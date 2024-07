Theo thông tin từ báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, tối 26/7, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ 2 em nhỏ đuối nước dưới hồ đá ở phường Bình An.

Theo camera nhà dân, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, hai bé trai cùng một bé gái đang sinh sống tại phường Bình An, TP Dĩ An rủ nhau ra hồ nước sau chợ Bình An chơi và tắm.