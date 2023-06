Mùng 1 tết ăn gì để may mắn, bình an trong suốt cả năm

Ngày mùng 1 tết luôn là ngày rất quan trọng đối với mỗi người dân Việt. Ngày mở đầu một năm mới, mọi người đều muốn được gặp may mắn, tốt lành. Vậy mùng 1 tết ăn gì để may mắn ? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Mùng 1 tết ăn gì để may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 1 tết ăn gì để may mắn cả năm

Mùng 1 tết nên ăn gì để may mắn? Mọi người thường lựa chọn những món ăn có màu đỏ như xôi gấc, dưa hấu với mong muốn mang lại nhiều may mắn trong một năm mới. Tuy nhiên đối với mỗi con giáp sẽ có những món ăn phù hợp để mang đến may mắn, tài lộc.

Xôi gấc cho người tuổi sửu, thân

Người tuổi sửu và tuổi thân nên lựa chọn món xôi gấc trong bữa ăn ngày đầu năm mới, bởi màu đỏ sẽ mang đến may mắn, hạnh phúc cho người người tuổi thân và tuổi sửu trong năm 2021.