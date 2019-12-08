Các doanh nghiệp chính là những địa chỉ lựa chọn nhiều quà Tết cho nhiều đối tượng khác nhau bao gồm: khách hàng, nhân viên. Những gợi ý sau đây hy vọng sẽ giúp bạn giải quyết mối lo này.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán lại về với tất cả các gia đình. Lúc này đây một điều khiến nhiều người quan tâm đó chính là các loại quà tặng dịp Tết năm nay sẽ như thế nào. Khi mà nhu cầu của con người đã dần thay đổi, quà tết không còn đơn giản chỉ là giỏ bánh mứt kẹo nữa mà thay vào đó là những món quà vừa đẹp, sang trọng, có giá trị. Cùng tìm hiểu về xu hướng quà tết 2020 để có được sự lựa chọn chính xác nhất.

Ví dụ như: mứt, rượu, bánh với các loại hạt óc chó, hạnh nhân, macca, hạt điều… Kèm theo đó là một tấm thiệp chúc tết có logo của công ty sẽ lại càng ấn tượng. Khi nhìn vào giỏ quà, khách hàng sẽ thấy được thành ý, lời chúc sức khỏe mà bạn muốn gửi tặng.

Đây là loại quà được lựa chọn khá phổ biến. Nó sẽ phù hợp với những doanh nghiệp nhỏ vì chi phí hợp lý. Tuy nhiên không thể cứ mãi là hộp quà truyền thống như trước kia được. Gợi ý dành cho bạn đó là lựa chọn giỏ quà tết 2020 kết hợp giữa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với sản phẩm truyền thống.

Gợi ý hộp quà tết cho khách hàng - Ảnh minh họa: Internet

Quà là vật phẩm cao cấp

Không cần phải lựa chọn quà cáp cầu kỳ, bạn có thể chọn những set quà tặng cao cấp trong đó chứa các vật phẩm, đồ dùng vẫn được sử dụng hằng ngày trong công việc. Đó là: USB namecard, sổ bảo mật bằng vân tay… Loại quà tặng này ứng dụng công nghệ cao, thực sự tiện lợi, ấn tượng. Trên các sản phẩm bạn hãy nhớ in logo thương hiệu của mình để gợi nhớ với khách hàng. Chắc chắn đây là món quà đậm xu hướng tết 2020.

Quà sức khỏe cao cấp - Ảnh minh họa: Internet

Tặng tranh, tượng chuột vàng

Năm 2020 là năm con chuột vì vậy nếu bạn chọn tranh hoặc chuột vàng để tặng thì sẽ cực ấn tượng. Tuy nhiên cũng cần xem một chút về phong thủy trước khi tặng nhé. Người kinh doanh khá chú trọng đến điều này đó.

Chuột mang mệnh Thủy, thể hiện cho sự thịnh vượng, sung túc là một sự khởi đầu mới. Với tranh, bạn có thể chọn các loại tranh 3D với nhiều chủ đề khác nhau như: mã đáo thành công, thiên nhiên, cây cỏ…

Quà tết ý nghĩa cho nhân viên

Đối với nhân viên, những người gắn bó với công ty, những vật dụng, đồ gia dụng quen thuộc sẽ là một gợi ý không tồi. Một số gợi ý như: bộ ấm trà, dĩa, ly sứ, bình thủy tinh, đồng hồ… Đối với những món quà này bạn có thể in logo của công ty rất dễ dàng.

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Quà là các loại đặc sản - Ảnh minh họa: Internet

Quà tết cho sếp

Mua quà gì đến nhà sếp, chọn quà tặng sếp là điều khiến bạn cực phân vân cho xem. Vì nếu chọn quà quá bình thường thì không thể hiện được thành ý. Chọn như xu hướng quà tết 2019 thì đã cũ. Cùng xem những gợi ý sau:

Quà biếu sếp nữ

Đối với quà tết cho sếp nữ, điều bạn cần lưu tâm đó chính là sự chu đáo và tinh tế cũng như tính cá nhân hóa trong quà tặng. Những gợi ý dành cho bạn như:

Những món quà mỹ phẩm, đồ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp sẽ là gợi ý đầu tiên mà bạn không nên bỏ qua. Nếu tinh tế, bạn có thể biết sếp hay dùng loại sản phẩm của hãng nào để đặt mua. Vì dùng mỹ phẩm khá nhạy cảm nếu không hợp. Nếu không hãy chọn những thương hiệu nổi tiếng, an toàn. Hoặc tặng thẻ chăm sóc da tại các spa cho sếp nữ.

Set ô mai được gói tinh tế đúng với sở thích của sếp nữ. Nó không chỉ đánh trúng tâm lý mà khi khách đến nhà chơi cũng sẽ ấn tượng.

Tặng hoa, cây cảnh để trên bàn hoặc trong phòng. Những sản phẩm hiện được bán rất nhiều và bạn rất dễ để chọn mua được.

Gợi ý quà cho sếp nữ - Ảnh minh họa: Internet

Chọn quà tết cho sếp nam

Đối với sếp là nam giới thì sẽ có những gợi ý sau đây:

Các loại rượu thuốc, rượu để trong chai hình con chuột. Hãy chọn loại rượu mà sếp thích và đóng gói thật cẩn thận để gửi tặng. Hoặc rượu thuốc để trong chai hình con chuột thật đẹp cũng rất ý nghĩa.

Các sản phẩm bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Dù sếp không bị bệnh gì cả nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể mua các loại sản phẩm giúp sếp tăng cường thêm sức khỏe ví dụ: đông trùng hạ thảo, nhung hươu, tổ yến, sâm…

Tặng vật phẩm ý nghĩa thăng tiến. Hiện nay có rất nhiều các vật phẩm để trưng bày trong phòng mang ý nghĩa được các hãng cho ra mắt. Bạn có thể chọn các vật phẩm biểu tượng: hoa mẫu đơn, thuyền buồm, rùa, voi… để tặng sếp nam.

Gợi ý quà cho sếp nam - Ảnh minh họa: Internet

Quà tết cho bố mẹ, người thân

Đối với người thân thì sự lựa chọn sẽ là:

Đặc sản truyền thống quê hương ngày tết.

Các sản phẩm tốt dành cho sức khỏe của người nhận.

Phong bao lì xì dễ thương.

Trang sức nhỏ gọn.

Hoa quả, trái cây.

Gợi ý quà cho người thân, gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những gợi ý về xu hướng quà tết 2020. Hy vọng bạn có thể lựa chọn cho mình những món quà ý nghĩa nhất.