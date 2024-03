Chồng mất sau tai nạn giao thông từ năm 2021, người phụ nữ 39 tuổi một mình gồng gánh nuôi con, rồi biến cố tiếp tục ập đến khi con trai lớp 8 bị đánh chết não, sự sống chỉ tính bằng ngày, giờ - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 17h ngày 19/3, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Lan (trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về việc con trai là cháu Nguyễn Hoàng Đ. bị đánh gây thương tích khi đang chơi bóng rổ tại khu vực sân bát giác thuộc đình Lệ Mật ngày 17/3.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Long Biên đã xác định và triệu tập các nghi phạm có liên quan gồm Trương Văn Tâm (45 tuổi, trú tại phường Việt Hưng) cùng hai con trai là Trương Văn Minh và T.V.K. (12 tuổi) đến trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 15h10 ngày 17/3, T.V.K. cùng ông nội là Trương Văn V. (74 tuổi, ở tại phường Việt Hưng) đến chơi tại khu vực sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật. Cùng thời điểm này, cháu Nguyễn Hoàng Đ. cùng một số bạn cũng chơi bóng rổ tại đây. Trong quá trình chơi, giữa Đ. và K. xảy ra mâu thuẫn. Sau khi K. về nhà, nhờ anh ruột là Minh đến giải quyết mâu thuẫn.

Cũng theo điều tra, ông Tâm sau đó trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa nạn nhân vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Nam sinh lớp 8 bị tổn hại sức khỏe 99%. Sau đó, cháu Đ. được chuyển bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Ngày 26/3, Đ. được gia đình chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hiện nam sinh này đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Cùng ngày, Trung tâm pháp y Hà Nội đã kết luận tỉ lệ tổn hại sức khỏe của Đ. là 99%.

Chị Lan cùng người thân đưa con trai từ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiện chăm sóc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đến ngày 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Minh (16 tuổi, trú quận Long Biên, học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Minh là người đã đánh nam sinh lớp 8 tên Nguyễn Hoàng Đ. (14 tuổi, trú quận Long Biên) dẫn đến chết não.