách và làm quà tặng với mong muốn gửi lời chúc một năm học tập tốt, thành công và đỗ đạt.

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Hoa trạng nguyên thay lời chúc đỗ đạt thành công trong ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn cập nhật xu hướng chơi hoa Tết 2020 và chuẩn bị đón một mùa Xuân an khang thịnh vượng và đầy tài lộc cùng với những loài hoa khoe sắc trong nhà. 

Tết nguyên đán 2020 có 7 ngày nghỉ

Tết nguyên đán 2020 có 7 ngày nghỉ

Người lao động sẽ được nghỉ Tết nguyên đán từ 23/1 đến hết 29/1/2020, tức từ 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý.

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