Mùng 1 tết nên mặc gì để cả năm may mắn, bình an

Vào mỗi dịp tết đến, xuân sang, bước sang năm mới, ai cũng mong muốn có những điều tốt đẹp và may mắn trong năm mới. Vậy mùng 1 tết nên mặc gì để may mắn? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây.

Mùng 1 tết nên mặc gì để may mắn, bình an? - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 1 tết nên mặc gì để cả năm may mắn?

Mùng 1 tết nên mặc áo màu gì để có một năm bình an, gặp nhiều may mắn là mối quan tâm của tất cả mọi người khi bước sang năm mới. Theo quan niệm từ dân gian xưa để lại thì màu đen và màu trắng là những màu không phù hợp để sử dụng vào trong ngày 1 tết, bởi đó là những màu của tang thương, chết chóc. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng các trang phục có màu đỏ, vàng, xanh lam…để có nhiều may mắn, hạnh phúc trong năm mới.

Màu đỏ

Màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn, vào mỗi dịp tết đến xuân sang. Bạn có thể gặp sắc đỏ tại bất cứ đâu từ trong nhà đến ngoài đường hay các vật dụng như cây nêu, pháo đỏ, giỏ quà, đến các bộ trang phục. Các bộ trang phục màu đỏ cũng được rất nhiều người ưa chuộng, lựa chọn phổ biến hiện nay.