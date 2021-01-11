Mùng 1 tết ăn gì để may mắn, bình an trong suốt cả năm

Lễ tết 11/01/2021 12:45

Với mong muốn trong suốt cả năm luôn được ấm no, hạnh phúc cho nên câu hỏi: “Mùng 1 tết ăn gì để may mắn?”được rất nhiều người quan tâm.

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Ngày mùng 1 tết luôn là ngày rất quan trọng đối với mỗi người dân Việt. Ngày mở đầu một năm mới, mọi người đều muốn được gặp may mắn, tốt lành. Vậy mùng 1 tết ăn gì để may mắn? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

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Mùng 1 tết ăn gì để may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 1 tết ăn gì để may mắn cả năm 

Mùng 1 tết nên ăn gì để may mắn? Mọi người thường lựa chọn những món ăn có màu đỏ như xôi gấc, dưa hấu với mong muốn mang lại nhiều may mắn trong một năm mới. Tuy nhiên đối với mỗi con giáp sẽ có những món ăn phù hợp để mang đến may mắn, tài lộc.

Xôi gấc cho người tuổi sửu, thân

Người tuổi sửu và tuổi thân nên lựa chọn món xôi gấc trong bữa ăn ngày đầu năm mới, bởi màu đỏ sẽ mang đến may mắn, hạnh phúc cho người người tuổi thân và tuổi sửu trong năm 2021.

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Người tuổi sửu, thân nên ăn xôi gấc ngày đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà luộc cho người tuổi dần, tý, ngọ 

Màu vàng của da gà sẽ mang lại nhiều may mắn cho 3 con giáp dần, ngọ, tý trong năm mới 2021. Người tuổi này nên ăn nhiều thịt gà luộc trong bữa ăn ngày đầu năm mới.

Bánh chưng cho người tuổi mùi 

Bánh chưng là món ăn quen thuộc trong ngày tết, mang ý nghĩa trọn vẹn, sung túc. Những người tuổi mùi nên lựa chọn món bánh chưng là món khai vị trong ngày đầu tiên của năm mới để có 1 năm no đủ. 

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Người tuổi mùi nên ăn bánh chưng ngày 1 tết - Ảnh minh họa: Internet

Món cá cho người tuổi tỵ, hợi, mão 

Cá là món ăn phù hợp với những người tuổi tỵ, hợi, mão trong năm mới bởi theo quan niệm dân gian cá có vảy lớn, màu bạc tượng trưng cho sự rủng rỉnh về tiền bạc cho 3 con giáp trên trong năm mới 2021.

Dưa hấu cho người tuổi thìn

Dưa hấu là món ăn tượng trưng cho sự cát tường, tài lộc, may mắn trong năm mới. Những người tuổi thìn nên ăn dưa hấu trong bữa ăn ngày đầu năm để có vận đỏ, may mắn về tài lộc.

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 Người tuổi thìn nên ăn dưa hấu ngày 1 tết để mang lại may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ cho người tuổi Tuất

Đu đủ là món ăn tượng trưng cho sự no đủ, viên mãn. Đây là món ăn rất thích hợp với những người tuổi tuất trong năm mới 2021.

Bánh ngọt cho người tuổi Dậu

Mùng 1 tết 2021 nên ăn gì để may mắn cho người tuổi dậu? Theo đó, người tuổi dậu nên khai vị năm mới 2021 một vài chiếc bánh ngọt để có một năm ngọt ngào, tuyệt vời. 

Bên cạnh những món ăn tốt lành trong ngày đầu năm mới thì mọi người cũng nên kiêng sử dụng một số món ăn để tránh gặp những điều không may trong cả năm.

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Mùng 1 tết nên người tuổi dậu nên ăn bánh ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Những món ăn nên kiêng trong ngày 1 tết

Dưới đây là những món ăn mà mọi người không nên sử dụng trong ngày mùng 1 tết: 

  • Mực: Theo quan niệm dân gian thì mực tượng trưng cho sự xui xẻo. Việc sử dụng mực ngày đầu năm có thể mang đến những điều không may trong cả năm, công việc gặp nhiều khó khăn. Vì vậy đây là món ăn mà bạn không nên sử dụng trong những ngày đầu năm mới hay ngày đầu tháng.
  • Trứng vịt lộn: Tuy là một món ăn rất bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên trứng vịt lộn lại không thích hợp sử dụng cho những ngày đầu năm mới. Bởi theo nhiều người quan niệm thì trứng vịt lộn đầu năm thì cả năm sẽ rất dễ nhầm lẫn, lẫn lộn trong mọi việc, cuộc sống có nhiều xáo trộn, kéo theo đó là những điều không may mắn.
  • Mắm tôm: Đây là một loại nước chấm khá quen thuộc mà bạn có thể thường thấy trong các món bún đậu. Tuy nhiên mắm tôm lại là món ăn không nên sử dụng trong những ngày đầu năm mới bởi mắm tôm khá nặng mùi sẽ mang đến những điều xui xẻo trong cả năm.
  • Cháo trắng: Theo quan niệm dân gian thì việc ăn cháo trắng vào ngày mùng 1 đầu năm hay mùng 1 hàng tháng sẽ khiến cho ma quỷ tưởng bạn đang giành ăn với họ, vì vậy họ sẽ quấy phá khiến cho cuộc sống của bạn gặp nhiều điều bất trắc. Vì vậy đây là món ăn mà bạn nên kiêng hoàn toàn trong những ngày đầu năm mới nếu không muốn gặp xui xẻo.
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Những món ăn nên kiêng trong ngày mùng tết - Ảnh minh họa: Internet
  • Tôm: Trong đầu tôm chứa phân nên nhiều người quan niệm rằng ăn tôm đầu năm sẽ khiến cho đầu óc không được minh mẫn, quyết định mọi việc thiếu sáng suốt.

Ngoài ra tôm còn đi giật lùi sẽ khiến cho nhiều người kinh doanh không dám ăn bởi nó có thể khiến cho công việc kinh doanh của họ không được thuận lợi như mong muốn.

  • Thịt vịt: Nhiều người quan niệm rằng nếu ăn thịt vịt vào những ngày đầu năm thì sẽ bị “tan đàn, xẻ nghé”. Vì vậy không nên sử dụng món ăn này trong những ngày tết.

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc mùng 1 tết ăn gì để may mắn, cũng như các món ăn không nên sử dụng trong ngày đầu năm mới. Mong rằng bài viết đã cung cấp những thông tin bổ ích để bạn đọc vừa có những món ăn ngon vừa mang lại nhiều may mắn trong dịp đầu xuân 2021 này.

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