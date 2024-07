Trong lúc tắm, 2 cháu không may bị đuối nước nhưng không ai biết. Đến chiều tối cùng ngày, người nhà không thấy 2 cháu về nên tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện bị đuối nước.

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 27/7, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 15h ngày 26/7, trên đoạn sông Cấm thuộc địa bàn xã Nghi Thuận.

Vào thời gian trên, hai cháu N.B.K. (SN 2014) và Đ.D.Kh. (SN 2015), trú ở Giáo xứ Nhân Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc ra sông Cấm, thuộc xóm Nam Nhân Hòa và Bắc Nhân Hòa để tắm.

Trong lúc tắm, 2 cháu không may bị đuối nước nhưng không ai biết. Đến chiều tối cùng ngày, người nhà không thấy 2 cháu về nên tổ chức đi tìm kiếm và báo với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Nghi Thuận, gia đình, người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm trên đoạn sông Cấm.

"Chính quyền địa phương phối hợp với gia đình, bà con giáo dân tổ chức tìm kiếm hai cháu. Đến khoảng 21h30 cùng ngày đã tìm thấy thi thể 2 cháu và bàn giao cho hai gia đình.

Sáng nay (27/7), Ban điều hành trẻ em huyện, Phòng giáo dục, các đoàn thể, Hội chữ thập đỏ, chính quyền địa phương và nhà trường đã thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân", lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc cho biết.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khác khiến 2 bé nhỏ tử vong. Cụ thể theo thông tin từ báo Công An TP.HCM đưa tin, tối 26-7, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ 2 em nhỏ đuối nước dưới hồ đá ở phường Bình An.

Hiện trường vụ đuối nước ở Bình Dương. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Theo camera nhà dân, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, hai bé trai cùng một bé gái đang sinh sống tại phường Bình An, TP Dĩ An rủ nhau ra hồ nước sau chợ Bình An chơi và tắm.

Khoảng 15 phút sau một bé trai ướt áo nên chạy về thay, còn bé gái T.B.Tr (11 tuổi, quê Nghệ An) và bé trai L.T.L (12 tuổi, quê Ninh Bình) ở lại.

Tới tối cùng ngày, ba mẹ hai bé Tr và L đi làm về không thấy con nên toả đi tìm.

Lúc này phát hiện dép ở bờ hồ nên nhờ người dân xuống hồ tìm thì phát hiện thi thể 2 em. Sau khi sơ cứu thì đưa vào bệnh viện nhưng cả 2 đã tử vong trước đó.

