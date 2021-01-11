Mùng 1 tết nên mặc gì để cả năm may mắn, bình an

Vào mỗi dịp tết đến, xuân sang, bước sang năm mới, ai cũng mong muốn có những điều tốt đẹp và may mắn trong năm mới. Vậy mùng 1 tết nên mặc gì để may mắn? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây.

Màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn, vào mỗi dịp tết đến xuân sang. Bạn có thể gặp sắc đỏ tại bất cứ đâu từ trong nhà đến ngoài đường hay các vật dụng như cây nêu, pháo đỏ, giỏ quà, đến các bộ trang phục. Các bộ trang phục màu đỏ cũng được rất nhiều người ưa chuộng, lựa chọn phổ biến hiện nay.

Mùng 1 tết nên mặc áo màu gì để có một năm bình an, gặp nhiều may mắn là mối quan tâm của tất cả mọi người khi bước sang năm mới. Theo quan niệm từ dân gian xưa để lại thì màu đen và màu trắng là những màu không phù hợp để sử dụng vào trong ngày 1 tết, bởi đó là những màu của tang thương, chết chóc. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng các trang phục có màu đỏ, vàng, xanh lam…để có nhiều may mắn, hạnh phúc trong năm mới.

Trang phục màu đỏ mang đến sự may mắn, đầm ấm, sung túc trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, màu đỏ tượng trưng cho sự đầm ấm, sung túc, phù hợp với không khí linh thiêng của ngày tết cổ truyền. Màu đỏ cũng mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho mọi người trong năm mới. Vì vậy, việc lựa chọn trang phục màu đỏ là một gợi ý phù hợp trong ngày 1 tết.

Màu vàng

Màu vàng tượng trưng cho sự sang trọng, quý phái, đồng thời còn tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng. Lựa chọn trang phục màu vàng sẽ mang đến nhiều may mắn, tiền tài cho người mặc trong ngày đầu năm mới.

Màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Màu xanh lam

Xanh lam là một màu trung tính, nó thể hiện được thanh lịch, trang nhã, tượng trưng cho sự tài lộc, sung túc. Sử dụng trang phục màu vàng vào ngày 1 tết sẽ mang đến nhiều tài lộc cho người mặc. Trang phục màu sắc này cũng rất thích hợp với những người làm kinh doanh, giúp bạn có một năm buôn bán thuận buồm xuôi gió, doanh thu và lợi nhuận tốt.

Với những màu sắc đã liệt kê ở trên, bạn đọc đã có thể giải đáp được thắc mắc mùng 1 tết 2021 nên mặc áo màu gì khi mà năm mới Tân Sửu đã sắp đến.

Mùng 1 tết nên mặc gì theo 12 con giáp

Ngày tết nên mặc gì để may mắn, tài lộc còn dựa vào từng con giáp cụ thể:

Tuổi Tý

Trong năm 2021, người tuổi Tý nên lựa chọn các trang phục có màu vàng, màu trắng hay màu nâu đất. Trong ngày 1 tết, người tuổi Tý nên mặc trang phục màu vàng hoặc trắng để có nhiều may mắn và tài lộc.

Người tuổi tý nên lựa chọn trang phục có tông màu trắng trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Năm 2021, người tuổi Sửu hợp với màu đỏ, vì vậy trong ngày 1 tết người tuổi Sửu nên lựa chọn những bộ trang phục có màu đỏ để năm mới có được nhiều may mắn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường hợp tông màu vàng, nâu. Vì vậy, trong ngày mùng 1 tết bạn hãy lựa chọn các trang phục có tông màu vàng hoặc màu nâu để mang đến nhiều may mắn, tài lộc hơn trong năm mới.

Tuổi Mão

Đa số người tuổi Mão phù hợp với tông màu trắng, thể hiện được sự linh hoạt trong giao tiếp và làm việc. Vì vậy, người tuổi Mão hãy lựa chọn trang phục có tông màu trắng trong những ngày đầu năm mới 2021.

Tuổi Thìn

2021 không phải là năm xấu với người tuổi Thìn, bạn nên lựa chọn những trang phục có tông màu trắng để mặc trong những ngày đầu năm mới.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ trong năm 2021 phù hợp với màu vàng, bạn nên lựa chọn những trang phục có tông màu vàng cho những ngày đầu năm mới. Không nên sử dụng bất cứ tông màu nào khác.

Người tuổi Tỵ lựa chọn trang phục tông màu vàng trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong năm 2021 nên lựa chọn các trang phục có tông màu vàng. Màu sắc này thể hiện được sự năng động, sức khỏe tốt của người tuổi ngọ.

Tuổi Mùi

Tùy theo mệnh của người tuổi Mùi để lựa chọn ra màu sắc phù hợp trong năm 2021. Với người tuổi Mùi mệnh kim thì nên lựa chọn trang phục có màu vàng, bạc; người mệnh Thủy thì nên lựa chọn trang phục có màu trắng, xanh dương; người mệnh Mộc, Hỏa thì chọn trang phục màu đen, xanh dương; người mệnh Thổ lựa chọn trang phục màu đỏ hoặc tím.

Tuổi Thân

Tông màu phù hợp với người tuổi Thân trong năm 2021 là tông màu trắng, đen hoặc xanh dương.

Tuổi Dậu

Trong năm 2021 màu sắc hợp với người tuổi dậu là màu đen, tông màu sắc thể hiện được sự sang trọng, quyền quý và mang lại may mắn cho người tuổi dậu trong năm 2021.

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Người tuổi dậu nên lựa chọn trang phục tông màu đen trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Năm 2021 không phải là năm có nhiều may mắn với người tuổi Tuất, bạn nên lựa chọn các tông màu sắc vàng, trắng trong những ngày đầu năm 2021.

Tuổi Hợi

Tất cả các mệnh của người tuổi Hợi trong năm 2021 đều phù hợp với tông màu trắng. Vì vậy, bạn hãy lựa chọn trang phục có tông màu trắng trong những ngày đầu năm 2021 nhé.

Trên đây là những giải đáp thắc mắc mùng 1 tết nên mặc gì cho từng con giáp trong năm 2021. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc lựa chọn trang phục cho những ngày đầu năm mới không chỉ đẹp, mà còn mang đến nhiều may mắn, hạnh phúc.